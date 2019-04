Halla-aho näpäyttää perussuomalaisia hyljeksiviä puolueita: "Luulen, että ylpeys käy lankeamuksen edellä, ministerisalkkuja ei kannata vielä jakaa"

Ylen kannatuskyselyssä on pienen marginaalin sisällä neljä puoluetta, joten hallitusneuvotteluista ennakoidaan vaikeita.

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kovassa nosteessa olevan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei ole yllättynyt loppukiristä.

Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 16,3 prosentin kannatuksella. Puolueen suosio on noussut jo kuutisen prosenttiyksikköä syksyn lukemista.

Moni puoluejohtaja riemuitsisi kunnolla hyvistä lukemista näin lähellä vaaleja, mutta Halla-ahon rauhallinen tyyli pitää.

– Nouseva trendi on näkynyt talvesta lähtien ja tulos vastaa aika hyvin muiden tiedotusvälineiden vastaavia kyselyitä, Halla-aho toteaa.

Eduskuntavaalit ovat kolmen päivän päästä. Onko mittauksella vaikutusta kampanjan loppumetreihin? Perussuomalaisten kannattajissa on paljon heitä, jotka jättävät äänestämisen väliin. Miten heidät saadaan kävelemään vaaliuurnille asti?

– Perussuomalaisten vahvuus on toiminnan ja politiikan johdonmukaisuus. Pyrimme pitämään vaalipäivään asti esillä teemoja, joilla olemme menneet tähänkin asti.

Ylen kannatuskyselyssä on pienen marginaalin sisällä neljä puoluetta. Halla-ahon mukaan tämä ei ainakaan helpota hallitusneuvotteluja.

– Näillä luvuilla ei ole nähtävillä sellaisia ilmeisiä ja helppoja hallitusratkaisuja. On vaikea sanoa, mitä vaalien jälkeen tapahtuu. Meidän viesti äänestäjille on se, että mitä enemmän perususuomalaiset saavat kansanedustajia, sitä paremmat asemat meillä tietysti on vaalien jälkeen.

Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät ovat jo ilmaisseet, etteivät puolueet halaja samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

– Luulen, että ylpeys käy lankeamuksen edellä, kuten maailmassa tahtoo yleensä käydä. Minun mielestäni ei ole järkevää maalata itseään nurkkaan, ja ryhtyä jakamaan ministerin salkkuja ennen kuin vaalitulos on selvillä.

Halla-aho sanoo perussuomalaisten olevan valmis yhteistyöhön kaikkien kanssa, mutta ei toki millä hinnalla tahansa.

*Juttua päivitetään myös muiden puoluejohtajien kommenteilla.

Lue myös:

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset kiilasi kakkoseksi, SDP:n etumatka kutistunut

Analyysi: Politiikan johtajuus hukassa – suurin puolue jäämässä alle 20 prosentin

Ylen puoluekannatusmittaus: Miten suomalaiset äänestäisivät, jos vaalit pidettäisiin nyt?