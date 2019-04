Cityhuuhkajien pesä Espoon keskuksessa ammottaa tyhjyyttään – "Ehkä koiras on kuollut ja naaras on joutunut lähtemään saalistamaan"

Huuhkajaparin pesintä Espoon keskuksessa on epäonnistunut, kertoo Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa.

Huuhkajapari pesi Espoon keskuksessa toimistorakennuksen katolla. Yle kertoi cityhuuhkajien pesinnästä maaliskuussa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen tunnettu urbaani huuhkajan pesintä Espoossa, ja poikasten odotettiin kuoriutuvan huhtikuun puolivälissä.

Tringa toteaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että pesintäyritys on epäonnistunut tuntemattomasta syystä. Huuhkajaparia ei ole enää havaittu pesän lähistöllä, eikä pesässä ole enää munia.

Pesästä hävisi kolme munaa

Huuhkajaparin naaraan tiedettiin hautovan pesässä kolmea munaa.

Tringan mukaan viereisen rakennuksen työntekijät olivat huomanneet maaliskuun lopulla, ettei naaras ole enää pesässä hautomassa. Viimeisimmät havainnot huuhkajista pesäpaikalla tehtiin 27. maaliskuuta. Tringa kertoo, että pesällä käytiin tämän jälkeen ja myös munien todettiin hävinneen.

Tringa ry:n kaupunkihuuhkajaryhmän puheenjohtaja Raimo Seppälä toteaa tiedotteessa, että tuhon syytä voi vain arvailla.

– Ehkä koiras on kuollut ja naaras on joutunut lähtemään saalistamaan jättäen samalla pesän vartioimatta, jolloin varikset ovat vieneet munat muualle syötäviksi. Tai sitten jotain muuta on tapahtunut, Seppälä pohtii.

Tringan mukaan syynä tuskin on se, että ihmiset olisivat häirinneet pesintärauhaa, sillä sivullisten pääsy toimistorakennukseen on estetty.

Tringasta arvellaan, että muualla Espoossa on kuitenkin mahdollista tehdä havaintoja cityhuuhkajista, sillä niille on tarjolla ravintoa esimerkiksi citykaneista.

