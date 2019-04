Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset kiilasi kakkoseksi, SDP:n etumatka kutistunut

Perussuomalaiset ovat ohittaneet kokoomuksen ensimmäistä kertaa neljään vuoteen, kertoo Ylen viimeinen mittaus ennen sunnuntain eduskuntavaaleja.

Tällä ja viime viikolla tehdyssä kyselyssä perussuomalaiset nousi kokoomuksen ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 16,3 prosentin kannatuksella. Nousua oli 1,2 prosenttiyksikköä maaliskuusta ja kuutisen prosenttiyksikköä syksyn lukemista.

Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg selittää suosion nousua ennen joulua liikkeelle lähteneellä seksuaalirikos- ja maahanmuuttokeskustelulla.

– Myös ilmastonmuutoskeskustelussa perussuomalaiset ovat onnistuneet tarjoamaan selvän vaihtoehdon ja erilaisen kannan verrattuna muihin puolueisiin. Ja Halla-aho on ilmeisesti onnistunut myös kampanjan vetämisessä, Borg sanoo.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 1969 ihmistä. Haastattelut tehtiin 1.4.-9.4.2019. Puoluekantansa kertoi 1253 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta +/- 2,3 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo, että perussuomalaiset ovat saaneet paljon uusia kannattajia niistä, jotka eivät äänestäneet edellisissä eduskuntavaaleissa ollenkaan. Perussuomalaisten taakse on hänen mukaansa siirtynyt myös jonkin verran väkeä, joka on aiemmin kannattanut erityisesti keskustaa, kokoomusta ja jossain määrin myös SDP:tä.

Tuoreimmassa kyselyssä suosituin puolue oli yhä SDP, joka on pitänyt Ylen kyselyjen kärkipaikkaa vuoden ajan. SDP:tä äänestäisi kyselyn perusteella 19 prosenttia suomalaisista, eli 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edelliskuussa.

– Usein käy niin, että gallupjohtajan johto kaventuu viimeisissä mittauksissa, Turja sanoo. Näin kävi esimerkiksi keskustalle ennen viime eduskuntavaaleja vuonna 2015.

Kaikki kannatusmittauksen muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaalin sisään.

Kokoomus jäi kyselyssä kolmanneksi 15,9 prosentin kannatuksella. Myös neljänneksi jääneen keskustan kannatus kyntää yhä alhaalla, 14,5 prosentissa. Molempien porvaripuolueiden kannatus pysyi ennallaan, sillä nousua oli 0,1 prosenttiyksikköä.

Ainakin vaalien toinen sija täysin auki

Kilpailu suurimpien puolueiden paikoista on kiristynyt entisestään, sillä SDP:n kannatus laski ensimmäistä kertaa yli vuoteen alle 20 prosentin.

Jos yksikään puolue ei ylittäisi vaaleissa 20 prosentin rajaa, se olisi poikkeuksellista. Lähimpänä tilanne oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, jotka voittaneen kokoomuksen kannatus oli 20,4 prosenttia.

Sami Borgin mukaan näyttää siltä, että maalintulojärjestyksen osalta ei ole epäselvyyttä, vaan eri mittausten perusteella SDP on voittamassa vaalit.

– Oleellista SDP:n kannalta on se, mikä on ero seuraaviin puolueisiin. Ero näyttää olevan parin kolmen prosenttiyksikön luokkaa, niin puolue on melko tukevassa johtoasemassa verrattuna joihinkin aikaisempiin eduskuntavaaleihin tällä vuosituhannella.

Tuomo Turja ei julistaisi vielä vaalien voittajaa.

– Tutkimukset osoittavat, että yhä suurempi osa äänestäjistä tekee äänestyspäätöksensä vasta ihan kalkkiviivoilla, jopa viimeisenä äänestyspäivänä, Turja sanoo.

– Oli vaalivoittaja kuka tahansa, hallitusta on hankala alkaa muodostaa näillä numeroilla. Ainakin vaalien toinen sija on täysin auki. Sitä on tavoittelemassa kaksi tai kolme puoluetta.

Perussuomalaisten ja vihreiden äänestäjät epävarmimpia

SDP:n lisäksi myös vasemmistoliitto ja vihreät menettivät tuoreessa kyselyssä kannatustaan. Vihreiden suosio putosi 12,2 prosenttiin, missä on laskua 0,8 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Vuoden 2015 vaaleihin verrattuna vihreät olisi kuitenkin näilläkin lukemilla nostamassa SDP:n lisäksi puolueista eniten suosiotaan.

Vasemmistoliiton kannatus puolestaan laski 1,1 prosenttiyksiköllä 8,7 prosenttiin.

Tuomo Turjan mukaan etenkin perussuomalaisten ja vihreiden tulos on kiinni siitä, miten puolueet saavat mahdolliset kannattajansa liikkeelle.

Tuoreimmassa kyselyssä Taloustutkimus kysyi myös vastaajien äänestysvarmuutta. Mukana on sekä vastaajia, jotka ovat jo äänestäneet ja niitä, jotka kertovat menevänsä varmasti äänestämään. Kyselyn haastattelut on tehty samaan aikaan, jolloin vaalien ennakkoäänestys oli käynnissä.

– Perussuomalaisten haaste on ilman muuta se, että heillä on suurista puolueista ehdottomasti eniten epävarmoja äänestäjiä. Heidän äänestysvarmuutensa on heikommalla tasolla kuin muilla puolueilla, Turja sanoo.

Kokoomuksella sen sijaan on mittauksen perusteella varmimmat äänestäjät.

Pienimmistä puolueista RKP:n kannatus kohosi 0,6 prosenttiyksikköä 4,9 prosenttiin ja kristillisdemokraattien 0,8 prosenttiyksiköllä 4,3 prosenttiin.

Sininen tulevaisuus kynti 0,8 prosentin kannatuksessa, jossa oli laskua edellisestä mittauksesta 0,1 prosenttiyksikköä.

Tuomo Turjan mukaan puolueen tilanne näyttää "todella huonolta".

– Sinisten ainoa mahdollisuus on, että Uudenmaan vaalipiiristä pääsee joku heidän valtakunnallisesti tunnetuista ehdokkaistaan läpi.

Taloustutkimus on vaalivuoden alusta lähtien laskenut Ylelle myös kannatusmittausten mukaisen eduskuntapaikkojen määrän muutoksen nykyiseen edustajamäärään verrattuna.

