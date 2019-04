Pieni virhe kahvinkeitossa nosti vanhat kauhut pintaan – exänsä hakkaama Tytti Ripatti luuli, että uusi avomieskin raivostuu: "Ihmettelen vieläkin, ettei kukaan lyö"

Vanha senkki seisoo rivitaloyksiön olohuoneessa kuin ei olisi muualla ollutkaan. Tytti Ripatti on maalannut sen valkoiseksi ja vaihtanut siihen uudet vetimet.

Senkillä on takanaan 50 kilometrin matka Kouvolasta uuteen kotiinsa Haminaan. Samoin sängyllä, astioilla – ja kassillisella kenkiä.

Turvakotien vuosi Turvakodeilla ja avopalveluilla oli viime vuonna yhteensä lähes 6500 asiakasta

Asiakasmäärä on kasvanut viime vuosina

Sitä on nostanut turvakotien määrän kasvu ja julkinen keskustelu

Meneillään olevan kyselyn mukaan moni väkivaltaa suhteessa kokeva sinnittelee pitkään ennen kuin hakee itselleen apua

Avunsaannissa ja avun piiriin hakeutumisessa on selviä puutteita

Alle puolet kyselyyn vastanneista on kertonut väkivallasta viranomaisille kuten poliisille tai terveydenhoitajalle Lähde: Ensi- ja turvakotien liitto

– Tämä oli viimeinen muuttokuorma. Osan huonekaluista myin serkuilleni Lahteen ja osan myin kirppiksellä, Tytti Ripatti kertoo.

Kaikki tavarat eivät mahtuneet uuteen asuntoon, koska siellä asuu myös Tytti Ripatin uusi avomies.

32-vuotias nainen on jättänyt taakseen kaupungin, josta hänellä on fyysisesti kipeitä muistoja. Ex-mies pahoinpiteli Ripatin monta kertaa ja lopulta raiskasi hänet.

Viime keväänä Ripatti kertoi Yle Uutisille kovan tarinansa. Hän oli menettänyt luottamuksensa ihmisiin.

Vuoden lopulla hän sai erään tärkeän puhelun. Jo ennen tuota puhelua oli tapahtunut paljon sellaista, joka sai hänet hymyilemään.

Rakkaus löytyi töistä

Kesällä 2018 Tytti Ripatti oli päässyt VR:lle koulutukseen ja sitä kautta töihin. Tuntui, että siivet kantaisivat. Koti oli löytynyt Kouvolan Tornionmäestä.

– Olin valmis, mutta vietin silti ensimmäisen viikon äidin luona. Piti vähän hakea sieltä vielä vauhtia, jotta laskeutuminen tuntui turvalliselta.

Samana kesänä Ripatti ihastui työkaveriinsa. Alkukesästä suhde ei edennyt moikkailuja pidemmälle, mutta sitten mies rohkaisi mielensä ja pyysi Ripattia veneilemään Loviisaan.

Kari Saastamoinen / Yle

Sinne oli lähdössä myös miehen kavereita. Ripatille se ei ollut mikään läpihuutojuttu.

– Piti miettiä muutama päivä, koska vieraat ihmiset pelottivat. Olin hyvin varautunut.

Hän rohkaisi mielensä ja lähti mukaan. Miehen kavereilla oli Loviisassa vene, ja seurue vietti viikonlopun saaristossa.

– Tajusin, että tässä on kyse jostain isommasta.

Ripatti joutui pureskelemaan suhteen aloittamista monelta kantilta.

Kiviä polulla

Työpaikkaromanssi mietitytti, ja lisäksi takana oli väkivaltainen suhde.

– En uskaltanut hötkyillä ja luoda pilvilinnoja. Ihastuminen oli tosi jännittävää ja pelottavaa. Piti uskaltaa heittäytyä ja olla avoin ja oma itsensä.

Pariskunta kertoi suhteestaan työnantajalle ja päätti pitää työt ja suhteen erillään. Ripatti halusi kokeilla, mihin ihastuminen johtaa.

– Rakastuimme. Onneksi minun ei tarvinnut hirveästi avata menneisyyttäni. Mies oli lukenut tarinani, ja olemme puhuneet siitä.

Nyt suhde on kestänyt vajaan vuoden. Kivet polulla tuntuvat silti arjessa. Yhteen kiveen Ripatti potkaisi varpaansa viime viikolla, kun uuteen kotiin tuli kolme tuntematonta miestä.

Yle

Ovikello soi. Tytti Ripatti tiesi odottaa sitä. Isännöitsijän oli määrä tulla kahden muun miehen kanssa hakemaan vanhan hellan pois ja tuoda uusi tilalle.

Kun he tulivat, Ripatti ei olisikaan halunnut päästää heitä sisään.

– Koti on turva. Tuntui kuin nämä vieraat ihmiset olisivat tunkeutuneet sinne. Siinä vaiheessa en voinut enää kontrolloida tilannetta.

Vanhat muistot palasivat mieleen.

– Asuessani exäni kanssa Kouvolassa kämpässä ravasi koko ajan minulle tuntematonta porukkaa. Minulla ei ollut minkäänlaista sananvaltaa siihen, ketä meille saa tulla ja mihin kellonaikaan. Se oli hirveää.

Ongelmani tuntuvat välillä ihan lapsellisilta. Välillä mietin, voiko toinen kyllästyä tähän käytökseen. Tytti Ripatti

Uusi avomies oli onneksi kotona ja avasi oven. Ripatti pakeni toiseen huoneeseen.

– Oli päästävä äkkiä pois talosta. Menin syömään aamupalan olohuoneeseen ja puin nopeasti päälleni. Sitten lähdin töihin.

Se ei ollut ainoa kerta, kun Ripatti ylireagoi arkisiin asioihin.

Ongelmia kahvinkeitossa

Eräänä aamuna Ripatti huomasi, että kahvinkeitin piti oudon kovaa ääntä. Kahvi lorisi pannuun ihan eri tavalla kuin pitäisi. Hän ei millään keksinyt, mistä se johtui.

– Mies tuli tupakalta ja ihmetteli samaa. Sitten hän huomasi, että olin unohtanut laittaa pannuun yhden muoviosan.

Vanhassa elämässä Ripatti olisi saanut huudot ja ehkä mustelman. Uusi mies nauroi. Nauru oli hyväntahtoista vailla pienintäkään ironiaa.

– Huomasin, että saan mokata eikä maailma lopu siihen. Minulle ei huudettu eikä minua lyöty. Joskus vieläkin ihmettelen sitä. Voin pyöritellä silmiäni ja sanoa mielipiteeni ilman pelkoa siitä, että minut hakataan. Jos haluan mököttää, saan tehdä sen.

Hamina on Tytti Ripatin uusi kotikaupunki. Satu Krautsuk / Yle

Ripatin on ollut vaikea luottaa siihen, että mies pysyy hänen elämässään. Tämä joutui etenkin alussa vakuuttelemaan jatkuvasti, ettei häviä mihinkään.

– Olen kertonut miehelle, kuinka kanssani kannattaa toimia. Ehkä sen takia hän suhtautuukin kevein mielin häiriöhetkiini.

Silti Ripatti ei aina kerro miehelleen heti, jos jokin painaa mieltä. Hellatapauksesta hän kertoi vasta viikon kuluttua.

– Ongelmani tuntuvat välillä ihan lapsellisilta. Eihän normaali ihminen reagoi hellanviemisiin noin. Välillä mietin, voiko toinen kyllästyä tähän käytökseen.

Näitä asioita Ripatti on pohtinut terapiassa, joka jatkuu yhä. Väkivalta parisuhteessa jättää usein hyvin syvät jäljet, jotka eivät parane ilman pitkäaikaista hoitoa.

Yhä useampi uhri hakee apua, mutta ei välttämättä sitä saa. Moni myös jää akuutin hoidon jälkeen vaille pitkäaikaista tukea.

Siksi turvakodit halusivat Tytti Ripatilta neuvoja.

Iso yleisö pelotti

Johanna Matikka luki Tytti Ripatin tarinan samana päivänä kuin se julkaistiin. Hän liikuttui siitä, kuinka rehellisesti ja kaunistelematta nuori nainen kertoi kokemastaan.

– Tytin kokemus oli erittäin raju. Hänen henkensä oli hiuskarvan varassa ja hän pelasti itsensä viime hetkellä. Tunnistin, että meillä on avopalveluissa asiakkaita samassa tilanteessa, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liitossa työskentelevä Matikka kertoo.

Pohdimme, miten on mahdollista, että lääkärit toimivat näin vielä nykypäivänä. Johanna Matikka

Liitto pyysi Ripatin puhumaan kokemuksistaan työntekijöilleen. Vaikka väkivaltaisissa suhteissa elävien ihmisten kanssa työskentely on heille tuttua, Ripatin tarina järkytti monia. Etenkin se, että Ripatti ohjattiin lääkäristä särkylääkkeiden kanssa takaisin väkivaltaiseen kotiin.

– Hän kävi monta kertaa lääkärissä, eikä häntä ohjattu mihinkään avun piiriin. Se herätti tuohtumusta ja vihaa. Pohdimme, miten on mahdollista, että lääkärit toimivat näin vielä nykypäivänä.

Tämän kuvan Tytti Ripatti julkaisi vuosi sitten Facebookissa. Se on otettu jouluna 2016. Tytti Ripatti

Kun puhelu tuli, Ripatti tunsi aluksi pelkoa. 50-henkinen yleisö tuntui hirveän isolta.

– Halusin kuitenkin jakaa oman kokemukseni, koska tiedän että on muita. Halusin myös, että auttajat saavat tietää myös sen toisen puolen. Sen, kun ei saa mistään apua.

Ensi- ja turvakotien liitto pyrkii nyt vaikuttamaan lääkäreiden ja muun terveydenhuollon tapaan suhtautua parisuhteessa väkivaltaa kokeneisiin. Ripatin kokemuksista liitto sai myös eväitä siihen, miten se voi auttaa väkivallan uhria toipumaan. Se työ voi viedä vuosia.

– Olemme 40 vuotta yrittäneet saada väkivallan uhrit avun piiriin. Seuraava askel on rakentaa heille kokonaisvaltainen tuki, jonka avulla he voivat elää hyvää elämää, sanoo perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Johanna Matikka.

Liitto on myös jakanut Ripatin tarinaa turvakoteihin ympäri maata. Se on käytössä sekä työkaluna että asiakkaiden luettavana. Turvakodeilla ja avopalveluillla oli viime vuonna lähes 6 500 asiakasta.

– Se voi olla voimaannuttava tarina samaa kokeneille. Väkivaltaisessa suhteessa voidaan sitkutella todella pitkään, koska irrottautuminen on tosi monimutkaista. Tytin tarina antaa toivoa, että niinkin vaikeasta tilanteesta voi selviytyä.

Moni kohtalotoveri sen onkin lukenut.

Viestejä tulee yhä

Tytti Ripatti saa vieläkin viestejä naisilta ja miehiltä, jotka elävät samassa helvetissä kuin hän vielä muutama vuosi sitten. Toiset kertovat, kuinka itse uskalsivat aikoinaan lähteä.

Viestejä on niin paljon, ettei Ripatti ole ehtinyt edes lukemaan kaikkia.

– Monet hakevat potkua lähteä suhteesta pois. Haluaisin vastata kaikille ja auttaa heitä, mutta aika ei riitä. On pakko valita.

Hän kertoo naisesta, joka on kirjoittanut useamman kerran.

Soturinainen on saanut seurakseen kirsikankukkia. Tatuoinnin on tehnyt Tony Raita. Satu Krautsuk / Yle

Pari viikkoa sitten nainen kirjoitti tulleensa taas hakatuksi ja lähteneensä väkivaltaisen miehensä luota. Muutaman päivän kuluttua tuli uusi viesti.

– Viesti oli hyvin lyhyt. Nainen kertoi, että kaikki on hyvin. Ajattelin, että hän on palannut taas kotiin. Se on hirveän surullista. Sellaisesta suhteesta ei vain oteta tavaroita ja lähdetä. Se on pitkä prosessi, ja päätös pitää tehdä itse.

Kun Tytti Ripatti lähti, hän otti olkavarteensa tatuoinnin soturinaisesta. Nyt se on saanut seurakseen kirsikankukkia. Kuva jatkuu vielä.

– Ajattelen, että kukat pehmentävät soturinaisen kovuutta. On aina hyvä, että kovan kanssa on myös jotain pehmeää.

Ripatti lähti, mutta toipuminen on yhä kesken. Jollain tasolla se saattaa jatkua läpi elämän. Ripatti on miettinyt perheen perustamista, mutta sitten hän muistaa vankilassa istuvan ex-miehensä. Tämä vapautuu joskus.

– Helposti mietin, voiko hän tulla kostamaan. Tästäkin olemme puhuneet mieheni kanssa ja se on auttanut. On turha murehtia etukäteen sellaista, mitä ei välttämättä koskaan tule.

Kuplan vieressä

Askelet ylöspäin ovat pieniä, mutta samalla suuria. Julkisilla paikoilla paniikkikohtauksia saanut nainen kävi hiljattain yksin kaupassa ja ostamassa avaimenperän isosta kauppakeskuksesta.

Viime keväänä Ripatti kuvaili elävänsä kuplassa. Se oli väkivallan pelosta syntynyt turvapaikka, joka pullistui jokaisesta lyönnistä. Sinne Ripatti vetäytyi turvaan omaan maailmaansa.

Tytti Ripatti työskentelee VR:llä liikenteentarkastajana. Tytti Ripatti

Vielä yli vuosi suhteen päättymisen jälkeen Ripatti tunsi, kuinka kupla imaisi hänet vaikeissa paikoissa takaisin sisälleen.

Nyt Ripatti sanoo seisovansa jo kuplan ulkopuolella. Hän pääsee sinne silti halutessaan takaisin. Hellaepisodin jälkeen hän vietti kuplassa viikon.

– Kun tulee ylireagointi, pakenen kuplaan. Saatan olla siellä tunnin tai viikon. Sinä aikana kukaan ei revi minua sieltä pois eikä hylkää. Pääsen sieltä myös omin voimin pois.

Tulevaisuus näyttää nyt varsin mukavalta.

– Pussaamme joka aamu ennen töihin lähtöä. Olen kiitollinen ja onnellinen siitä, että mies seisoo rinnallani. Hän on suuri tuki ja turva.