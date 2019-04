Alle 30-vuotiaiden elintavoissa paljon parannettavaa, mutta "niin kauan kuin menee hyvin, mitäpä turhaan huolehtimaan"

23-vuotias Samu Manninen ei juurikaan mieti terveyteen liittyviä asioita: "Ehkä niitä ryhtyy miettimään, jos jokin on pielessä".

Helsinkiläisellä teollisuusalueella sijaitsevassa hallissa haisee pistävästi pakokaasu, bensa ja maali. Se ei haittaa nuoria miehiä, jotka viettävät iltansa hallissa autojaan ja moottoripyöriään korjaillen.

Renkaiden paineita tarkistaessa voi vaihtaa muutaman sanan myös verenpaineesta.

– Ei ole elämässä ongelmia. Olen tyytyväinen, että on katto pään päällä ja auto alla, sanoo 20-vuotias Konsta Vettenranta.

Hän irrottaa pultteja ja vaihtaa autoon kesärenkaat.

Konsta Vettenranta viettää vapaa-aikansa helsinkiläisen Tattarisuon moottorihallissa. Mårten Lampén / Yle

Konstan tavoin alle 30-vuotiasta valtaosa pitää terveyttään ainakin melko hyvänä. Elämänlaadussakaan ei ole suuremmin valittamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan nuorten aikuisten elintavoissa on silti petraamista. Erityisesti miehillä.

Monen kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi ruokatottumuksiin, liikuntaan ja nukkumiseen.

23-vuotias Samu Manninen makaa osittain autonsa etupuskurin alla.

– Ehkä niitä ryhtyy miettimään, jos jokin on pielessä. Niin kauan kuin menee hyvin, mitäpä sitä turhaan huolehtimaan.

Ylipainoa ja vyötärölihavuutta

Terveyttä, elintapoja, elämänlaatua ja sairauksien riskitekijöitä on selvitetty FinTerveys 2017 tutkimuksessa.

Nyt julkaistut tulokset kattavat nuoret aikuiset. Heistä tutkimukseen osallistui runsas kuusi sataa 18-29-vuotiasta miestä ja naista eri puolilta Suomea.

Lähes puolet nuorista miehistä ja kolmannes naisista on ylipainoisia tai lihavia.

Jos miesten vyötärönympärys ylittää 100 cm ja naisten 90 cm, on kyse vyötärölihavuudesta. Nuorista aikuisista lähes joka viides on vyötärölihava. Se on sitä yleisempää, mitä enemmän vuosia karttuu.

Konsta Vettenranta myöntää, että aina ei jaksa tarkkailla joka suupalaa.

– Käyn punttisalilla ja keskityn siihen, mitä syön, mutta välillä tulee lipsahduksia ja syön pizzaa.

Toisinaan lautasella on vegaaniruokaa.

– Äitini ja veljeni ovat vegaaneja. Kun käyn heidän luonaan, syön samaa ruokaa. En vaadi ostamaan minulle lihaa.

Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset syövät huolestuttavan vähän tuoreita kasviksia. Vain 7 % miehistä ja 18 % naisista ilmoitti syövänsä kasviksia useita kertoja päivässä.

Kun moottorihallissa ohjaajana työskentelevällä, 27-vuotiaalla Niko Vekkelillä on ruokatauko, hän ottaa esille salaattirasian, banaanin ja mandariinejä.

Niko Vekkeli on ohjaajana moottorihallissa. Ruokatauolla hän kaivaa eväät esiin. Taukohuoneessa hän syö salaatin ja hedelmiä. Mårten Lampén / Yle

Verenpaine nousee ja kolesteroli kohoaa

Pitkäaikaiset sairaudet ja terveysongelmat alkavat vaivata usein 30 vuoden rajapyykin jälkeen. Sitä nuorempien ongelmana ovat lähinnä selkä- ja niskakivut tai erilaiset allergiaoireet.

Veren LDL- kolesterolipitoisuus eli niin sanottu huono kolesteroli oli kohonnut joka kolmannella miehellä ja joka viidennellä naisella.

Jo alle 30-vuotiailla on merkkejä kohonneesta verenpaineesta. Miehillä se yleistyy iän myötä ja aikaisemmin kuin naisilla.

– Kun vuosia tulee lisää, miettii terveyttä entistä enemmän. Se vaikuttaa paljon, mitä syö, miten liikkuu ja nukkuu, Niko Vekkeli on huomannut.

THL:n tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset arvioivat terveytensä ja elämänlaatunsa hyväksi. Mårten Lampén / Yle

Muutama tunti yöunta ei vaan riitä

Joka kymmenes tutkimukseen osallistuneista kertoi nukkuvansa enintään kuusi tuntia vuorokaudessa.

– Nukuin aikaisemmin vain neljä tai viisi tuntia yössä. Se oli pidemmän päälle rankkaa. Piti muuttaa tyyliä, Vekkeli sanoo.

21-vuotias Aivo Päri työskentelee Vekkelin tavoin hallissa ohjaajana. Hän menee nukkumaan myöhään ja herää myöhään.

– Johtuu työajoista. Iltahommia.

Aivo Päri (oik.) on tyytyväinen elämäänsä: "Ei ole valitettavaa, elämä hymyilee", hän sanoo. Mårten Lampén / Yle

Mitä haaveita moottorihallissa tuunaavilla miehillä on?

– Kesämökki, rivitalon pätkä, kämppä ja vene, Vettenranta listaa.

Aivo Pärin unelma on saada hankittua omakotitalo 30 ikävuoteen mennessä.

Samu Mannisen toive on hänen vieressään. Auto.

– Se kun tulis valmiiksi jossain vaiheessa.

Edellisen kerran nuorten aikuisten terveyttä ja hyvinvointia on selvitetty yhtä kattavasti lähes 20 vuotta sitten Terveys 2000 -tutkimuksessa.