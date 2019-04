Intialaiset aloittivat äänestämisen maailman suurimmissa vaaleissa

1,3 miljardin asukkaan Intia järjestää vaalit seitsemässä vaiheessa vajaan kuuden viikon aikana. Ennen vaaleja kansalaisia on neuvottu äänestyslaitteiden käytössä.

Intiassa äänestyspaikat ovat avanneet ovensa parlamenttivaalien ensimmäisenä päivänä. Äänestäjät 18:ssa osavaltiossa ja kahdessa liittovaltion territoriossa aloittivat torstaina äänestämisen.

1,3 miljardin asukkaan Intia järjestää vaalit seitsemässä vaiheessa vajaan kuuden viikon aikana. Kyseessä ovat maailman suurimmat demokraattiset vaalit.

Lähes 900 miljoonaa ihmistä on oikeutettu äänestämään. He valitsevat 543 edustajaa Intian parlamentin alahuoneeseen eli Lok Sabhaan.

Parlamenttivaaleja pidetään kansanäänestyksenä pääministeri Narendra Modin ja hänen edustamansa hindunationalistisen Intian kansanpuolueen BJP:n politiikasta.

68-vuotias Modi on teemyyjän poika läntisestä Gujaratin osavaltiosta. Kannattajien mielestä pääministeri on onnistunut hyvin työssään. Varsinkin Modin tiukka linja Pakistanin suhteen on miellyttänyt intialaisia.

Arvostelijat syyttävät BJP:tä uskonnollisten jännitteiden lisäämisestä Intiassa.

Gandhi haastaa Modin

BJP:n päähaastaja on Intian kongressipuolue, jota johtaa Nehru-Gandhi -dynastian vesa Rahul Gandhi.

Intian kongressipuolue kaipaa kovasti menestystä näissä vaaleissa, koska puolue joutui tyytymään rökäletappioon edellisissä parlamenttivaaleissa vuonna 2014.

Viime vuoden lopussa 48-vuotiaan Gandhin puolue voitti paikallisvaalit kolmessa BJP:n hallussa olleessa osavaltiossa. Epäilijöiden mielestä Gandhi ei kuitenkaan ole tarjonnut riittävän vahvoja vaihtoehtoja Modin harjoittamalle politiikalle.

Mielipidemittausten mukaan BJP:n johtama liittouma olisi voittamassa vaalit, mutta se menettäisi edustajien paikkoja edellisiin vaaleihin verrattuna.

Äänestys päättyy 19. toukokuuta. Vaalien virallinen tulos on määrä ilmoittaa 23. toukokuuta.

Lähteet: AFP, AP, Reuters