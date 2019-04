Poliisi: Suomen suurin ekstaasitakavarikko Lahdessa – asunnosta takavarikoitiin 151 390 tablettia

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut 30-vuotiaan lahtelaismiehen, jota epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Mies on edelleen tutkintavankeudessa. Samaan juttukokonaisuuteen liittyen vangittiin myös 35-vuotias lahtelaismies ja liettualainen mies, joka on edelleen tutkintavankeudessa. 35-vuotias on vapautettu määrättynä matkustuskieltoon.

Vangitsemiset liittyvät suureen huumetakavarikkoon Lahdessa. Poliisi teki kotietsinnän asuntoon, josta takavarikoitiin viisi pahvilaatikkoa. Niissä oli 151 390 tablettia ekstaasia, 1 095 Subutex 8 mg -tablettia ja 211,7 grammaa amfetamiinia.

Kaikkien kolmen aineen osalta ylittyy törkeän huumausainerikoksen määritelmä. Lisäksi asunnosta löytyi t-paita ja kaksi pipoa, joissa oli Bad Union -painatus.

Poliisi kertoo, että toimintatapa, rekvisiitta ja yhteydet viittaavat 30-vuotiaan lahtelaisen toimineen United Brotherhoodiin kytkeytyvän Bad Union -rikollisryhmän jäsenenä. Toisen lahtelaisen rooli on esitutkinnan perusteella ollut vähäisempi. Kolmannen henkilön epäillään kuuluvan liettualaiseen välitysorganisatioon.

Hämeen poliisi pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta huumausainerikollisuuteen liittyen.

