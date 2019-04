Kansallismuseon lisärakennus kiinnosti – kilpailuehdotuksia tuli 178

Havainnekuvassa Kansallismuseon vasemmalle puolelle on merkitty alue, jolle voi suunnitella uudisrakennuksen ja uutta toimintaa.

Kansallismuseon lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailu herätti kiinnostusta, sillä ehdotuksia tuli 178. Palkintolautakunta aloittaa heti ehdotusten arvioinnin ja kesäkuun 11. päivä julkistetaan 2 – 5 jatkoon pääsevää suunnitelmaa. Kilpailu oli avoin EU:n jäsenille. Palkintolautakunnan jäsen arkkitehti Jyrki Tasa on tyytyväinen ehdotuksiin.

– Lukumäärä tuntuu varsin sopivalta. Kun työt on nyt pintapuolisesti käyty läpi, taso näyttää erittäin hyvältä. Näkyvimpiä eroja suunnitelmissa on ensi katsomalta pihapuiston käsittelyssä, eli kuinka paljon lisärakennus nousee ylös maanpinnasta.

Kilpailuehdotuksia arvioidaan muun muassa innovatiivisuuden, tilaratkaisujen joustavuuden, rakennettavuuden ja kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. Tärkeää on myös, miten lisärakennus sijoittuu kaupunkikuvaan ja ympäristöönsä.

Myös yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Jutun lopussa on linkki, josta pääsee tutustumaan ehdotuksiin.

Tuomaristo on kuitenkin se, joka päättää, mitkä ehdotukset valitaan toiseen vaiheeseen. Kilpailu käydään anonyymisti, eli tuomaristo ei tiedä mitään ehdotusten tekijöistä. Tuomaristoon kuuluu kymmenen henkeä.

Kansallismuseon tontti on haastava, sillä se on tarkasti rajattu ja tuleva lisärakennus rakennetaan melko pitkälle maan alle. Lisäksi lisäosan on oltava sopusoinnussa kansallisromanttisen päärakennuksen kanssa.

Uuden lisärakennuksen myötä Kansallismuseossa voitaisiin pitää laajempia ja monipuolisempia näyttelyitä. Lisäksi laajentamissuunnitelmiin liittyy olennaisesti ravintola ja piha-alue, joka halutaan avata yleisön käyttöön.

Arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan joulukuussa. Voittajalle on luvassa noin 80 000 euron palkinto. Myös toiseksi tuleva ehdotus saa mukavan summan, 40 000 euroa.

Vaikka arkkitehtuurikilpailu on käynnissä ja voittoisan rakennuksen on määrä olla selvillä loppuvuodesta, ei rakennuksen rahoituksesta ole vielä tietoa. Lisärakennuksen arvioidaan maksavan noin 50 miljoonaa euroa ja sen toivotaan olevan valmiina vuonna 2025.

