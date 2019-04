Seppo Välinen Vaasan kaupunginteatterin uudeksi johtajaksi: "Täällä rakastetaan teatteria"

Vaasan kaupunginteatterin uudeksi johtajaksi on valittu Seppo Välinen, 41. Välinen on työskennellyt ohjaajana ja koreografina useissa Suomen teattereissa, muun muassa Rovaniemellä, Kouvolassa ja Kokkolassa.

Vaasalaisetkin ovat päässeet jo tutustumaan Välisen kädenjälkeen. Hän on ohjannut parhaillaan Vaasan kaupunginteatterin ohjelmistossa olevan Katto-Kassisen.

Välinen kehuu pohjalaista teatteriyleisöä rohkeaksi ja asiantuntevaksi. Yleisö oli myös yksi syy, miksi hän haki teatterinjohtajaksi.

– Kun vuosien varrella olen käynyt Vaasassa katsomassa esityksiä, täällä on aina ollut paljon katsojia. Siitä olen havainnut, että täällä rakastetaan teatteria ja että kaupunginteatteri on täällä on arvostettu taidelaitos.

Pesti alkaa marraskuussa

Vaasan kaupunginteatteri saa johtajan, jonka sydän sykkii musiikkiteatterille.

– Laajasti olen tehnyt muutakin, mutta musateatteri on lähinnä sydäntä, luonnehtii Välinen.

Välinen sanoo arvostavansa sitä, että Vaasassa musiikkiteatterin osaaminen on jo nyt vahvaa. Sitä hän haluaa myös viedä eteenpäin ja lupaa tuoda ohjelmistoon vahvojen draamojen ohella paljon musiikkiteatteria, musikaaleista oopperoihin.

Seppo Välinen pesti Vaasassa alkaa marraskuussa, kun hän saa sovitut työvelvoitteet muualla hoidettua. Uuden ohjelmiston suunnittelun hän aloittaa jo aikaisemmin.

Vaasan kaupunginteatterin nykyinen johtaja Erik Kiviniemi jää eläkkeelle kesällä. Kymmenen vuotta teatteria luotsanneen Kiviniemen aikana Vaasassa katsojaluvut ovat nousseet ja vakiintuneet 60 000 katsojan pintaan.

Viime aikojen suurimpia yleisömenestyksiä ovat olleet musikaalit Myrskyluodon Maija ja Billy Elliot.