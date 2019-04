Analyysi: Brexitiin tuli kaivattu hengähdystauko, mutta kestääkö brittien pää lokakuun takarajaan saakka?

Theresa May toivoo, että brexit toteutuisi ennen jatkoajan päättymistä. Mutta hänen lähtönsä pääministerin paikalta saattaa olla lähellä.

Theresa May toivoo, että brexit toteutuisi ennen jatkoajan päättymistä. Mutta hänen lähtönsä pääministerin paikalta saattaa olla lähellä. Julien Wardand / EPA

LontooEU:n päätös antaa brexitille jatkoaikaa 31. lokakuuta saakka oli jälleen isku päin Theresa Mayn kasvoja.

Pääministerillä on edellisten tappioiden jäljiltä jo arpia arpien päällä. Ennen Brysselin keskiviikkoista huippukokousta hän toisti kerta toisensa jälkeen, että ei voi hyväksyä lykkäystä pidemmälle kuin kesäkuun loppuun.

Mutta May ei silti näytä kovin pettyneeltä. Hänen neuvottelemansa EU-erosopimus on juuttunut umpikujaan, joten miettimisaika on tarpeen.

Maylle sopii hyvin, ettei hänen tarvinnut hakea pidempää aikaa itse.

Pattitilanne voi lukkiuta

Keskipitkän jatkoajan ratkaisussa on riskinsä.

Lyhyt ehdoton takaraja brexitille olisi voinut pakottaa Britannian opposition ja hallituksen yhteisymmärrykseen jumiutuneissa brexit-neuvotteluissa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin ja liittokansleri Angela Merkelin ajama vuoden mittainen jatkoaika taas olisi tuonut roimasti lisää toivoa niille briteille, jotka ajavat uutta kansanäänestystä ja EU-eron perumista.

Välimallin ratkaisun vuoksi pattitilanteen jatkuminen on todennäköistä. Lokakuussa voidaan olla taas sopimuksettoman äkkieron äärellä.

Brexitin vastustajille puolen vuoden jatkoaika tuo toki hitusen lisätoivoa.

EU-jäsenyyden kannatus Britanniassa kasvaa tällä hetkellä hitaasti mutta tasaisesti, joten uuden brexit-kansanäänestyksen legitimiteetti kasvaa päivä päivältä.

Mayn lähtö voi olla lähellä

Theresa Mayn tavoite on, että hänen EU-erosopimuksensa hyväksytään pian parlamentissa, eikä jatkoaikaa kokonaisuudessaan tarvitse käyttää.

Mutta kokonaan toinen kysymys on se, onko hän pian enää edes sopimustaan kaupittelemassa.

May lupasi jo aiemmin lähteä pääministerin paikalta toukokuussa jos sopimus hyväksytään. Britanniassa arvellaan, että lähtö voi olla edessä joka tapauksessa.

Pääministerin vaihtuminen voisi syventää brexit-kriisiä entisestään.

Mayn tilalle konservatiivipuolueen johtoon saattaisi nousta kovan linjan brexitööri, jonka johdolla sopimukseton äkkiero EU:sta nousisi entistä suuremmaksi riskiksi.

Kansanedustajat pois tolaltaan

Brexitin suhteen kaikki on siis edelleen auki. Mutta ainakin Britannian kansanedustajille lykkäyspäätös tuo kaivatun hengähdystauon. Maassa on jo oltu heistä huolissaan.

Kansanedustajalähteiden mukaan parlamentti on “mielenterveysongelmien kiehuva kattila”.

Mielenterveysjärjestö Mind on lähettänyt 650 kansanedustajalle ja heidän avustajilleen tietopaketin siitä, kuinka ongelmiin voi hakea apua.

Kansanedustajien lisäksi myös kansalaiset voivat huonosti. Kolmannes briteistä kokee brexitin huonontaneen heidän henkistä hyvinvointiaan.

Lisää aiheesta:

Pääministeri May selvitti parlamentille brexitin jatkoaskeleita: "Erosopimusta ei avata uudelleen"

Brexitin jatkoajasta tehtiin vesitetty kompromissi – "EU:ssa on kuitenkin yhä helpompi päättää asioista kuin brittiparlamentissa"