Lähimaksulla voi nyt maksaa ostoksia 50 euroon saakka – mutta joillain maksupäätteillä muutos voi näkyä vasta viikkojen päästä

Lähimaksulla voi tästä päivästä alkaen maksaa useiden pankkien korteilla suurimmillaan 50 euron hintaisia ostoksia, kun aiemmin lähimaksun yläraja on ollut 25 euroa.

Finanssiala ry:n mukaan lähimaksun rajaa nostavat tänään pankeista Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP Ryhmä, POP Pankki ja S-Pankki. Säästöpankeilla muutos tapahtuu maanantaina ja Aktialla huhtikuun aikana.

Miten muutos näkyy tavalliselle asiakkaalle? Kysyimme asiaa Finanssiala ry:n johtavalta asiantuntijalta Kirsi Kleppiltä.

Kuinka nopeasti kaupassa voi maksaa ostoksensa lähimaksulla 50 euroon saakka?

Vaikka pankit ovat rajaansa nostaneet, ei muutos välttämättä näy heti kaupan kassalla. Nykyistä suuremmat lähimaksutapahtumat kaupoissa tulevat mahdolliseksi maksupäätteiden päivityksen myötä.

Kleppin tietojen mukaan päivitykset alkavat huhtikuun puolivälissä. Osa kauppojen maksupäätteistä päivittyy automaattisesti, kun taas osa edellyttää manuaalisia toimenpiteitä.

Vielä viikkojen päästäkin voi siis tulla vastaan tilanne, jossa lähimaksun raja maksupäätteessä on edelleen 25 euroa, jos päivitys puuttuu. Klepp toteaa, että erilaisia päivitettäviä maksupäätteitä ja -järjestelmiä on laaja kirjo.

Näkeekö asiakas maksupäätteeltä, hyväksyykö se jo uuden rajan?

Lähimaksuraja ei näy päätteeltä ulospäin, joten ennen maksua ei voi nähdä, onko rajaa jo nostettu. Liikkeet voivat tosin kertoa tilanteesta esimerkiksi paperilapuilla, joita toisinaan näkee esimerkiksi jos lähimaksu ei ole käytössä, tai maksutavoissa on jotain muuta poikkeavaa.

Miten muutos vaikuttaa pankkikortin turvalliseen käyttöön?

Lähimaksu on jopa tavanomaista korttimaksua turvallisempaa, sillä ulkopuolisella ei ole mahdollisuutta urkkia tunnuslukua. Aika ajoin kortinkäyttäjän on syötettävä kortti maksupäätteeseen ja annettava tunnusluku. Näin varmistutaan siitä, että kortti on oikeissa käsissä.

Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Onko kansainvälisesti huomattu väärinkäytöksen riskejä?

Lähimaksamisen rajan nostamisen ei ole huomattu tuoneen lisää väärinkäytöksiä. Useissa maissa lähimaksurajaa on nostettu jo aikaisemmin tai nostetaan lähitulevaisuudessa.

Esimerkiksi Tanskassa yläraja on 350 kruunua eli noin 47 euroa. Ranskassa raja on nostettu 20 eurosta 30 euroon ja Saksassa 25 eurosta 50 euroon.

Voisiko varas viedä lähimaksukortilta huomaamatta rahaa vaikka väentungoksessa?

Kortin lukuetäisyys on lyhyt. Päätteen on oltava lähes kiinni kortissa, ja kortti on pidettävä hetken aikaa päätteen lähellä.

Kleppin mukaan rahat saadakseen maksupäätteen haltijalla tulee lisäksi olla sopimus korttitapahtumien vastaanottamiseksi ja tili pankissa tapahtumien hyvitystä varten. Pankki tunnistaa asiakkaat ja tietää, kenelle rahat ovat päätyneet.

Samoilla linjoilla väärinkäytösten vähäisestä riskistä on Nordea.

– Tiedossamme ei ole yhtään sellaista tapausta, jossa kortin tiedot olisi kopioitu julkisuudessakin esitetyillä laiteilla korttipetosten tekemiseksi. Maksutapahtuman yhteydessä ei tarvitse syöttää PIN-koodia, mikä vähentää tapauksia, joissa PIN-koodia yritetään urkkia olan yli, totesi Nordean korteista vastaava johtaja Valtteri Korhonen äskettäin pankin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Miksi alarajan nostoon on päädytty?

Finanssialan mukaan monet kuluttajat ovat toivoneet, että maksun rajaa voitaisiin nostaa. Sama toive on myös kaupan alalla. Uusi aikaisempaa korkeampi raja tuo parempaa käytettävyyttä sekä kuluttajille että kaupalle.

Kaupassa keskiosto on ollut noin 25 euroa ja polttoaineita ostaessa noin 45 euroa. Finanssialan tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista käyttää lähimaksua.

Klepp muistuttaa, että kortin käytössä on joka tapauksessa oltava aina huolellinen. Maksukortteihin on suhtauduttava kuin käteiseen, ne on säilytettävä huolellisesti ja muistettava, että jos kortti hukkuu, joku voi käyttää sitä maksamiseen.

Kortin hukkumisesta pitääkin ilmoittaa viipymättä pankkiin. Lisäksi korttiin liitettyä tiliä kannattaa seurata sinne kuulumattomien tapahtumien varalta, Klepp muistuttaa.

Lisää aiheesta:

Pankkikortti korvaa käteisen lapsillakin: kortti hankitaan yhä nuoremmille, kun vanhempien lompakoista ei käteistä enää juuri löydy

Ruotsissa käteisen käymättömyys voi olla jo normaalia – Helsingissä kahvilaketjun testi käteisettömyydestä oli asiakkaille liikaa