Esperi Care nollasi vähimmäispalkan korotuksen pienentämällä "Esperi-lisää" samalla summalla – lähihoitaja haastoi työnantajansa oikeuteen 17 euron pudotuksesta

Vanhushoidon laiminlyönneistä talvella paheksuttu hoivayritys Esperi Care on jälleen otsikoissa. Nyt on kyse omien työntekijöiden kohtelusta.

Esperi Care on ajautunut kiistaan ylimääräisestä palkanosasta, niin sanotusta Esperi-lisästä, jota yhtiö on maksanut noin tuhannelle hoitajalle ja ohjaajalle usean vuoden ajan. Lisän suuruus on ollut yleensä 40–50 euroa kuukaudessa, mutta Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan sitä on leikattu.

Asia hoksattiin viime kesänä työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkkojen korotuksen jälkeen. Nyt yksi lähihoitaja on liittonsa tuella haastanut työnantajansa oikeuteen Esperi-lisän yksipuolisesta pienentämisestä.

– Viime kesäkuussa hänen vähimmäispalkkansa nousi 17 euroa, ja samaan aikaan hänen työsopimuksella sovitusta lisästä otettiin tämä sama 17 euroa pois, jolloin palkankorotus oli tasan nolla euroa. Työntekijä ei hyötynyt meidän sopimastamme palkankorotuksesta laisinkaan, sanoo sopimusneuvottelija Jukka Parkkola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista.

Haastehakemuksen mukaan Esperi Care pudotti päijäthämäläisen lähihoitajan Esperi-lisän määrää yksipuolisesti 39,59 eurosta 22,48 euroon kuukaudessa eli 17,11 euroa. Lähihoitajan taulukkopalkka oli noussut tes-korotuksen vuoksi täsmälleen saman 17,11 euroa/kk.

Esperi myöntää

Yhtiön mukaan lisää saaneiden työntekijöiden Esperi-lisän määrä on voinut muuttua työehtosopimuksen palkkaratkaisun mukaisesti, kun vähimmäispalkkatasoja korotettiin viime kesäkuussa.

– Siis näissä tapauksissa, joissa on ollut Esperi-lisä ja palkka on jo ylittänyt vähimmäistason, silloin palkkaa ei ole korotettu. Henkilöt, joiden kokonaispalkka on jo ylittänyt uuden vähimmäistason, heidän kokonaispalkkansa ei ole korottunut, mutta ei myöskään heikentynyt, sanoo henkilöstöjohtaja Maria Pajamo Esperi-konsernista.

Ammattiliiton mielestä näin ei voi toimia.

– Mitä olemme lakia tulkinneet, ei työsopimuksella sovittua palkkaetua voida ottaa yksipuolisesti pois vain sanomalla, että hei, nyt me korotetaan teidän palkkaa, mutta samalla otetaan toisesta päästä pois, eli tämmöinen nollasummapeli, Parkkola sanoo.

Yksi tuhannen puolesta

Parkkolan mukaan oikeuteen lähdetään yhden jäsenen asiassa, vaikka kiista koskee jopa tuhatta esperiläistä. Parkkolan mukaan lukuisat esperiläiset ovat ottaneet liittoon yhteyttä samasta asiasta.

– Tavallaan tämä yksi saa nyt olla muidenkin puolesta taistelemassa. Lähdemme siitä, että jos tämä yksi riita voitetaan, niin edellytämme tietysti, että Esperi lähtee korjaamaan kaikkien osalta saman asian ja palauttaa poistetun Esperi-lisän työntekijöille.

Oikeudenkäynnin Esperi-lisästä on määrä alkaa Lahdessa kesäkuussa. Lähihoitaja vaatii Esperi Carea korvaamaan Esperi-lisän alentamisesta seuranneet palkkamenetykset. Kanteen vireilletulohetkellä saatavat olivat 152 euroa.

Niinikään ensi kesäkuussa toteutuu hoitajien seuraava vähimmäispalkkojen korotus noin 20 eurolla. Parkkola pelkää, että se kuitataan Esperissä viime kesästä tutulla konstilla.

– Ottavat sen 20 euroa siitä samaisesta Esperi-lisästä, jolloin Esperi-lisää ei jää oikeastaan enää ollenkaan ja työntekijän palkka ei ole korottunut laisinkaan.

"Esperi-lisä lakkautettu"

Esperin Pajamo huomauttaa, että Esperi-lisä on lakkautettu jo vuosi sitten.

– Esperi-lisä ei ole enää käytössä, vaan se on lakkautettu ja uudet hoitajat eivät enää Esperi-lisää saa. Sitä saavat tai ainakin osaa siitä edelleen ne, joilla Esperi-lisä on työsopimuksessa. Pajamo sanoo.

Yhtiö perusti Esperi-lisän aikanaan helpottamaan työvoimansaantia alueilla, joilla se oli vaikeaa. Ongelmia oli muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Tilanne on yhä sama.

– Hoiva-ala kärsii yleisesti työvoimapulasta. Tämän olemme viime viikkoina todenneet. Alueellisesti on hankaluuksia edelleenkin.

Silti Esperi-lisä on lopetettu, ja yhtiö miettii nyt muita houkutuskeinoja. Kesäkuussa odottava oikeudenkäyntikin saatetaan välttää.

– Asiasta on ollut erimielisyyttä. Uskomme yhteistyöhön liittojen kanssa ja haluamme käydä keskustelut suoraan tarpeellisten tahojen kanssa. Esperillä on tahtotila ratkaista tämä asia liittojen kanssa, Pajamo sanoo.

Lähi- ja perushoitajaliiton Parkkola sanoo, että myös he ovat halukkaita sopimaan kiistan käräjäsalin ulkopuolella.

Esperi Care työllistää 6 300 työntekijää, joista valtaosa on sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Yhtiö on perustettu 2001 ja sen liikevaihto oli 213 miljoonaa euroa vuonna 2017.