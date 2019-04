Kaksi päivää ennen vaaleja Katju Aro mietti, mihin puoluetoimisto perustettaisiin – Unelma pinkistä vallankumouksesta jäi vielä unelmaksi

Pimeydestä pihaan kaartaa taksi. Huuto peittää muut äänet alleen. Katju, Katju, Katju.

Feministinen puolue on juuri hävinnyt ensimmäiset eduskuntavaalinsa.

Tai siis periaatteessa voittanut, koska puolue sai enemmän ääniä kuin kuntavaaleissa, mutta käytännössä hävinnyt, koska haave omasta kansanedustajasta jäi edelleen haaveeksi.

Haaveet alkoivat kaatua iltayhdeksän jälkeen.

Ennakkoäänten perusteella näytti vielä siltä, että "muut" saisivat 3,9 prosentin kannatuksen ja kaksi paikkaa. Ne olisivat Liike Nytin Hjallis Harkimo ja feministien Katju Aro, uskottiin. Huuto oli vähintään yhtä hurmioitunutta kuin sinisten tippumiselle nauru vahingoniloista. Jotta Katju saataisiin läpi, vaaliliitto tarvitsisi noin 4,35 prosentin kannatuksen ja 14 000 ääntä.

Se olisi voinut onnistua.

Feministisen puolueen puheenjohtaja ja vaalien kärkiehdokas Katju Aro oli tulokseen pettynyt. Touko Hujanen / Yle

Kun puolet äänistä oli laskettu, alkoi näyttää pahalta. Ääniä ei ollut läheskään tarpeeksi, eikä listaa johtanut Aro, vaan piraattien Petrus Pennanen.

Ensin neljälläsadalla äänellä, sitten viidellä, sitten kuudella. Kaula kasvoi hetki hetkeltä.

Ylen ennuste vahvisti sen, mitä moni jo pelkäsi. Aron läpimenoon olisi tarvittu ihme.

All gender -vessajonossa alettiin supista. Mieluummin ei ketään kuin Petrus Pennanen.

Kun tappio varmistui, muutama pyyhki kyyneleitä.

Sitten alettiin juhlia.

Feministisen puolueen kannattajat ottivat vaalitappion tyylikkäästi vastaan. Ensin kiroiltiin, sitten alettiin juhlia. Touko Hujanen / Yle

Aika paljon pitää oikoa käsityksiä siitä, että feministinen puolue haluaa naisten ylivaltaa. Henna Dolk Viksten

Torstai 11. huhtikuuta

Pinkki lippu liehuu tuulessa. Sen vieressä on kontti ja kontin edessä pinkki pöytäliina, pinkkejä koreja ja pinkkejä tuoleja. On viimeinen torstai ennen eduskuntavaaleja, eikä Helsingin Narinkkatorilla käy kuhina.

Tuuli sen sijaan käy, luihin ja ytimiin.

Kello on puoli yksitoista, ja feministisen puolueen vaalikontilla päivystää kaksi puolueen aktiivia. Henna Dolk Viksten ja Vilja Myllyviita "flaikuttavat", palelevat ja keskustelevat ihmisten kanssa. Saako olla feministisen puolueen esite?

– Ei todellakaan! vanha nainen parahtaa.

Ehkä hän on taistelunsa taistellut.

– Aika paljon pitää oikoa käsityksiä siitä, että feministinen puolue haluaa naisten ylivaltaa, Dolk Viksten sanoo.

Ylivallan sijaan puolue haluaa eduskuntaan. Sillä on vähintään yksi ehdokas jokaisessa vaalipiirissä, harkittu visuaalinen ilme ja kunnianhimoiset tavoitteet – ainakin siihen nähden, että nämä ovat vasta puolueen toiset vaalit.

Maakunnissa feministien nousua tuskin nähdään, mutta Helsingissä ja Twitterissä on aistittavissa ainakin jonkinlaista feminististä pöhinää.

Feministinen puolue debytoi vuoden 2017 kuntavaaleissa ja sai läpi yhden ehdokkaan, puheenjohtaja Katju Aron.

Pitkin kevättä oikeilla ja virtuaalisilla toreilla ja turuilla on huhuttu, että Aro saattaisi päästä taas läpi.

Maakunnissa feministien nousua tuskin nähdään, mutta Helsingissä ja Twitterissä on aistittavissa ainakin jonkinlaista feminististä pöhinää. Vaaliviikon kannatusmittauskyselyssä harmaan muut-palkin osuus oli 3,4 prosenttia. Maaliskuussa vastaava luku oli 3,1, helmikuussa 2,5.

Jonkun kannatus kasvaa, mutta kenen?

Feministien lisäksi "muiden" paikasta tai paikoista kilpailevat esimerkiksi ei-puolue Liike Nyt ja Paavo Väyrysen entiset ja nykyiset puolueet.

Eduskuntaan on vaikea päästä eduskunnan ulkopuolelta. Niinpä feministit ovat ryhtyneet Helsingissä vaaliliittoon Piraattipuolueen, Eläinoikeuspuolueen ja Liberaalipuolueen (os. Viskipuolue) kanssa. Jos äänikynnys ylittyy, läpi menee liitosta se, joka saa eniten ääniä.

Se on Aro tai piraattien puheenjohtaja Petrus Pennanen.

Vaaliliitto oli feministisen puolueen ainoa mahdollisuus. Ilman sitä olisi ollut käytännössä mahdotonta päästä läpi. Touko Hujanen / Yle

Perussuomalainen Suomi seuraavat neljä vuotta ei ole vaihtoehto. Katju Aro

Perussuomalaisten kontilla on vedetty leukoja ja iloittu aamun gallup-tuloksista. Eduskuntavaaliehdokas Matias Turkkila on tuonut keltaisia narsisseja, kolmatta jytkyä povataan. Demareiden etumatka kapenee päivä päivältä.

Katju Aroa hirvittää.

– Toivoisin, että muut puolueet olisivat tiukkoina. Perussuomalainen Suomi seuraavat neljä vuotta ei ole vaihtoehto, Aro sanoo.

Feministinen puolue haluaa asemoida itsensä selkeimmäksi vastavoimaksi perussuomalaisille. Siinä ovat myös liikkeen juuret. Puolue sai alkunsa vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun), kun perussuomalaiset sai toisen jytkynsä ja Aron mitta täyttyi. Feministisen puolueen perustamiskokous pidettiin kesällä 2016.

Myös Myllyviidalle feministiseen puolueeseen liittyminen oli keino lievittää jytkyn jälkeistä ahdistusta. Myllyviita ja Dolk Viksten kertovat ajatelleensa, että feministinen puolue voisi tuoda politiikkaan jotain uutta ja oikeasti haastaa vanhoja puolueita.

Ketä taktikoivan äänestäjän kannattaa äänestää, jos haluaa estää perussuomalaisia nousemasta suurimmaksi puolueeksi?

Mutta kyllä vanhat puolueetkin haastavat feministejä.

Etenkin Helsingissä feministinen puolue kilpailee samoista äänestäjistä kuin vihreät ja vasemmistoliitto. Jotkut haluavat tukea uutta puoluetta ja äänestävät liberaalien vihreiden ehdokkaiden sijaan Aroa.

Mutta entä nyt, kun kolmatta jytkyä povataan eikä demareiden voitto enää näytä niin varmalta? Ketä taktikoivan äänestäjän kannattaa äänestää, jos haluaa estää perussuomalaisia nousemasta suurimmaksi puolueeksi?

Vaaliliitollakin on kääntöpuolensa. Vasemmistoliittoa äänestänyt mies kertoo Arolle, ettei voi äänestää feministejä, koska ei halua tukea piraatteja.

Aron mukaan tällaiset tilanteet olivat odotettavissa. Ilman vaaliliittoa menetettäisiin "x määrä ääniä", ja vaaliliiton takia menetetään "x määrä ääniä", mutta ei voi mitään. Ilman vaaliliittoa mahdollisuudet olisivat paljon huonommat.

Vaaleja edeltävänä perjantaina feministit tekivät baarikierroksen ja jakoivat esitteitä Kallion baareihin. Touko Hujanen / Yle

Mitäs jos Petrus Pennanen pääsee feministien äänillä eduskuntaan? Ben Zyskowicz

Pari viikkoa ennen vaaleja sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja. Anonyymeissä Jodel-viesteissä syytettiin piraattien puheenjohtajaa Petrus Pennasta epäasiallisesta käytöksestä Helsingin yöelämässä. Twitterissä kaadettiin lisää vettä myllyyn. Feministinen puolue joutui kriisiviestimään (siirryt toiseen palveluun).

Pennanen kiistää väitteet ahdistelusta. Hänestä ei ole sattumaa, että syytökset on laitettu liikkeelle juuri ennen vaaleja. Selvää vaalihäirintää, Pennanen sanoo.

Aro vahvistaa, että puolueessa tiedettiin Pennasta koskevista huhuista jo ennen, kuin vaaliliitto oli päätetty muodostaa. Se oli vakava paikka, Aro sanoo. Oli mietittävä todella tarkkaan, voidaanko liittoon lähteä.

Pennaselta pyydettiin selvitys, ja sen perusteella häneen päätettiin luottaa. Liitolle asetettiin Aron mukaan tiukat ehdot. Mitään syytöksiin viittaavaakaan ei saa tapahtua.

Narinkkatorilla vaaliliiton moraalinen puoli arveluttaa, vaikkei sitä kukaan omalla naamallaan haluakaan sanoa.

Tai ainakaan melkein kukaan.

– Mitäs jos Petrus Pennanen pääsee feministien äänillä eduskuntaan? huutelee kettukarkkejaan jakeleva Ben Zyskowicz.

– Mitäs jos Zysse pääsee kokoomuslaisten äänillä, kuittaa feministien ehdokas Lauri Alhojärvi.

– No se ois kyllä ihan syvältä! Zyskowicz hihkuu ja jatkaa karamellikorin heiluttelua.

Baareissa potentiaalisia äänestäjiä kiinnostaa, onko feministisen puolueen feminismi tarkoitettu sekä miehille että naisille. Touko Hujanen / Yle

Ruotsi on humanitäärinen suurvalta. Se on osa niiden omakuvaa. Katju Aro

Ruotsalaiset ovat tietenkin aina askeleen edellä. Siellä feministit ovat kunnanvaltuustojen lisäksi ehtineet jo europarlamenttiin ja ajautuneet riitoihin keskenään. Ensimmäiset jäsenet erosivat (siirryt toiseen palveluun) jo ennen puolueen perustamista.

Tämän vuoden eurovaaleissa Feministiskt Initiativ ajaa (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi solidaarista maahanmuuttopolitiikkaa ja radikaalia ilmastopolitiikkaa, mutta Dagens Nyheterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) puolue on vaarassa pudota EU-parlamentista. F!:n moottori Gudrun Schyman on jättänyt puolueen, ja sen jäsenmäärä on pudonnut 22 000 jäsenestä 6 000:een.

Mikseivät suomalaiset feministit ole saaneet kansaa villittyä?

Aro sanoo ensin, että feministinen puolue on otettu vastaan yllättävän positiivisesti, ja että Suomessa on aivan poikkeuksellista, että uusi puolue pääsee ensimmäisissä vaaleissaan kirkkaasti läpi, mutta:

– Ruotsi on humanitäärinen suurvalta. Se on osa niiden omakuvaa.

Suomessa vastaavaa traditiota ei Aron mielestä ole, vaikka mielellämme esittelemmekin Martti Ahtisaaren saavutuksia maailmalla. Suomessa ihmisoikeuksien kanssa on pikemminkin himmailtu, Aro sanoo.

Mikseivät feministit vastusta silpomista? Miksei kukaan kirjoita siitä? Miksi siitä vaietaan? Huolestunut kansalainen

Mutta miten Suomen feministit välttävät puoluepolitiikan muuttumisen jäsentenväliseksi kinasteluksi? Se on viime vuosien perusteella ollut suomalaisillekin puolueille hankalaa. Perussuomalaiset repesi kahtia kesällä 2017, ja eduskuntaan pyrkivän Suomen Kansa Ensin -puolueen taustalla on riitoja ja draamaa kuin Temptation Islandilla.

Kun puolue kasvaa, riitoja saattaa olla edessä, sanoo puolueen toinen varapuheenjohtaja Pazilaiti Simayijiang. Simayijiangin mukaan näkemyseroja on jo nyt. Niitä sovitellaan ja yritetään muodostaa "vähiten huono" kanta.

Iäkäs mies saapuu salkku kädessä vaatimaan selityksiä feministien kantoihin.

Mikseivät feministit vastusta silpomista? Miksei kukaan kirjoita siitä? Miksi siitä vaietaan?

Simayijiang vastailee. Tietenkin vastustetaan. Kyllä kirjoitetaan. Eikä vaieta.

Salkkumies ei ole tyytyväinen, mutta porhaltaa lopulta matkoihinsa.

Feministisellä puolueella on ehdokas jokaisessa vaalipiirissä. Touko Hujanen / Yle

Feministiset kysymykset ovat valtavirtaistuneet viime vuosina. Touko Hujanen / Yle

Perussuomalaiset löytää yleensä sieltä, missä on eniten ihmisiä! Jussi Halla-aho

Perjantai 12. huhtikuuta

Perjantai valkenee vilkkaampana. Liput liehuvat torilla, ilmastomielenosoittajat marssivat ja huutavat pitkin Mannerheimintietä. Kokoomuksen pisteellä rouvat keittävät kahvia ja tuputtavat pullaa, RKP:n kontilla köllöttelee valtava koira. Sitä saa silittää

Salkkumies tietenkin liioittelee paasatessaan, etteivät feministit ole sanoneet mitään, mutta voisivatko he sanoa enemmän?

Feministiset kysymykset ovat nousseet viime vuosina meillä ja maailmalla aiempaa voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Puhutaan #metoo-kampanjasta, ahdistelusta ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Feministien kannatuksessa se ei kuitenkaan näytä näkyvän. Ulkomaalaisten tekemät rikokset lennättävät perussuomalaisten kannatuksen välittömästi nousuun, mutta mikseivät ahdistelukohut ropise feministien laariin? Vierastavatko he populismia niin paljon, etteivät viitsi käydä liian ilmeisten aiheiden kimppuun?

Aro hymähtää. Samaa on kysytty kuntavaaleissakin. Hänestä seksuaalinen ahdistelu ei ole aihe, jolla pitäisi "ratsastaa".

– Siinä ei ole irtopisteitä jaossa.

Perussuomalaisten kontilla alkaa käydä säpinä. Väkijoukon keskeltä pilkistää keltainen pipo ja mustat aurinkolasit. Jussi Halla-aho alkaa puhua.

– Perussuomalaiset löytää yleensä sieltä, missä on eniten ihmisiä!

Aro ei halua katsoa.

Puolueen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila kampanjoi feministien ehdokkaana Helsingissä. Touko Hujanen / Yle

Tupakkapaikoilla feministejä neuvotaan, mihin baareihin ei "ihan oikeesti" kannata mennä.

Perjantai-iltana kampanjoinnin viimeiset hetket alkavat olla käsillä. Feministit suuntaavat viimeisten iltojen kunniaksi kotikentilleen – Kallion baareihin.

Ehdokkaat Aro ja Emilia Taskinen sekä aktiivit Brigantia Törnqvist ja Elina Huttunen aikovat kiertää niin monta baaria kuin kahdessa tunnissa ehtivät, jakaa "flaikkuja" ja houkutella puolueelle äänestäjiä.

Ensimmäisenä vuorossa on Sörkan ruusu.

Taskinen ja Törnqvist iskevät vasemmalle, Aro ja Huttunen oikealle. Saako olla feministisen puolueen esite?

– Joo voin mä ottaa, monesta pöydästä vastataan.

Yhdessä pöydässä pyydetään selfietäkin. Nuorten aikuisten seurue on pelannut politiikkavisaa, palkintona oli kassillinen vaalikrääsää – muun muassa feministisen puolueen esite.

Pihalla iloitaan.

– Tyyliin puolet oli jo äänestäny mua tai oli kiinnostuneita, Aro sanoo.

Myös Pääsky-pubissa feminismi kiinnostaa. Onko tämä nyt sitä sellaista feminismiä, joka on miehille ja naisille? Mitä teet työkses? Saako halata?

Siitä eteenpäin vastaanotto on vaihtelevampaa. Joihinkin baareihin on laskeutunut vaalirauha, toisiin ei muuten vain haluta politiikkaa eikä ainakaan kameroita. Tupakkapaikoilla feministejä neuvotaan, mihin baareihin ei "ihan oikeesti" kannata mennä.

Vaasankadulla Aro pysähtyy tyhjän liiketilan eteen ja kurkistaa sisään pölyisestä ikkunasta.

– Tuleeko tähän meidän puoluetoimisto?

– Sitä mä olen vähän unelmoinut, Aro vastaa.

Feministien vaalivalvojaiset ovat Sture Caféssa Helsingin Vallilassa. Touko Hujanen / Yle

Vaalivalvojaisissa tunnelma vaihtelee toiveikkaasta lannistuneeseen. Touko Hujanen / Yle

Sunnuntai 14. huhtikuuta

Aurinko maalaa Sture Cafén kultaiseksi. Pieni lava on täynnä pinkkejä ilmapalloja. Skumppapulloja avataan.

Pihalla poltetaan viimeiset tupakat. Monia jännittää, joku on kännissä. Etkoilla on kuunneltu Whitney Houstonia, koska vaalilähetyksen katsominen oli liian jännittävää.

Hei rakkaat feministit! Meillä tulee olemaan todella tunteentäyteinen ilta!

Tänä iltana voi tapahtua mitä tahansa.