Herätys: PS matkalla kohti jytkyä, Brexit lykättiin lokakuulle, hoivakodista hävisi satoja pillereitä ja sää muuttuu aurinkoiseksi

Ylen kannatusmittaus: PS kiilasi toiseksi, SDP:n keula kutistui

Ylen tuore puoluekannatusmittaus kertoo, että perussuomalaisten kannatusnousu on jatkunut. Puolue on noussut mittauksessa toiseksi. Kärkipaikalla jatkavat sosiaalidemokraatit. Ylen kyselyssä yksikään puolue ei yllä yli 20 prosentin kannatukseen, mikä olisi vaaleissa poikkeuksellinen tulos.

Brexitin jatkoajasta syntyi laimea kompromissi

Euroopan unionin maat päättivät tarjota Britannialle lykkäystä EU:sta eroamista varten 31. lokakuuta asti. Päätös oli kompromissi lyhyttä ja pitkää jatkoaikaa kannattaneiden jäsenmaiden välillä. Uusi EU-komissio aloittaa työnsä marraskuussa, joten Britannia ei nimitä uutta komissaaria. Britannia joutuu kuintekin järjestämään EU-vaalit, jos maan parlamentti ei hyväksy pääministeri Theresa Mayn EU-erosopimusta ennen toukokuun loppua.

Poliisi tutki lääkkeiden häviämistä hoivakodista Tampereella

Vanhusten hoivakodin asukkailta hävisi huomattavia määriä lääkkeitä Tampereella. Lääkehävikistä tehtiin rikosilmoitus, mutta edes valvontakamerakuvat eivät auttaneet selvittämään mahdollista syyllistä. Vanhus saattoi maksaa esimerkiksi 300 tabletista, mutta käytti niistä itse vain muutaman. Tampere korvaa menetykset asukkaille, ja hoivakoti on muuttanut lääkkeisiin liittyviä toimintatapojaan.

Aurinko tulee esiin

Korkeapaine alkaa hiljalleen vahvistua Suomen ylle. Sen seurauksena päivä on valtaosin poutainen ja aurinkoinen. Ihan pohjoisessa ja idässä on pilvistä. Lumikuuroja voi tulla varsinkin idässä. Loppuviikko on korkeapaineen myötä selkeä. Yöt ovat kylmiä, mutta päivisin lämpötila nousee monin paikoin viidestä kymmeneen astetta plussan puolelle.

