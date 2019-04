Poliisi varoittaa yrityksiä väärennetyistä laskuista Pietarsaaressa – useita rikosilmoituksia jo kirjattu

Pietarsaaren poliisi varoittaa yrityksille lähetetyistä huijauslaskuista.

Poliisi on vastaanottanut useita rikosilmoituksia väärennetyistä laskuista viime aikoina Pietarsaaressa.

Laskut on lähetetty sähköpostitse yrityksille tai yhdistyksille, ja viestit on kirjoitettu hyvällä suomen tai ruotsin kielellä. Vilpillisillä laskuilla on yritetty saada yrityksiä siirtämään rahaa ulkomaalaisille tileille.

Poliisi pyytää yrityksiä olemaan tarkkana laskuja maksaessaan.

Hyvä keino välttää huijaus on olla yhteydessä varoja vastaanottavaan tahoon esimerkiksi puhelimitse, ja näin varmistaa laskun oikeellisuus.

Hälytyskellojen pitäisi soida erityisesti silloin, jos varat pyydetään siirtämään ulkomaalaiselle tilille, jota osapuolet eivät ole ennen käyttäneet.