Mäntyluodon telakka etsii jättikauppoja maailmalta – telakkaa työllistää nyt yhteistyö Meyerin Turun telakan kanssa

Vajaa vuosi sitten porilaisomistukseen siirtynyt Mäntyluodon telakka on aloittanut yhteistyön Meyerin Turun telakan kanssa.

Porin Mäntyluodossa puhaltaa hyinen pohjoistuuli. Kylmä ilmavirtaus ei haittaa, kun toimitusjohtaja Manu Grönlund esittelee Pori Offshore Constructionin tuotannosta viimeksi valmistuneita teräsrakenteita.

Pihalla makaa kaksi risteilyohjuksen näköistä, noin 25-metristä tolppaa. Toinen on väriltään vihreä ja toinen oranssi. Oulun uuden meriväylän kahdeksan merimerkkiä, yhteensä noin 1,5 miljoonaa kiloa terästä kuljetetaan Mäntyluodosta proomulla Perämerelle vielä kuluvan kevään aikana.

– Meillä on nyt tällaisia hiukan konepajatyyppisiä töitä, muun muassa merimerkkien paaluja, jotka ovat tässä keväällä loppusuoralla. Ja sitten meillä on myöskin laivalohkon osavalmistusta.

Toimitusjohtaja Manu Grönlund esittelee juuri valmistuneita massiivisia merimerkkejä. Jari Pelkonen / Yle

Hetkinen, hetkinen. Laivalohkon osavalmistusta? Tieto särähtää toimittajan korvaan. Onko tämä jokin uusi avaus Mäntyluodon telakalla?

– Näinkin voidaan sanoa. Emme ole tästä kertoneet vielä kenellekään. Juuri varmistin Meyerin telakalta, että saamme tästä kertoa julkisesti, Grönlund toteaa.

Halusimme tietoisesti kokeilla miten laivan osien valmistaminen onnistuu. Manu Grönlund

Laivalohkojen valmistus on rankasti kilpailtu

Pori Offshore Constructions on kaikessa hiljaisuudessa ryhtynyt yhteistyöhön Meyerin Turun telakan kanssa. Loistoristeilijöistä pursuava tilauskirja poikii siis alihankintatilauksia myös länsirannikon muille telakoille.

Mäntyluodossa tilanne on vähintään poikkeuksellinen, sillä laivalohkon osia Porissa ei ole valmistettu miesmuistiin.

– Edellisestä tämäntyyppisestä tilauksesta on pitkä aika ja nyt on ollut hyvä kehittymisen käyrä. Halusimme tietoisesti kokeilla, miten laivanosien valmistaminen onnistuu.

Laivalohkon osat valmistetaan Porissa ja kuljetetaan rekoilla Turkuun, missä ne kasataan lohkoiksi. Helposta yhteistyöstä ei ole kysymys, sillä laivalohkojen osavalmistus on äärimmäisen tiukalle kilpailtu kokonaisuus.

– Meidän alkupään kapasiteettimme työllistyy tästä tilauksesta nyt aika mukavasti. Olemme tämän työn osalta kehittyneet itsekin ja saatu kehitettyä myös valmistusmenetelmiä. Sopii erittäin hyvin yrityksemme strategiaan tasata tilauspiikkejä.

Mäntyluodon telakalla on nyt 150 henkeä töissä. 50 ihmistä on vielä lomautettuna. Jari Pelkonen / Yle

50 edelleen lomautettuna

Mäntyluodon telakan isäntä vaihtui viime kesänä, kun neljä henkilöä telakan johdosta ilmoitti ostaneensa telakan. Ranskalaisen Technipin alla telakan aktiivisten työntekijöiden määrä painui noin 60:een. Pori Offshore Constructions on onnistunut kutsumaan ison osan lomautetuista työntekijöistä takaisin. Nyt telakan vahvuus on 150 henkilöä. Edelleen noin 50 työntekijää on lomautettuna.

– Meillä on nyt todella paljon tarjouksia valmistelussa. Tarkoitus on saada mahdollisimman paljon sellaista työtä taloon, että saadaan loputkin kutsuttua töihin, Manu Grönlund sanoo.

Toimitusjohtaja matkustelee aktiivisesti maailmalla etsimässä uusia urakoita Poriin. Seuraavaksi hän on lähdössä liikematkalle Moskovaan.

– Venäjällä kauppaa tehdään mielestäni ennen kaikkea henkilösuhteilla. Nyt minua kutsutaan siellä jo etunimellä. Tulkitsen sen hyväksi asiaksi, Grönlund kertoo.

Mäntyluodon telakan vahva historia tunnetaan

Grönlundin mukaan Mäntyluodon telakan värikäs historia ja maine tunnetaan ympäri maailmaa. Technipin aika ei ole porilaistelakalle menneisyyden raskas haamu, vaan pikemminkin kultareunainen muisto. POC on suomalainen pk-yritys, jolla on monikansallisen konsernin kokemus ja toimintatavat.

– Yleensä kysytään, ovatko samat ihmiset vielä paikalla. Kun vastaan, että kyllä ovat, se on selvästi oikea vastaus, Grönlund kehaisee.

Mäntyluodon telakalta valmistuneiden projektien kuvat koristavat neuvotteluhuoneen seinää. Toimitusjohtaja Manu Grönlundin mukaan ne kertovat telakan vahvasta menneisyydestä. Jari Pelkonen / Yle

POC:n yksi strategian kulmakivi on toimitusvarmuus. Porilaista osaamista pyritään markkinoimaan sillä, että tilattu tuote toimitetaan juuri niin kuin on sovittu. Onnistumisia on jo saavutettu.

Jatkotilaus paineastioista Norjaan

Yhtiö sai viime syksynä vaativan paineastiatilauksen Norjaan Outoteciltä. Ensimmäinen halkaisijaltaan 7,5-metrinen ja 25 metriä korkea, haponkestävästä duplex-teräksestä valmistettu säiliö matkasi Norjaan alkuvuonna. Toimituksen jälkeen telakka sai Outoteciltä samanlaisia reaktoritilauksia vielä kaksi lisää.

Suuret offshore-erikoisteräsrakenteet ovat POC:n ydintä. Tässä tehdään merimerkin rungon hiiletystä. Jari Pelkonen / Yle

Grönlundin mukaan pienet projektit ovat pitäneet tähän asti telakkaa pystyssä. Suurten spar-lauttojen eli kelluvien öljynporauslauttojen kaltaisia jättiurakoita ei kuitenkaan ole kokonaan unohdettu, vaikka öljyalan investoinnit ovat olleet viime vuosina vähissä.

– Erikoisteräsrakenteet offshore-teollisuudelle kaikissa muodoissaan ovat työpöydällä. Ihan kaikesta ei voi vielä puhua. Pyrimme muuttamaan tilauskantaa niin, etteivät tilaukset olisi pelkästään isoja projekteja.

Tällä hetkellä POC:n tilauskirjaan on kirjoitettu projekteja noin 6 miljoonan euron arvosta. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon kaksinkertaistamista tänä vuonna.

– Koko talon yhteinen tavoite on päästä kiinni yhteen yli 30 miljoonan euron projektiin.

POC:n laatujohtamisjärjestelmät ja turvallisuus auditoitiin onnistuneesti alkuvuodesta. Jari Pelkonen / Yle

Katseet tuulivoimassa

Uudet jättitilaukset eivät välttämättä tule enää öljynporauslautoilta, vaan mukaan on tullut uusiutuvan energian investoinnit. Grönlundin mukaan tämä näkyy siinä, että öljy- ja kaasualan tapahtumissa jopa kaikkein paatuneimmatkin öljy-yhtiöiden edustajat avaavat puheensa vihreällä näkökulmalla.

Mäntyluodon telakan katse on kiinnittynyt muun muassa merituulivoimaan, josta sillä on jo jonkin verran kokemusta muun muassa Porin Tahkoluodon edustan merituulipuiston jäänkestävistä perustuksista.

– Me panostamme juuri kelluviin ja painovoimaisiin tuulivoimalajalustoihin. Esimerkiksi Norjassa kaikki mittarit näyttävät, että tulevina vuosina investoidaan valtavia summia offshore-tuulivoimaan.