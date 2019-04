Haluatko parantaa parisuhdettasi? Kokeile ystävystymistä kumppanisi kanssa

Onko sinulla minuutti aikaa parisuhteen hoitamiseen? Tee pikatesti: kuvittele, että puuhailette molemmat kotona omianne. Mikä on tunnelma? Rento ja hyväntahtoinen vai ahdistunut tai jopa vihamielinen? Testin tulos kertoo paljon suhteenne laadusta sillä hetkellä.

Vinkin antaja, pitkän linjan pari- ja perhetyön vetäjä Liisa Tuovinen myhäilee kahvipöydän ääressä kotonaan Järvenpäässä. Takassa loimottaa tuli ja vieressä istuu aviomies Pentti Tuovinen. Heidän ympärillään väreilee ystävällinen ilmapiiri.

Ystävällisyyttä Tuoviset haluavat tuoda myös toisten ihmisten parisuhteisiin.

– Meidän perusajatuksemme on, että ennen kun tarvitaan pariterapiaa olisi hyvä ystävystyä puolison kanssa. ystävyyden syventäminen on mahdollista, he sanovat.

Pariterapia oli outo ajatus vielä 1970-luvulla

Avioliittonsa alkuvuosien vaatimusten ja uhkatekijöiden keskellä rämpivä pariskunta toi parisuhdekurssit Yhdysvalloissa kuulemiensa ideoiden pohjalta Suomeen vuonna 1972. Asiansa tärkeydestä vakuuttuneet Tuoviset lähtivät toteuttamaan ideaansa nuoruuden innolla. Alku ei ollut kovin lupaava.

– Teimme varmaan kaikki mahdolliset virheet, Liisa Tuovinen naurahtaa.

Oli jotenkin ennenkuulumaton ajatus, että parisuhteesta puhuttiin toisten ihmisten läsnäollessa. Terapiassa ja muun muassa kirkon perheneuvonnassakin parin osapuolia hoidettiin yleensä erikseen. Ilmapiiriä kuvaa hyvin Liisa Tuovisen muistelu siitä, kunka eräs psykiatri sanoi, että kukaan ei voi hallita tilannetta, jossa pariskunta on yhtä aikaa paikalla. .

Pentti ja Liisa Tuovinen viihtyvät yhdessä kotonaan Järvenpäässä. Mårten Lampén / Yle

Tuovisten vetämillä ensimmäisillä kursseilla tärkein oivallus oli, että ryhmään osallistujien täytyy saada olla siellä vain omana itsenään ja kumppaninsa puolisona. Ammattiroolit tai esimerkiksi ystävyyssuhteet toisiin osallistujiin haittaavat keskittymistä henkilökohtaisiin parisuhdeasioihin. Ryhmässä tapahtuvien keskustelujen lisäksi pariskunnat tarvitsevat aikaa kahdenkeskisiin, luottamuksellisiin keskusteluihin. Niihin voidaan kannustaa myös kurssilla annettavien tehtävien avulla.

Parisuhteiden ongelmat usein samoja sukupolvesta toiseen

Kyllähän me kaikki tiedämme, että keskustelu on parisuhteen hoitamisessa tärkein taito. Mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty, Tuoviset myöntävät.

– Jos on 15 vuotta pantannut jotain asiaa, johon liittyy vaikeita tunteita, niin pelottavaahan siitä on ruveta puhumaan. Useimmat meistä tarvitsevat tukea siihen, Liisa Tuovinen pohtii.

Liisa Tuovisen perhe- ja parityöstä kertova leikekirja on paksu. Mårten Lampén / Yle

Parisuhteita koskevat asenteet ovat viidessä vuosikymmessä muuttuneet paljon. Parisuhteissa kipuillaan kuitenkin hyvin samanlaisten asioiden kanssa kuin ennen. Keskusteluyhteyden katkeaminen tai sanattomat odotukset toista kohtaan kasvattavat etäisyyttä toiseen.

– Minä pitäisinkin viestintätaitojen opettelua ensisijaisena, kun omaa parisuhdetta lähdetään kehittämään, sanoo Pentti Tuovinen.

Seuraavat yksinkertaiset neuvot voivat auttaa keskustelussa alkuun.

1. Kehu kumppania

Jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää. Muistele, miksi olet valinnut kumppanisi. On tärkeää huomata mikä kumppanissa ja hänen tavassaan olla on hyvää.

– Kaikkein tärkeintä on kertoa mikä meidän suhteessamme ja sinussa on minulle tärkeää. Yritetään pukea sanoiksi mistä olen kiitollinen ja mikä auttaa minua selviytymään päivästä.

Hyvien asioiden huomaaminen ja sanoittaminen vahvistavat parisuhdetta.

2. Kerro toiveistasi

Yllättävän moni meistä uskoo, että kumppani on ajatustenlukija. Suhteessa voi olla paljonkin puhetta käytännön asioista tai omista tekemisistä, mutta suhteeseen ja elämään liittyvistä odotuksista ja toiveista on paljon vaikeampi puhua.

– Hämmästyttävän vähän kerrotaan, mikä minulle olisi tärkeää arjessa ja yhdessäolemisessa. Odotuksista puhuminen on suuri riski, koska pelätään torjutuksi tulemista tai että toinen kokee sen kielteisenä arvosteluna.

Jos toisen toiveista ei tiedä, on vaikea käyttäytyä suhdetta tukevalla tavalla. Toisaalta kumppanin toiveiden kuuleminen ja niiden toteuttaminen voi olla hyvin palkitsevaa.

3. Rohkene puhua myös seksistä

Parisuhteesta puhuttaessa ei voi ohittaa seksuaalisuudesta ja seksistä puhumista. Ja se vasta vaikeaa onkin.

– Seksuaalisuus ja seksi liittyvät minuuden syvimpiin kerroksiin ja tunteisiin. Vaikka niistä pystyisi puhumaan jonkun muun kanssa, niin puolison kanssa se on paljon vaikeampaa asian herkkyyden vuoksi, sanoo Liisa Tuovinen.

Keskustelua seksistä ei kannata aloittaa töksäyttäen, eikä varsinkaan toista syyttäen. Rakentava keskustelu vaatii turvallista ja ystävällistä viritystä.

Pentti Tuovinen kannustaa hakemaan vertaistukea parisuhderyhmien tapaamisista:

– Ryhmässä voi havaita, ettei ole ongelmien kanssa yksin. Niitä on kaikilla. Kaikki voivat kehittää suhdettaan.

4. Hyväksy kumppanin erilaisuus

Parisuhteessa oleminen ei tarkoita, että puolisoiden pitäisi ihmisinä muuttua toistensa kaltaisiksi tai sellaiseksi, joksi puoliso haluaa. Käytöksen muuttaminen on eri asia kuin oman persoonan muuttaminen.

Vastarakastuneena toinen näyttäytyy vaaleanpunaisten silmälasien läpi täydellisenä. Kun ensihuuma hieman laantuu, alkaa suhteeseen sopeutuminen.

– On tärkeää ymmärtää, että me olemme kumppaneina erilaisia. Meillä on erilaiset taustat, mistä olemme tulleet suhteeseen. On mahdollista oppia ymmärtämään, millä tavalla erilaisuus vaikuttaa suhteeseen ja miten sen kanssa voi elää, sanoo Pentti Tuovinen.

Erilaisina kumppanit voivat täydentää toisiaan ja saada toisiltaan juuri sitä, mitä ovat aina halunneet saada. Toisaalta parisuhteessa usein se, mikä on tärkeintä, on myös vaikeinta. Jos esimerkiksi haluaa oppia läheisyyttä, se voikin olla kaikkein pelottavinta ja vaikeinta.

– Erilaisuus on sekä voimavara että törmäyskohta, Liisa Tuovinen lisää.

5. Vahvista sitä, mikä toimii

Parisuhdekeskustelut liittyvät usein suhteen ongelmiin. Jatkuva toisen arvostelu, moittiminen ja nalkutus syövät parisuhteen voimia ja onnellisuutta. Vähitellen ikävästä ja kireästä tunnelmasta voi tulla suhteen pysyvä olotila.

Liisa Tuovinen kannustaa pysähtymään yllättäviin hyviin hetkiin.

– Ratkaisu löytyy usein myönteisen poikkeuksen havaitsemisella ja vahvistamisella.

Esimerkiksi usein riitelevän parin kannattaa pysähtyä havainnoimaan sitä päivää, jolloin riitoja ei synny. Mitä silloin tehtiin eri tavoin kuin muina päivinä? Jos vastaus on, että edellisenä yönä on nukuttu hyvin, panostakaa lepoon. Jos taas selitys löytyy yhdessä vietetystä kivasta ajasta, lisätkää sitä elämäänne.

– Vahvistamalla suhteen toimivia asioita koko suhde voi parantua, Liisa Tuovinen kannustaa.

Pentti ja Liisa Tuovinen Mårten Lampén / Yle

Voit keskustella aiheesta kello 22 saakka.