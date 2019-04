Perussuomalaiset juhli rakettimaista nousua ja vihreät naisten voittokulkua – näin vaalivoittajien ilta eteni jännityksestä riemuun

Seurasimme vaali-iltaa Helsingissä perussuomalaisten ja vihreiden taistelun kautta.

Siinä kohtasivat toistensa vastakohdat, joista kumpikin tavoitteli paikkaa kärkipuolueiden joukossa. Kaksikko julisti vahvoja arvoteemoja – maahanmuuttoa ja ilmastonmuutosta – ja oli lähes kaikesta keskenään eri mieltä.

Puheenjohtajat eli Jussi Halla-aho ja Pekka Haavisto taistelivat pääkaupungin äänikuninkuudesta. Puolueiden kannatuskäyrät osoittivat eri suuntiin:

Mikko Airikka | Yle

Perussuomalaisten kannatus notkahti edellisen vaalivoiton jälkeen. Hajaannuksen kesänä 2017 puolueväki valitsi Halla-ahon puheenjohtajaksi ja siniset repeytyivät omaksi puolueekseen. Kunnes viime kuukausina puolue nousi taas gallupeissa ryminällä.

Vihreiden kannatus oli välillä jopa kolmen parhaan joukossa. Kuntavaaleissa 2017 tuli voitto, 12,5 prosenttia äänistä. Mutta ennen näitä vaaleja gallupit olivat lievässä laskussa.

Kello 18–20: "Katsotaan, mihin suoritus riittää"

Vihreiden valvojaisissa puhallettiin juuri ennen ovien avautumista biohajoavia ilmapalloja. Tuomo Björksten

PAM!

Vihreä ilmapallo paukahtaa. Oskari Sundström ja Linda Hartman eivät hätkähdä, vaan ottavat pussista seuraavan ja jatkavat täyttöä. Tavastian salissa tarvitaan ainakin 700 ilmapalloa, ja vihreiden vaalivalvojaisten ovet ovat juuri aukeamassa.

Ensimmäisten joukossa sisään astuu Pirkka-Pekka Petelius, mies jonka koko kansa tuntee tv-koomikkona, radion Luontoillan juontajana ja nyt myös kansanedustajaehdokkaana Uudeltamaalta.

– En ajattele tätä iltaa äänimäärän kautta. Jo ehdolle lähteminen oli teko. Jos kysytään, mitä olen tehnyt esimerkiksi ilmaston, ympäristön ja koulutuksen puolesta, niin voin sanoa että olen ainakin lähtenyt ehdolle, Petelius sanoo.

– Katsotaan, mihin suoritus tänään riittää. Tämä on ehkä perinteinen urheilijan vastaus, mutta niin minä sen näen.

Pirkka-Pekka Petelius saapui valvojaisiin ensimmäisten joukossa. Tuomo Björksten

Kun sali on täyttynyt, puheenjohtaja Haavisto nostaa tunnelmaa. "Vihreä unelma" kolmen tai ainakin neljän suuren joukkoon noususta elää.

– Tämä voi olla historiallinen voitto vihreille. Tämä merkitsee paljon paitsi Suomessa myös koko EU:n alueella, jossa vihreät on nyt lähtenyt nousujohteisesti eteenpäin. Meillä on edessämme hyvä ilta.

Marko Jansson (vas.), Jarmo Hussi, Samuli Vesioja ja Marko Ojanen Apollon sohvilla. Tuomo Björksten

Kolmen korttelin päässä Forumissa Apollo Live Clubilla perussuomalaisten valvojaisissa kolme Janakkalan miestä ja yksi siuntiolainen ovat parkkeeranneet paraatipaikalle: sohvaryhmälle lavan viereen.

Puoluevirkailija, kansanedustajaehdokas Matti Putkonen on juuri huudattanut väkeä tsunami-huudolla. Ilmaisu ei maistu sohvaryhmälle.

– Ennemmin hattutemppu! sanoo Marko Ojanen, Janakkalan valtuustoryhmän puheenjohtaja.

– Tai työvoitto, jatkaa siuntiolainen Jarmo Hussi.

– Kun ajattelee, miten ison työn Jussi [Halla-aho, toim.huom.] on tehnyt, niin nimenomaan työvoittoa tässä odotetaan, sanoo puolueen Hämeen-piirin vaalipäällikkö Samuli Vesioja.

Miesten toiveissa on 18–19 prosentin ääniosuus. Halla-aho on kirkastanut puolueen kuvaa, he sanovat.

Mutta Halla-ahon jyrkän maahanmuuttovastainen retoriikka on myös saanut osan suomalaisista suorastaan pelkäämään perussuomalaisten politiikkaa. Sohvaryhmä kieltää olevansa "natseja tai rasisteja".

– Mulla on Turengissa baari, jossa on tälläkin hetkellä turkkilainen muslimi tiskin takana töissä. Siitä voit päätellä, sanoo Club Paratiisia pyörittävä Ojanen.

Kello 20: "Näyttää siltä, että kolmen joukossa ollaan"

Apollossa puheenjohtaja Halla-aho kiipeää lavalle puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon viereen.

Tavastialla vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo tuijottaa herkeämättä screenillä pyörivää vaalilähetystä.

Sitten kello lyö tasan kahdeksan. Vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet ja ennakkoäänet tulevat ruudulle: vihreät 11,4 prosenttia, perussuomalaiset 15,1 prosenttia. Molemmat leirit repeävät huutoon.

Tavastialla Ohisalo nostaa kädet ilmaan ja alkaa ottaa vastaan halauksia.

Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo jännittävät ennakkoääniä. Tuomo Björksten

Apollossa Halla-aho ja Slunga-Poutsalo hymyilevät, mutta vielä hieman varovaisesti. Kun ruutuun tulee ennakkoäänten mukainen paikkamäärä, 32, Halla-ahon suu kääntyy maireaan hymyyn ja hän kääntyy yleisöön päin taputtamaan.

Mutta kaikkein suurin huuto salissa kuullaan, kun kuulutetaan ennakkoäänten mukainen sinisten paikkamäärä: nolla.

Ennakkoäänet lupaavat perussuomalaisille 32 paikkaa. Halla-aho ja Slunga-Poutsalo taputtavat tyytyväisinä. Tuomo Björksten

Pekka Haavisto ja Juha Sipilä Pikkuparlamentin tulosillassa. Tuomo Björksten

Haastatteluissa ennakkoääniä kommentoi kaksi vapautunutta, tyytyväistä puoluejohtajaa.

– Ollaan menossa ylöspäin, tulos paranee vielä tästä. Kaikkien aikojen paras vihreä vaalitulos, vihreiden Pekka Haavisto sanoo, kun puolueelle olisi ennakkoäänten perusteella tulossa 24 paikkaa.

Salissa uskotaan, että tulos nousee vielä 1–2 prosenttiyksikköä ylöspäin. Se tarkoittaisi 13–14 prosentin kannatusta.

Nousuun uskotaan myös Apollossa.

– Pidän selvänä, että kannatus nousee tästä vielä. Nyt näyttää siltä, että kolmen joukossa ollaan, Halla-aho sanoo.

Neljän kärki on poikkeuksellisen tiivis. Kärjessä olevan SDP:n osuus ennakkoäänistä, 18,9 prosenttia, on juuri niin matala kuin muut kärkipuolueet toivoivat. Demarit on jäänyt iskuetäisyydelle.

Klo 20–22: "Keskusta on näiden vaalien suurin häviäjä"

Heti ennakkoäänten paljastuttua puoluejohtajat kokoontuvat eduskunnan Pikkuparlamenttiin kotimaisen ja kansainvälisen median myllyyn.

Edessä on kaksituntinen, jonka aikana vaalitulos käytännössä jo selviää. Ääntenlaskenta etenee 70–80 prosenttiin kaikista äänistä, ja Ylen perinteinen vaaliennuste enteilee lopputulosta jo ennen iltakymmentä.

Puoluejohtajia revitään pöydältä pöydälle, suorasta lähetyksestä toiseen. Koska sanottavaa ei yhtäkkiä putoa taivaasta lisää, puoluepomot asettelevat sanansa varoen ja toistavat sitä mitä voivat: katsotaan nyt, hyvältä näyttää, kaikki ovet pidetään avoimina.

Häviäjiä ei juuri näy. Seitsemän tähden liikkeen Paavo Väyrynen on jo ehtinyt lähteä, ja sinisten Sampo Terho seuraa perässä pakollisten haastattelukierrosten jälkeen. Keskustan Juha Sipilä tunnustaa murskatappion:

– On jo selvää, että keskusta on näiden vaalien suurin häviäjä. Vaalitulos on iso pettymys.

SDP:n Antti Rinne Pikkuparlamentin tulosillassa. Tuomo Björksten

Li Andersson Pikkuparlamentin tulosillassa. Tuomo Björksten

Vasemmistoliiton Li Andersson, Halla-aho ja Haavisto ovat tilaisuuden tyytyväisimmät. SDP:n Antti Rinne ja kokoomuksen Petteri Orpo ovat varpaillaan.

– Vaikuttaa siltä, että kokoomuksen ja meidän välillä käydään tämä kamppailu, Rinne sanoo.

Mutta perussuomalaiset nousee jatkuvasti. Äänistä on laskettu 44 prosenttia, ja puolueelle olisi tulossa jo 35 paikkaa. Halla-aho antaa haastattelua englanniksi.

– We are absolutely satisfied with this result, hän sanoo, ollaan ehdottoman tyytyväisiä tulokseen.

Vaalilähetyksessä haastatellaan Pirkka-Pekka Peteliusta, joka on menossa läpi. On aika siirtyä öljyn, hiilen ja ylikulutuksen jälkeiseen aikaan, hän sanoo.

Kokonaisuutena vihreiden paikkamäärä on laskenut 20:een. Haaviston mukaan kyse on vihreiden perinteisestä "kitutunnista" kello 21–22, kun ääniosuus laskee väliaikaisesti. Suurten kaupunkien vaalipäivän äänistä suurin osa on vielä laskematta.

– Tämä on tuskallinen tunti. Vasta kymmenen jälkeen nähdään, mikä on meidän kannatuksemme. Mutta tämä kuuluu jo nyt Euroopan mitassa uniikkien vihreiden tulosten sarjaan, Haavisto sanoo.

Kello 21.45 viiden kärkipuolueen johtajat ryhmitetään jälleen riviin tv-kameroiden eteen, ja Ylen tulosennuste tulee ruutuun. SDP–kokoomus–perussuomalaiset ovat kolmen kärjessä yhdessä nipussa.

Klo 22–23: "Naisten valtava nousu ilahduttaa"

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari päättää radiohaastattelun Tavastian aulassa.

Vihreiden tulos alkaa olla selvillä: tämä ilta on naisten. Myös Kari on pääsemässä jatkokaudelle eduskuntaan, ja ohi kulkevat ihmiset halaavat ja huutavat kannustuksia: tsemppiä Emma! Hyvä Emma! Hienoa Emma!

– Ei tätä huonoksi illaksi voi sanoa. Vihreille tulos on historiallinen, ja naisten valtava nousu ilahduttaa, Kari sanoo.

– Ihmiset kokevat, että takana on synkät neljä vuotta. Tämä on hieno viesti.

Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo riemuitsee puolueväen keskellä vaalivalvojaisissa Helsingissä. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Tavastian sali on täynnä, kuuma ja hikinen. Valvojaisten osallistujissa on paljon nuoria naisia. Naisten noususta puhuu myös puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Yli 20 prosentin kannatusta ei näytä tulevan kenellekään. Ja eduskuntaan nousee yhä enemmän nuoria naisia. Feminististä hallitusohjelmaa voidaan ehkä lähteä sorvaamaan, puolueen toiseksi suurinta äänipottia keräävä Ohisalo sanoo.

Apollossa perussuomalaisten juhlissa väen koostumus on toisenlainen. Yleisö on miesvaltaista ja ennemminkin keski-ikäistä kuin nuorta.

Halla-aho on juuri palannut valvojaisiin Pikkuparlamentista, jättää takkinsa narikkaan ja astelee kohti salia. Salamavalot välähtelevät, tv-kamerat seuraavat Halla-ahon kävelyä, tunnelma on voitonriemuinen. Ensimmäisenä kättään Halla-aholle tarjoaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Kättelikö Meri peräti seuraavaa pääministeriä?

– Toivotaan! Olen ylpeä Jussista ja ihan kaikista tämän tuloksen tekijöistä, Meri sanoo.

Halla-aho ja Slunga-Poutsalo tuulettavat Apollon täyden salin edessä ennen Halla-ahon kiitospuhetta. Tuomo Björksten

Salissa kaikuvat Jussi–Jussi–Jussi-huudot. "Paita pois!" huutaa joku. Perussuomalaiset on vain paikan päässä SDP:stä eli tilanne on 40–39, kun Halla-aho aloittaa kiitospuheensa paperista lukien.

– Kun hahmottelin tätä puhetta päivällä, en osannut arvata, millaisen tuloksen saamme. Nyt huomaan, että tämä puhe on aika vähäeleinen, mikä tietysti johtuu siitä että olen monotoninen ja tylsä ihminen, Halla-aho hymähtää ja puhe keskeytyy raikuviin aplodeihin.

Halla-aho enteilee jo hallitusneuvotteluja kertaamalla puolueelle tärkeimmät kolme aihepiiriä: maahanmuutto, ilmastolaukka ja omista kansalaisista huolehtiminen. Samalla yleisöstä huikataan: 40.

– Oliko 40? Halla-aho kysyy.

Oli, yleisöstä vastataan, ja jälleen salissa raikaa suora huuto. Paikkaluku on noussut samaan kuin SDP:llä. Puoli vuotta aiemmin SDP:n gallupkannatus Ylen mittauksessa oli 21 prosenttia ja perussuomalaisten 10.

– Aivan lopuksi minua pyydettiin siteeraamaan kauppaneuvos Tuuraa: tästähän tuli oikea ilon ja riemun päivä, Halla-aho päättää puheensa ja vaimo Hilla Halla-aho tulee lavalle.

Jussi ja Hilla Halla-ahon suudelma kiitospuheen päätteeksi. Tuomo Björksten

Klo 23–24: "Se oli tossa, että olisi saatu kaksi paikkaa lisää"

Perussuomalaisten Hämeen-piirin vaalipäällikkö Samuli Vesioja jättää peukalonsa ja etusormensa väliin pienen raon ja näyttää sitä.

– Se oli tossa, että olisi saatu kaksi paikkaa lisää. Se 18–19 prosenttia olisi riittänyt isoimman puolueen paikkaan. Siihen nähden tämä oli pieni pettymys, mutta kiva että päästiin edes näin lähelle, hän sanoo.

Janakkalan–Siuntion-miehet ovat tyytyväisiä, mutta ykköspuolueen paikka oli lähellä. Lopullinen saalis eli 39 paikkaa riittää Marko Ojaselle antamaan lupauksen, että huomenna Club Paratiisissa juhlitaan.

– HPK–Tappara katsotaan screeniltä ja juhlitaan siinä lomassa. Olen kova Kerhon mies, että oransseissa tunnelmissa.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari juhli vaalivalvojaisissa noin 13 000 ääntään. Tuomo Björksten

Halla-aho on vielä lavalla, saanut käteensä tuopin ja sanoo, ettei olisi voinut uskoa näin hyvään tulokseen vaikka ykköspaikka olisikin ollut henkisesti tärkeä.

Jussi, huutaa mies alhaalta lattialta, "minulla on sinulle lahja". Halla-aho ottaa vastaan A4-kokoisen julisteen ja asettaa sen puhujanpöydälle voittokukkien viereen.

Retrojulisteessa lukee "Camel Boots – miehille jotka kulkevat omia polkujaan".

Myös Tavastialla ilmassa on voitto – ja pieni pettymys. Ääntenlaskennan loppunostetta ei tällä kertaa tullutkaan, vaan kannatus jää 11,5 prosenttiin ja 20 paikkaan.

Pääkaupungin äänikuninkuustaistossa Halla-aho voittaa Haaviston äänin 30 000–20 000, kun vähän pyöristää, mutta Helsingissä vihreät nousee ykköseksi ohi kokoomuksen.

Sampo Löppönen piti Apollossa itse ideoimaansa "Make Helsinki Great Again" -lippalakkia. "Suurimman puolueen paikka olisi henkisesti kova juttu", hän sanoo. Tuomo Björksten

Pekka Haavisto puhuu Tavastian yleisölle. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Perussuomalaisten 39 kansanedustajassa on 27 miestä ja 12 naista. Vihreiden 20 edustajassa on 3 miestä ja 17 naista.

– Hyvältä tuntuu, sanovat ulos viltteihin kietoutuneina tauolle lähteneet Sini Koivunen ja Irini Papanthimou.

Nyt jos koskaan oli tärkeää äänestää, he sanovat. Koivunen kertoo, ettei viime vaaleissa tiennyt ketä äänestää, mutta nyt päätös oli helppo. Miksi nyt oli tärkeää äänestää?

– Koska ilmasto on ollut niin tapetilla. Ja vihreät ajaa ympäristöasiaa enemmän kuin muut puolueet, Papanthimou sanoo.

Perussuomalaisten suosiota kaksikko pitää huolestuttavana. Kumpikin työskentelee hoitoalalla ikääntyvien parissa, ja odottaa että sukupolvenvaihdos vauhdittuisi politiikassakin.

– Jo somessa näkyi, että nyt nuoret lähtevät äänestämään. Nuoret sukupolvet tulevat, Koivunen jatkaa.

Mutta nyt viltit pois ja sisään jatkamaan jälkipeliä.

Pian rakennetaan jo kovaa vauhtia hallituspalapeliä, ja sitä rakentaa ensisijaisesti nelikko Rinne–Halla-aho–Orpo–Sipilä.

Siinä on neljä puoluetta ja neljä miestä, joiden keski-ikä on 52,3 vuotta.