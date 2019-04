Kiminlainen vai Kimimäinen? Formulakuski Emma Kimiläinen yllätettiin suorassa lähetyksessä kuvamanipulaatiolla.

Paluun formularadoille tekevä Emma Kimiläinen on kuullut monia väännöksiä nimestään, joka yhdistetään helposti F1 -kuljettaja Kimi Räikköseen.

Emma Kimiläinen nauraa katketakseen Puoli seitsemän –ohjelman pinkillä sohvalla. Naurusta ei ole tulla loppua, kun Kimiläinen on nähnyt kuvamanipulaation, jossa on yhdistetty hänen ja Kimi Räikkösen kasvot.

Pitkän uran autourheilussa tehnyt Kimiläinen on kuullut monenlaisia muunnelmia nimestään.

– Viimeisin on Emma Kiminlainen. Terveisiä vaan Kimille.

W Series -formulasarja starttaa toukokuussa

Kimiläinen palaa tänä keväänä formuloihin kymmenen vuoden tauon jälkeen. Hänet valittiin yli sadan kuljettajan joukosta uuteen W Series –formulasarjaan. Kimiläinen on yksi 18 kuljettajasta, jotka kilpailevat naisille tarkoitetun formulasarjan voitosta.

Karsinnoissa kuljettajilta testattiin sekä ajotaitoa, fyysistä kuntoa että henkisiä ominaisuuksia.

– Meitä profiloitiin erilaisilla testeillä ja kyselyillä. Selvitettiin miten kukin kuljettaja käyttäytyy eri tilanteissa. Minusta selvisi, että luonteenpiirteissäni on paljon ulottuvuuksia. Se on positiivinen asia, mutta voi olla myös henkisesti raskasta jos on aina kaikessa mukana.

Emma Kimiläinen otti ensimmäisen kerran tuntumaa mikroautoiluun jo 1-vuotiaana. Pienellä tytöllä ei yletä jalka vielä kaasulle, mutta 3-vuotiaana hän pääsi jo itse ajamaan. Ensimmäisiin kisoihin Kimiläinen osallistui 5-vuotiaana. Emma Kimiläinen

Voittajan ominaisuudet

Kymmenen vuotta vuotta sitten Kimiläinen ajoi ammattilaisena Saksassa ADAC Formula Masters –sarjassa ja Formula Audi Palmer sarjassa Englannissa. Sitten finanssikriisi katkaisi budjetteja autourheilusta ja Kimiläinenkin keskittyi opiskeluun ja perusti perheen.

Nyt Kimiläinen on uuden uran alussa ja lisämaustetta W Series -sarjaan tuo kalusto. Kaikki kuljettajat kilpailevat samanlaisella autolla, joten lähtökohdat ovat kaikille kuljettajille tasaväkiset.

Formula 3-mallin autoilla ajettavassa kisassa auto vaihtuu joka kisaan.

–Taitava kuljettaja tuntee omat ja auton asettamat rajat, ja osaa myös selkeästi analysoida tuntemuksiaan. Perstuntuman sanoittaminen insinööreille ja mekaanikoille on tärkeää, jotta uuden auton säädöt saadaan kuljettajan haluamiksi.

Samanlaisella kalustolla ajettaessa voittajan ominaisuudet löytyvät henkiseltä puolelta.

– Kun lähtöruudukossa on yhtä lahjakkaita kuskeja, voitto on pääkopasta kiinni. 98% kilpa-ajosta on henkisen puolen taistelua.

