Esitutkinta Suomen suurimmasta kokaiinijutusta valmistui: Kuriirit toivat 13 kiloa huumetta Suomeen kehoonsa kätkettynä

Huumeiden maahantuontiorganisaation epäillään tuoneen noin 13 kiloa kokaiinia Alankomaista Suomeen. Epäilyn mukaan kuriirit kuljettivat huumeen Suomeen kehonsisäisesti yli 20 erässä. Osa huumeista oli nielty, mutta niitä on kuljetettu myös emättimeen ja peräaukkoon piilotettuna. Poliisi

Poliisin mukaan jutun päätekijät ovat Pirkanmaalta, mutta huumetta on päätynyt myös pääkaupunkiseudulle.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa huumeiden maahantuontiorganisaation epäillään tuoneen noin 13 kiloa kokaiinia Suomeen.

Poliisi epäilee, että huume tuotiin Alankomaista vuosina 2017 ja 2018. Huumausainetta on levitetty pääasiassa Tampereen seudulle, mutta myös pääkaupunkialueelle.

Tutkinnasta ovat vastanneet Sisä-Suomen poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi.

– Kokonaisuus on suurin koskaan Suomessa paljastettu kokaiinin maahantuonti- ja levitystapaus, ja sen tutkinnassa on tehty tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Alankomaissa on tehty kokonaisuuteen liittyen useita kiinniottoja, kotietsintöjä ja kuulusteluita, kuvaa tutkinnanjohtaja, Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Jari Räty tiedotteessa.

Kokonaisuuden ensimmäisestä osiosta annettiin tuomio Pirkanmaan käräjäoikeudessa 27. maaliskuuta. Siinä poliisi selvitti kolmen kokaiinikilon tuomisen Suomeen. Tähän osaan liittyy jääkiekkoilija Jori Lehterän saama tuomio. Tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia.

Organisaation pääepäillyt Tampereelta

Nyt valmistumassa olevassa esitutkinnassa kokaiinin maahantuonnista epäillään 17 henkilöä ja sen levittämisestä on epäilty 16 henkilöä.

Levittämisen osalta käräjäoikeus on antanut tuomionsa tammikuussa ja parhaillaan syyteharkintaan on siirtymässä maahantuontiosuus.

– Poliisi epäilee, että kuriirit ovat kuljettaneet kokaiinin Alankomaista Suomeen kehonsisäisesti 21 erillisessä erässä. Kahdessa tapauksessa kokaiinierän hankkiminen Alankomaista jäi yritykseksi, Räty kertoo.

Rädyn mukaan organisaation pääepäillyt ovat toimineet Tampereelta käsin.

Kokaiinin käyttö Tampereella ennätyslukemissa

Kokonaisuuden tutkinta sai alkunsa, kun poliisille ilmeni alkuvuodesta 2018, että Tampereella liikkuu kokaiinia enemmän kuin koskaan. Myös vuoden 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimusten tulokset tukivat kertomusta kokaiinin käytön voimakkaasta lisääntymisestä alueella.

– Marraskuussa 2018 kokaiinin käyttö Tampereella on poliisin tekemien paljastavien toimenpiteiden ja takavarikoiden myötävaikutuksella kuitenkin kääntynyt selvään laskuun. Lasku näkyy uusimmassa, vuoden 2018 THL:n jätevesitutkimuksessa, Räty kertoo.

Poliisi sai kokaiinin levittämiseen ja maahantuontiin liittyvät keskeisimmät henkilöt tietoonsa oman tiedonhankintansa avulla.

Viime lokakuussa poliisi otti kiinni Suomeen saapuneen alankomaalaisen miehen, jolta takavarikoitiin 833 grammaa kokaiinia ja 30 000 euroa käteistä rahaa.

Sen jälkeen otettiin kiinni maahantuontiin liittyvä suomalainen pääepäilty sekä muita asiaan liittyviä epäiltyjä Alankomaissa ja Suomessa.

Poliisin mukaan tutkinnan aikana viisi henkilöä on ollut vangittuna ja kaksi on vangittu poissaolevana.