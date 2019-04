Kuusi huippujuttua lauantai-iltaan: Näin tunnistat vaalihäirinnän, musta aukko kuvattiin viimein ja väkivaltaisen suhteen varjo on pitkä

Tapahtuuko viikonloppuna jotain outoa? Näillä nopeilla vinkeillä voit tunnistaa vaalihäirinnän ilmiöt, jotka ovat tapahtuneet jo muualla

Pääosin verkossa tapahtuva vaalihäirintä voi osua Suomeen, mutta tärkeintä on pitää pää kylmänä.

Vastaa viiteen kysymykseen ja testaa, millä puolueella on samanlaiset arvot kuin sinulla

Onko vaikea ymmärtää eri mieltä olevia ja miten arvot vaikuttavat politiikkaan? Arvot vaikuttavat päätöksiin, halusimme tai emme.

Musta aukko näkyy vasten sen tapahtumahorisontin ympärillä pyörivää kuumaa kaasua, jonka säteilemää valoa voimakas painovoimakenttä taivuttaa. EHT-yhteistyöhanke

Se onnistui! Mustasta aukosta saatiin ensimmäinen kuva

Albert Einsteinin yli sata vuotta sitten tekemä päätelmä siitä, että jotakin mustien aukkojen kaltaista on pakko olla olemassa, on todistettu kaikkien aikojen ensimmäisellä kuvalla. Kuva on M87-galaksin keskeltä yli 50 miljoonan valovuoden päästä. Tutkimusmielessä kyse on avaruusfysiikan jättiaskeleesta.

Pieni virhe kahvinkeitossa nosti vanhat kauhut pintaan – exänsä hakkaama Tytti Ripatti luuli, että uusi avomieskin raivostuu: "Ihmettelen vieläkin, ettei kukaan lyö"

32-vuotias Tytti Ripatti kertoi viime keväänä Ylelle elämästään väkivaltaisen miehen kanssa. Nyt hän on löytänyt uuden rakkauden ja muuttanut tämän kanssa yhteen. Toipuminen väkivaltaisesta suhteesta on kuitenkin yhä kesken. Hän on auttanut myös muita samaa kokeneita, sillä turvakodit ovat levittäneet hänen tarinansa ympäri maata.

Fantasioiden luonteeseen liittyy, ettei niitä ole pakko toteuttaa. AOP

Mikropettäminen ei aina huononna alle 30-vuotiaiden parisuhdetta, osoittaa psykologinen tutkimus

Fantasiointi muista kuin omasta kumppanista voi tuoda lisää intohimoa parisuhteeseen.

Donna Pollard avioitui 16-vuotiaana itseään lähes tuplasti vanhemman miehen kanssa. Mies työskenteli lastensuojelulaitoksessa, johon Pollard oli toimitettu itsetuhoisuuden vuoksi. Nina Svahn

"Mies aivopesi minua vaimokseen kaksi vuotta" – Donna Pollardista tuli morsian 16-vuotiaana, ja nyt hän taistelee lapsiavioliittojen kieltämiseksi Yhdysvalloissa

Alaikäisten liitot on kielletty kokonaan vain kahdessa osavaltiossa. Donna Pollardilla on tapana hämmentää ihmisiä kertomalla, että Afganistanissa 11 000 alaikäistä meni naimisiin vuosina 2000–2015. Yleensä tätä kauhistellaan, ja sitten Pollard kertoo, että tosiasiassa se tapahtuikin Kentuckyssa.