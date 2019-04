Game of Thronesin viimeinen kausi alkaa, faneilta synkkiä ennustuksia: "Kaikki kuolevat, myös lohikäärmeet"

Kirjan Talossa Helsingin Kruununhaassa on hipihiljaista. Sitten vaimea laulu alkaa täyttää ilmakehää. Se voimistuu ja kasvaa vyöryäviksi aalloiksi, jotka kohoavat korkeuksiin ja hipovat kirkkaansinistä taivasta.

Kuvitteellisella valyrian kielellä esitetty majesteettinen laulu herättää henkiin Game of Thronesin kolmannen kauden lopun: sadattuhannet käsiparit nostavat Daenerys Targaryenin korkealle ilmaan Yunkain aavikkokaupungin edustalla. Transsin ja euforian rajamailla huojuvat ihmiset huutavat samalla mhysaa eli pelastavaa äitiä. Hurmoksellisen tapahtuman yläpuolella liitelee kolme ylvästä lohikäärmettä.

Daenerys Targaryen HBO Nordic

Mhysa on yksi Game of Thrones - sarjan lauluista, ja se kuuluu peli- ja elokuvamusiikkia esittävän, Helsingin nörteimmäksi naiskuoroksi itseään mainostavan Another Castlen (siirryt toiseen palveluun)ohjelmistoon. Kuorolla oli viikko sitten ensimmäinen oma konsertti.

– Mhysa kiteyttää hyvin Game of Thronesin tunnelmia: se on eeppinen biisi, joka kertoo toivosta ja vapautumisesta, Ellen Hiittenkivi sanoo.

– Ajattele maailman suurinta epäoikeudenmukaisuutta, jota voit sitten lähteä selvittämään lohikäärmeen avulla. Tällaiset esitysohjeet meille annettiin Mhysaa varten, Sanni Leksis kertoo.

– Kun kuulin Mhysan sarjassa ensimmäisen kerran, itkin. Nykyisin kappale merkitsee minulle niin valtavan paljon enemmän kuin monet muut laulut, Milla Suomalainen jatkaa.

Sekä Leksis, Suomalainen että Hiittenkivi ovat laulaneet Another Castlessa jo useita vuosia ja kaikki ovat esittäneet Mhysan lisäksi myös Game of Thronesista tuttuja Childreniä ja The Rains of Castamerea.

Game of Thrones - sarjaa fanitetaan monella tavoin. Tältä kuulostaa, kun kotimainen Another Castle -kuoro esittää sarjasta tunnetun Mhysa-kappaleen.

Itse sarjasta Leksis ja Hiittenkivi innostuivat jo sen alkumetreillä, kun taas Suomalainen kutsuu itseään myöhäisherännäiseksi.

– Ajattelin, että jos ihan vähän aloitan sieltä alusta, eihän se sarja varmaan paljon eroa kirjoista. Katsoin ensin yhden jakson, sitten toisen, sitten kolmannen ja lopulta koko sarjan yhteen putkeen. Pidän Game of Thronesin maailmasta: siitä kuinka sarjan yhteiskunta ja yhteisöt toimivat keskenään ja siitä, millaisia niiden väliset jännitteet ovat. Kokonaisuutena Game of Thrones on älyttömän kiehtova paketti, Milla Suomalainen toteaa.

Sarja on tuonut sisältöä ja uusia näkökulmia kaikkien kolmen elämään.

– Game of Thronesin kaltaisen suursarjan kautta esimerkiksi yhteiskunnassamme vaikuttavia rakenteita on helpompi tarkastella, kun ne on viety toiseen ulottuvuuteen. Tällainen on tärkeää kaikessa spekulatiivisessa fiktiossa, Sanni Leksis pohtii.

Leksisin mielestä Game of Thrones on myös onnistunut tuomaan fantasian näkyvästi valtavirtaan.

– Fantasiasta on perinteisesti ollut hieman noloa pitää, mutta Game of Thrones on muovannut siitä mainstreamia. Lisäksi se on ollut monelle hyvä portti muun scifin ja fantasian pariin.

Ellen Hiittenkiven mukaan Game of Thronesissa kerrotaan tarinoita, ja tarinoihin taas pohjautuu koko ihmiskunnan toiminta.

– Tarinat eivät ole koskaan turhia. Niiden kautta ja tämänkaltaisista sarjoista voi oppia esimerkiksi empatiakykyä ja suhtautumista toisiin ihmisiin.

Cersei Lannister HBO Nordic

Herätetäänkö Starkit kuolleista?

Game of Thronesin tulevasta ja viimeisestä kaudesta on julkaistu kolme mystistä traileria, jotka ovat saaneet fanikunnan kihisemään uteliaisuudesta. Internet on täyttynyt erilaisista spekulaatioista ja pohdinnoista: mitä sarjassa tapahtuu ja kuinka se tulee päättymään.

Joka tapauksessa, Seitsemää kuningaskuntaa suojannut valtava jäämuuri on sulanut, ja Pohjoisesta käsin vyöryy armottoman Yön kuninkaan johtama elävien kuolleiden armeija, jota kutsutaan nimellä Valkoiset kulkijat.

– Kovia taisteluitahan siellä tullaan käymään, sekä Pohjoisessa että Kuninkaansatamassa. Ensimmäisessä uudessa trailerissa minua on kuitenkin häirinnyt se, että Arya Stark pelkää. Hänestä on kasvanut upea salamurhaaja ja peloton selviytyjä, mutta yllättäen hänet on saatu pelkäämään jotakin. Tässä vedetään kyllä aika tehokkaasti matto jalkojen alta, Ellen Hiittenkivi sanoo.

Ellen Hiittenkivi, Milla Suomalainen ja Sanni Leksis Jussi Mankkinen / Yle

Milla Suomalainen veikkaa, että Talvivaaran kryptassa juoksevaa Aryaa jahtaa kuolleista herätetty lohikäärme, kun taas Sanni Leksisin mielestä trailereiden tehtävänä on lähinnä johtaa katsojia harhaan ja ruokkia fanien mielikuvitusta.

– En luota noihin trailereihin pätkääkään. Kysehän voi olla vaikka siitä, että Arya muistelee jotakin vanhaa sattumusta, jolloin hän on ollut peloissaan. Jotenkin odotan, että Yön kuningas herättää henkiin kaikki kryptaaan haudatut Starkin suvun jäsenet. Se olisi mahdollisimman överi käänne.

Milla Suomalainen protestoi.

– Jos näin tapahtuisi, suuttuisin kyllä – ja paljon.

Keskustelu kääntyy kuningatar Cersei Lannisteriin, joka ilmoitti seitsemännen kauden lopulla olevansa raskaana ja joka nyt siemailee trailerissa viiniä monitulkintainen ilme kasvoillaan.

– Vaikuttaa siltä, että Cersei on hyvin epätoivoinen. Hänen veljensä Jaime arvasi Cersein olevan raskaana, koska tämä ei juonut viiniä. Tosin tuollaisessa yhteiskunnassa ei varmaan mietiskellä, vaikuttaako viini sikiöön vai ei ja voiko sitä juoda raskausaikana, Ellen Hiittenkivi toteaa.

– Minusta tuntuu, että koska Cersei on hankkinut lapsia veljensä kanssa, viininjuonti ei ole pahin ongelma, mitä tuosta voi seurata, Sanni Leksis jatkaa.

– Mad queen -meininkiä sieltä on kuitenkin tulossa, Hiitteenkivi summaa.

Daenerys Targaryen ja lohikäärme. HBO Nordic

Inhokit vs. suosikit

Fanien keskuudessa Game of Thronesin tapahtumat ja henkilöhahmot ovat herättäneet voimakkaita tunteita jo alusta saakka. Esimerkiksi julmaa ja häikäilemätöntä kuningartar Cerseitä esittävä Lena Headey on useaan otteeseen sekoitettu fiktiiviseen roolihahmoonsa, eikä "pahaa" näyttelijätärtä ole haluttu lähestyä esimerkiksi fanitilaisuuksissa. Headeylle on myös huudeltu kadulla törkeyksiä, jotka on itse asiassa kohdistettu Cerseille.

– En ymmärrä, mitä ihailtavaa Cerseissä on. Hän on sen verran kammottava hahmo, että se menee jo yli laidan. Cerseissä ei ole mitään hyvää, hän ei kadu mitään ja aina kun luulee, että nyt hän tulee järkiinsä, tapahtuu jotain vieläkin pahempaa. Cerseillä on ilmeisesti jonkinlaisia mielenterveysongelmia, Milla Suomalainen epäilee.

Ellen Hiittenkiven mielestä Cersei istuu Game of Thronesin universumiin kuin nakutettu.

– Cersei on mahtava hahmo nimenomaan siksi, että hän on julma nainen, joka ei kadu yhtään mitään. Ja jos ajatellaan sarjan juonikuvioita ja valtaistuinpeliä, niin kyllähän Cersei on noussut aika syvältä ja sen jälkeen pyyhkinyt vastustajillaan lattiaa.

Cersei ja Jaime Lannister HBO Nordic

Cersein ohella Game of Thronesin oleellisena primus motorina on toiminut alusta lähtien toinenkin, idästä saapunut kilpaileva kuningatar, lohikäärmeillä ratsastava Daenerys Targaryen, joka on hahmona huomattavasti inhimillisempi – vaikka siinä sivussa onkin tullut polttaneeksi liudan ihmisiä elävältä.

– Daenerys on kasvanut ajatukseen, että hänen sukunsa on tärkeä, valta kuuluu hänelle ja että hän on Westerosin oikeutettu hallitsija. Kyse on nimenomaan siitä, että hänellä on oikeus valtaistuimeen eikä siitä, että hän olisi hyvä hallitsija. Toivottavasti hän ei sekoa kokonaan, hänhän on jo nyt toiminut hyvin väkivaltaisesti, Sanni Leksis toteaa.

Milla Suomalaiselle Daenerys Targaryen on ollut koko sarjan ehdoton suosikkihahmo.

– Alussa inhosin Daenerysta, mutta vähitellen hän on kasvanut minuun kiinni. Olen ollut todella liikuttunut kaikista Daenerysiin liittyvistä juonenkäänteistä ja etenkin siitä, kun hän vihdoin alkoi saada valtaa. Olen toivonut, ettei hänelle vain kävisi huonosti.

Ja huonostihan on sarjan monelle keskeiselle hahmolle käynyt: joltakin on katkaistu pää, joku on myrkytetty, joku on räjähtänyt taivaan tuuliin, joku on syötetty elävältä koirille.

– Game of Thronesissa ei ole koskaan voinut ennustaa, mitä tulee tapahtumaan. Etenkin alussa oli šokki, kun joku päähenkilöistä tuosta vaan kuoli, että eihän niin voi tapahtua, Sanni Leksis muistelee.

Sansa Stark HBO Nordic

Raa'alla väkivallallakin on rajansa

Game of Thronesin kohdalla faneja on puhututtanut etenkin sarjan runsas väkivalta, joka on ollut graafista, raakaa ja julmaa. Hyvänä esimerkkinä tästä käy kolmannen kauden hurmeinen Punaiset häät - jakso, jossa raskaana ollutta Talisa Starkia puukotetaan useita kertoja vatsaan ja ihmisiltä viilletään lähikuvissa kurkkuja auki.

– Minulle väkivalta ja alastomuus olivat syitä, miksi en alunperin koko sarjaa edes halunnut katsoa. Mielestäni sarjan väkivalta on ollut häiritsevää ja tarpeetonta, ja sitä on kohdistettu nimenomaan naisiin, Milla Suomalainen sanoo.

Game of Thronesin väkivaltaa ja raiskauksia on toisinaan perusteltu sillä, että niiden avulla kuvitteellisesta, keskiaikaan vivahtavasta yhteiskunnasta on luotu realistisempi, aidompi ja elämänmakuisempi.

– Tämä on todella outo argumentti, koska sarja ei kokonaisuutena ole mitenkään realistinen – kaikilla hahmoilla esimerkiksi on hyvät hampaat. Sarjan väkivalta on usein ollut tarpeetonta: kun Vuori murskasi taisteluareenalla Oberyn Martellin pään, olisi se tullut selväksi vähemmästäkin sekuntimäärästä. Game of Thrones ei kuulu kauhu - tai splatter-genreen, joten halpojen shokkiarvojen hakeminen yligraafisella väkivallalla tai seksillä on hieman kyseenalaista. Toisaalta väkivallalla saadaan varmasti katsojia ja tehdään otsikoita, Sanni Leksis pohtii.

Jon Snow HBO Nordic

Ellen Hiittenkiven mukaan väkivalta ja raiskaukset ovat ainoa syy, miksi hän ei Game of Thronesia jollekulle suosittelisi.

– Pidän väkivaltaisista peleistä, kauhusta sekä splatteristä. Kun tietää, että sellaista on tulossa, ei se minua häiritse. Kaikille tällaista ei tietenkään voi suositella.

Sarjan alastomuus taas on ollut varsin sukupuolittunutta.

– On ollut masentavaa huomata, että sarjassa on koko ajan ollut enemmän alastomia naisia kuin alastomia miehiä. Viimeisimmässä jaksossa tosin nähtiin Jon Snown peppu esteettisesti täydellisessä, kultaisen leikkauksen mukaisessa kompositiossa – ainakin Buzzfeed-julkaisun mukaan, Sanni Leksis hymyilee.

Paitsi väkivalta ja raiskaukset, sarjasta on löytynyt muutakin huomautettavaa: etenkin viime kausilla tapahtunut ajan kulumisen nopeutuminen on vaikuttanut Game of Thronesin maailman logiikkaan.

– Sarjan alussa asioihin meni aikaa, kun esimerkiksi matkustettiin Talvivaarasta Kuninkaansatamaan. Nyt mennään kohti päätepistettä nopeutetusti, mikä sotii sarjan sisäistä logiikkaa vastaan – yhtäkkiä välimatkoilla ei ole enää mitään merkitystä, Sanni Leksis huomauttaa.

Leksisiä ihmetyttää muutama muukin selvä klaffivirhe, joihin kuuluu esimerkiksi Valkoisten kulkijoiden vedensietokyky.

– Alunperin Valkoiset kulkijat eivät voineet mennä veteen, mutta kuitenkin ne pystyivät nostamaan järveen pudonneen lohikäärmeen – miten ihmeessä upoksissa olleen lohikäärmeen ympärille saatiin laitettua kahleet? Jos taikuutta ja sääntöjä muutetaan kesken kauden siksi, ettei joku ole ajatellut asioita loppuun saakka, syö se kokonaisuuden uskottavuutta.

Arya Stark HBO Nordic

Sarjan loppu on katkera

Avoimia kysymyksiä Game of Thronesin tulevalle kaudelle on paljon. Onko Cersei oikeasti raskaana? Kuka on Yön kuningas? Onko Olenna Tyrell oikeasti kuollut (hänen kuolemaansahan ei sarjassa näytetty)? Mikä on maagisilla voimilla operoivan ja ihmisiä kuolleista henkiin herättävän Melisandren rooli tulevissa tuoksinoissa?

Ellen Hiittenkivi, Milla Suomalainen ja Sanni Leksis haluavat, ettei sarjan loppu olisi ainakaan imelä.

– Tavallaan toivoisin, että kaikki kuolisivat ja lohikäärmeet lentelisivät taivaalla vapaina. Toiveeni johtuu ulkosarjallisista syistä: pelkään, että jos joku hahmoista jää henkiin, siitä tehdään oheissarja tai -elokuva. Jos jonkun sitten taas pitäisi jäädä eloon, se olisi ehdottomasti Brienne Tarth. Briennen kuuluisi oikeastaan elää ikuisesti, Leksis pohtii.

Brienne Tarth HBO Nordic

Milla Suomalaisen mukaan sarjan viimeistä kautta leimaavat väistämättä armottomat taistelut.

– Niitä käydään kartan mukaan pohjoisesta etelään, ja ne ovat eeppisiä. Toivon, että Rautavaltaistuimen saisi Daenerys. Sarjan loppu olisi kuitenkin hyvin katkera ja kaikki ovat käytännössä kuolleet, myös lohikäärmeet. Jotenkin tahtoisin, että Arya Stark säilyisi hengissä, mutta hänkin varmaan kuolee.

Ellen Hiittenkiven mielestä onnellinen loppu olisi koko sarjalle kauhistus.

– Ei mitään Disney-loppua! Kuka tahansa siellä voittaakin, hän ei tule olemaan onnellinen. Olen samaa mieltä kuin Milla: jos Rautavaltaistuimella istuisi Daenerys, hänellä ei olisi lohikäärmeitä, ei Jonia eikä lapsia. Magiikasta ei olisi enää mitään jäljellä, ja Daenerys olisi karrelle palaneiden raunioiden hallitsija.

Kaikkien kolmen mielestä Game of Thrones saa päätöksensä oikeaan aikaan.

– Voisin olla tuossa maailmassa ikuisesti, mutta pelkään, että jos sarja jatkuisi vielä kahdeksannan kauden jälkeen, siitä tulisi vanukasta, joka venyy ja vanuu, muttei etene mihinkään, Milla Suomalainen toteaa.

Ellen Hiittenkivi on samaa mieltä.

– Kyllähän sen näkee, että kaikki langat vievät vääjäämättömästi yhtä loppuratkaisua kohti, ja sitä on odotettu. Tietysti haluan tuon loppuratkaisun nähdä, mutta se oli sitten siinä.