Suomalaismies eli neljä vuotta köyhänä Kaliforniassa toteuttaakseen unelmansa – nyt hän ostaa kalliita suihkukoneita ja lennättää superjulkkiksia

Tästä on kyse Helsinkiläislähtöinen Peku Karu, 54, omistaa puolet Starjet-lentoyhtiöstä Los Angelesissa.

Karu kouluttautui lentäjäksi Yhdysvalloissa ja aloitti uransa varattomana lennonopettajana.

Starjet-lentoyhtiöllä on asiakkaanaan lukuisia miljonäärejä, elokuva- ja raptähtiä.

Karu lennätti vuosia muun muassa Michael Jacksonia.

Karu on edennyt urallaan kovalla työnteolla.

Aurinko paahtaa kuumana mustalle kiitoradalle. Villikukat rehottavat värikkäinä Van Nuysin lentokentän poskessa. Los Angelesissa kevät on uhkeimmillaan poikkeuksellisen viileän ja sateisen talven jälkeen.

Peku Karu, 54, oikaisee Ray-Ban-aurinkolasejaan. Hän kaartaa mustan maasturinsa, vajaan vuoden vanhan Range Rover Sportin lentokentän portista sisään. Kenttätyöntekijä tulee saattamaan auton suuren suihkukoneen luo. Karu osti auringossa kiiltävän businessjetin eilen.

Nyt hänen puoliksi omistamallansa Starjet-lentoyhtiöllä on käytössään yhteensä kahdeksan suihkukonetta, joista kolme on omia.

– Eilen ostamani kone on tosi hyvä työjuhta. Huomenna lennätän sillä erään miljardöörin tyttöystävän Havaijille. Samalla jään itse Mauille sukeltamaan pariksi päiväksi.

Uutena Gulfstream G-IVSP suihkukone maksaisi 30–35 miljoonaa dollaria, mutta käytettynä Karu sai ostettua sen isolla alennuksella. Koneiden hinnat ovat tippuneet paljon viime vuosina.

Karu elää unelmaansa, jonka eteen hän on tehnyt omien sanojensa mukaan pirun paljon töitä.

Lentäjän poika ja ritarin pojanpoika

Karu laskee keltasiniraitaisen suihkukoneensa portaat alas. Kolmetoistapaikkaisen suihkarin leveät ja upottavat vaaleanahkaiset nojatuolit kutsuvat istumaan syliinsä. Keittiön mahonkipintaisessa baarikaapissa helmeilevät eri merkkiset samppanjat.

35 vuotta sitten, 1980-luvun puolessa välissä, Karu saapui Los Angelesiin parikymppisenä nuorukaisena lentolupakirja takataskussaan.

Suihkukone Gulfstream G-IVSP on Starjetin tuorein hankinta. Titta Puurunen / Yle

Nuoren miehen niskassa painoivat amerikkalaisesta lentokoulutuksesta kertyneet velat. Vuotta aiemmin hän oli päässyt Suomessa armeijasta, laskuvarjojääkärikoulusta ja miettinyt kotikaupungissaan Helsingissä, mitä elämällään tekisi.

– Kaverit lähtivät opiskelemaan lakia ja bisnestä, mutta mikään niistä vaihtoehdoista ei oikein puhutellut minua.

Karun eräs kavereista oli hoksannut ilmoituksen Helsingin Sanomissa ja vinkannut Yhdysvaltojen itärannikolla järjestettävästä lentäjäkoulusta. Kouluun haettiin skandinaaveja opiskelemaan. Valmistuneille luvattiin bonuksena kolmen vuoden työlupa.

– Lentokoulu oli tosi kallis, mutta se kiinnosti. Perheessämme on paljon lentäjiä, isäni Hannu ja veljeni Heikki ovat muun muassa lentäjiä. Isoisäni Veikko Karu oli Mannerheim-ristin ritari numero 98, laivueen komentaja.

Karu myi kaiken omaisuutensa, otti pankkilainan ja jätti kotimaansa. Hän ajatteli, ettei voi menettää muuta kuin rahansa.

Kitkuttelua yhdellä aterialla päivässä

Valmistuttuaan noin vuoden kestäneestä lentokoulusta Karu muutti Los Angelesiin. Yhdysvaltojen länsirannikko veti häntä puoleensa.

Hän onnistui saamaan töitä lennonopettajana, liikennelentäjäksi siihen aikaan oli erittäin vaikea päästä. Eikä Karulla ollut Yhdysvaltain kansalaisuutta, mikä vaikeutti myös huomattavasti lentäjän työn saantia.

Ensimmäiset neljä vuotta valmistumisen jälkeen hän kituutteli köyhyysrajalla.

Aluksi hänellä ei ollut varaa edes ruokaan. Karu käveli joka aamu seitsemän kilometriä töihin. Työpäivän jälkeen kotimatkallaan hän pysähtyi aina samaan ravintolaan syömään.

– Ravintolassa sai syödä niin sanotun happy hour -buffetin ilmaiseksi ostettuaan juoman dollarilla. Se oli aina päivän ainoa safka, jolla tankkasin kaloreita koko seuraavaksi vuorokaudeksi.

Lähtiessään hän huikkasi ravintolan henkilökunnalle: nähdään taas 24 tunnin kuluttua.

Karu jakoi vuokra-asunnon kolmen kämppiksensä kanssa. Puolitoista vuotta säästettyään hän sai kokoon 50 dollaria. Sillä hän osti käytetyn polkupyörän.

– Muistan aina sen hetken, kun sain hankittua pyörän ja pääsin sillä töihin. Se oli juhlaa, kun ei tarvinnut enää kävellä.

Karun mielestä on tärkeä muistaa tuollaiset hetket, jotta osaa pysyä kiitollisena siitä, mihin on päässyt.

Karu lennättää miljonäärejä ja maailman tähtiä kuusi kertaa kuussa. Tältä näyttää suihkukoneen sisällä. Video: Titta Puurunen / Yle

Saatuaan perämiehen töitä Karun elämä hieman helpottui, mutta edelleen seuraavat viisi vuotta olivat hyvin vaikeita. Yli tuhat kertaa hän kysyi itseltään onko hänen hyväksyttävä se, ettei homma toimi ja muutettava takaisin Suomeen.

– Kotimaahan palaaminen olisi tarkoittanut periksi antamista. Pohdin asiaa vakavasti aina yrittäessäni saada vuokrarahoja kasaan. Päädyin kuitenkin aina samaan lopputulokseen: en perkele anna periksi.

Vihdoin ja viimein hommat lähtivät rullaamaan. Nykyisin Karun vakioasiakkaitansa ovat monet miljonäärit sekä elokuva- ja musiikkialan tähdet, kuten George Clooney, Jennifer Aniston, Al Pacino ja Snoop Dogg. Karu toimi pitkään myös edesmenneen Michael Jacksonin lentäjänä.

Jacksonin lähtemätön vaikutus

Peku Karu esittelee valkoisessa lentäjän kauluspaidassansa ja tummissa suorissa housuissansa suihkukoneen ohjaamoa. Vierekkäin on satoja eri nappuloita, valoja ja vipuja. Karu osaisi käyttää niitä vaikka unissaan, takana on tuhansia lentoja.

Yksi niistä on jäänyt erityisesti mieleen.

Oli vuosi 2002 ja Karu oli lennättämässä Michael Jacksonia Santa Barbarasta Miamiin. Kesken lennon Jackson oli tullut ohjaamoon ja istahtanut lentäjien väliin. Hän oli kysynyt Karulta, onko matkalla turbulensseja.

– Hän kertoi pelkäävänsä niitä. Vastasin, että ikävä kyllä turbulenssia tulee olemaan varsinkin Meksikonlahtea ylittäessämme. Kerroin tekevämme parhaamme mennäksemme kaikkien myrskyjen yli tai ohi.

Lento L.A:stä New Yorkiin maksaa suihkarilla 62 000 dollaria. Titta Puurunen / Yle

Laulaja oli silloin yllättäen heittänyt Karulle kysymyksen, minne tämä haluaisi lentää. Karu oli vastannut vitsaillen lentävänsä kaikista mieluiten alapuolella sijaitsevaan kotiinsa, mutta kertoneensa myös Las Vegasin olevan hänestä aina hauska.

Jackson oli pyytänyt Karua lentämään Las Vegasiin ja soittamaan sitten hänelle, kun olisi hyvä sää jatkaa matkaa Miamiin. Karu oli tehnyt työtä käskettyä, ja kahden päivän kuluttua he olivat päässeet turvallisesti lopulliseen määränpäähänsä Miamiin.

Tapahtuman jälkeen Karu lennätti laulajatähteä monesti seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana. Jackson pyysi usein lentäjäkseen miehen, jonka nimeä hän ei oikein osannut lausua.

– Kerran kysyin häneltä, miksi hän halusi aina minut lentäjäkseen. Olin kuulemma ihminen, joka ei ollut yrittänyt kusettaa häntä.

Karu oli kertonut Jacksonille olevansa suomalainen ja siksi rehellinen. Laulajatähti oli vastannut: Finnish people, good people. Now I know.

Karu teki töitä tuohon aikaan Xtrajet-lentoyhtiölle. Esimerkiksi vuonna 2003 hän lennätti Jacksonin Las Vegasista Santa Barbaraan (siirryt toiseen palveluun) (Turun Sanomat), jolloin Jackson antautui paikalliselle sheriffille. Laulajaa syytettiin sekaantumisesta alaikäiseen poikaan. Jacksonin Santa Barbaraan saapuminen oli valtava mediatapahtuma (siirryt toiseen palveluun) (CNN).

Eräs CNN:n toimittaja oli myöhemmin vitsaillut Karulle, että eikö hän ollut tyytyväinen, ettei mokannut laskeutumista. Heidän arvionsa mukaan uutisvideo Jacksonin lennon laskeutumisesta on yksi kaikkien aikojen katsotuimmista videoista.

Lennonopettajasta lentokapteeniksi

Karu esittelee suihkukoneen perällä sijaitsevaa vessaa, joka on isompi kuin monella kotona. Matkustamon vaalealla nahkasohvalla voi hyvin kuvitella Jennifer Anistonin oikaisemassa siroja sääriään kuplivaa juomaa siemaillen.

Karun suihkukoneissa on aina maljakoissa tuoreita kukkia ja ilmassa leijumassa vastapaistettujen suklaakeksien tuoksu.

– Mitä suurempi tähti on asiakkaana, sitä vähemmän hänellä on vaatimuksia. Ja jos miljonäärien vaimot ja äidit ovat tyytyväisiä lentoon sekä palveluun, ovat myös miljonäärimiehet, Karu virnistää.

Karu eteni 90-luvulla perämiehestä vihdoin lentokapteeniksi. Intohimoisesti lentämiseen suhtautuva Karu lensi paljon: keskimäärin 1 000 tuntia vuodessa, kun yleensä lennetään korkeintaan 400–500 tuntia.

Karulle lentäminen on suuri intohimo. Titta Puurunen / Yle

Vapaapäivinään hän myös opetteli alan monet muut hommat, kuten koulutuspäällikön, alkoholi- ja huumetarkastajan, päälentäjän, lentotoiminnanjohtajan, mekaanikon, kirjanpitäjän ja myyntimiehen työt.

Kaiken sen, mikä liittyy lentoyhtiön pyörittämiseen.

Paikasta toiseen suhaava ja paljon lentävä suomalainen oli pistänyt pitkään erään miljardöörin silmään. Hän oli myös yksityislentäjä ja halusi perustaa oman lentoyhtiönsä.

– Howard Leight, kaveri, joka ansaitsi satoja miljoonia dollareita korvatulppayhtiönsä myymällä, tuli kysymään minulta voisinko perustaa hänelle lentoyhtiön. Sanoin, etten koskaan ole tehnyt sitä. Hän vastasi, että olet terävä kaveri, niin varmasti selvität sen.

Niin Karu teki vuonna 2000, ja monen mutkan kautta viisi vuotta myöhemmin hän lopulta osti perustamansa Starjet-yhtiön Leightiltä yhdessä yhtiön huoltopäällikön kanssa. Leight oli sittemmin kyllästynyt ilmailualaan ja halusi eroon yhtiöstään.

Karu eteni asemaan, jossa pystyi vapaasti valitsemaan paljonko haluaa lentää ja paljonko tehdä lentoyhtiön toimitusjohtajan hommia.

Suihkarilentojen hinnat pilvissä

Nykyisin Peku Karu lentää kuusi kertaa kuussa ja lopun ajan hän pyörittää lentoyhtiötään. Se on hänelle sopiva määrä.

– Molemmat hommat säilyvät näin mielekkäinä. Reittilentäjän työ on myös loistava, mutta itse tarvitsen enemmän vaihtelua ja haastetta.

Starjet-lentoyhtiö Perustettu Los Angelesissa vuonna 2000 (siirryt toiseen palveluun) (California Secretary of State). Yhtiö lentää yksityisiä charter-lentoja pääasiassa Yhdysvalloissa, mutta myös muihin maihin. Yhtiöllä on käytössä kahdeksan suihkukonetta, joista kolme on omassa omistuksessa. 19 kokoaikaista työntekijää. Tilauslento esimerkiksi Los Angelesista New Yorkiin maksaa asiakkaalle keskimäärin 62 000 dollaria. Starjetin liiketoiminnasta yli 90 prosenttia tulee suositusten kautta, yhtiö ei mainosta laisinkaan.

Karulle on tärkeää, ettei lentämisestä ikinä tule "vain duuni".

Hän haluaa mahdollisimman monesta lennosta jäävän jonkin hauskan tai mielenkiintoisen muiston mieleen. Hän ei haluaisi lentää 10 000 lentoa, joista ei muistaisi mitään.

Karu tekee töitä noin 55 tuntia viikossa ja hän on aina tavoitettavissa. Heillä on palveluksessaan viisitoista lentäjää, joiden saatavilla hänen on aina oltava.

– Joku lentäjistämme saattaa soittaa keskellä yötä ja kysyä, että mitä kautta Sardiniassa saa halvinta polttoainetta. Minun täytyy olla aina valmiina vastaamaan tällaisiin puheluihin.

Karun mielestä hänen tekemänsä työtuntimäärä ei ole suuri. Hänestä isoin ero eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa työkulttuurissa on juuri työn määrä. Yhdysvalloissa tehdään hänen mielestään paljon enemmän töitä.

– Euroopassa keskitytään siihen paljonko on vapaa-aikaa, mutta täällä se on toisin päin. Täällä voi menestyä, jos on valmis tekemään paljon töitä.

Karu ei lennä omilla suihkukoneillaan tehdessään henkilökohtaisia matkojaan. Hän nauraa, ettei hänellä ole varaa itseensä.

Joskus hän saattaa lennättää ukrainalaisen vaimonsa omalla Cessna C-177B pienkoneellaan Catalinan lähisaarelle päiväretkelle. Muuten he lentävät reittilennoilla pääasiassa turistiluokassa, niin kuin monet muutkin.

Karu on saavuttanut asemansa kovalla työllä. Titta Puurunen / Yle

Jo pelkkä polttoaine tekee suihkukoneella matkustamisesta erittäin kallista.

– Lento täältä New Yorkiin maksaa asiakkaallemme noin 62 000 dollaria. Emme mainosta ollenkaan, ettei tulisi turhia kyselyjä. He, jotka käyttävät koneitamme, kyselevät tutuiltaan ketä kannattaisi käyttää. He eivät googleta palvelua.

Starjetin liiketoiminnasta yli 90 prosenttia tulee suositusten kautta.

Haaveissa talo kukkulalta

Karu sammuttaa suihkukoneestansa virrat ja nostaa portaat takaisin paikoillensa. Hänellä ei näytä olevan kiire minnekään, hän ei vilkuile kännykkäänsä tai kelloonsa.

Suurin etu Karulle juuristansa on ollut kotimaansa imago.

– Suomea pidetään luotettavana. Kaikki, jotka kuulevat, että olen suomalainen ottavat sen positiivisesti.

Auringon valo alkaa taittua pehmeämmäksi, päivä alkaa kääntyä iltapäiväksi. Karu starttaa Range Roverinsa ja suuntaa takaisin highwaylle ennen iltapäiväruuhkia.

– Luksus ei minulle ole kovinkaan tärkeää, mutta autoni on yksi muutamasta pienestä poikkeuksesta, millä olen itseäni vähän palkinnut. Muuten yleensä säästän ja sijoitan ylimääräiset fyrkat.

Karu haaveilee unelmatalosta Santa Monica Hillseillä, josta avautuu näkymä Tyynellemerelle. Titta Puurunen / Yle

Karu saattaa saada silloin tällöin työmatkoillansa pieniä palautumishetkiä, mutta parhaiten hän kertoo rentoutuvansa tekemällä lisää töitä. Lomamatkoillaankin hän toisinaan hoitaa läppärillään työasioita salaa vaimoltansa.

– Ihmiset sanovat olevani onnekas, kun olen päässyt tähän asemaan. Mutta totuus on, ettei onnella ole mitään tekemistä asian kanssa. Kaikki on yksinkertaisesti ainoastaan kovan työn tulosta, mikä on meille jokaiselle mahdollista.

Karu neuvoo uskaltamaan unelmoida, mutta olemaan myös valmis tekemään lujasti töitä unelmiensa eteen.

Auringon viipyilevät säteet silittelevät moottoritien vierellä vihreinä avautuvia Santa Monican vuoria. Toisella puolella tietä siintää viekoittelevana tummansininen Tyyni valtameri.

Karu haaveilee saavansa jonain päivänä ostettua kukkuloilta vaimonsa kanssa mieleisensä talon. Hän meni kolme vuotta sitten ensi kerran naimisiin, ja he toivovat myös muutaman vuoden päästä perheenlisäystä.

Mutta työtään hän ei mistään hinnasta vaihtaisi.

– Vaikka voittaisin Superlotossa 500 miljoonaa, niin haluaisin silti tehdä tätä duuniani. En tiedä mitä muuta tekisin.