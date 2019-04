Sinä siellä, kutsu Yle kahville! Ylen väki tuo pullat ja kuuntelee, mitä suomalaisilla on sydämellään

Yle pyytää suomalaisia kutsumaan väkeään kahville. Tarkoituksena on kuunnella kansalaisia eri puolilla Suomea. Kertyvää tietoa käytetään hyväksi Ylen toiminnan kehittämisessä. Kuvassa kahvittelevat uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen, assistentti Maija Karppinen, tuottaja Sari Aro, uutisankkuri Tommi Fränti ja päällikkö Tarja Bonde Jensen.

Yle pyytää suomalaisia kutsumaan väkeään kahville. Tarkoituksena on kuunnella kansalaisia eri puolilla Suomea. Kertyvää tietoa käytetään hyväksi Ylen toiminnan kehittämisessä. Kuvassa kahvittelevat uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen, assistentti Maija Karppinen, tuottaja Sari Aro, uutisankkuri Tommi Fränti ja päällikkö Tarja Bonde Jensen. Yle

Yleisradio pyytää suomalaisia kutsumaan yleläisiä kahville kevään ja kesän aikana. Tarkoituksena on tavata suomalaisia ja kuunnella, mitä heillä on sanottavaa Ylestä tai Ylelle. Hakulomake kahvitteluun löytyy jutun lopusta.

Yleisradiolla on paljon tietoa yleisönsä mieltymyksistä jo entuudestaan. Kaikkea tietoa ei voi kuitenkaan pakata kylmään dataan, sanoo Ylen journalismin akatemian päällikkö Elina Ravantti.

– Dataa on välillä vaikeaa hahmottaa. On hyvä kuulla ihmisiltä suoraan, miten he käyttävät Ylen palveluita tai mediaa ylipäänsä.

– Haluamme, että meidän oma ymmärryksemme lisääntyisi, että voisimme olla tärkeitä ja merkityksellisiä kaikille ihmisille, Ravantti pohtii.

Elina Ravantti uskoo, että kahvittelemalla suomalaisten kanssa eri puolilla maata yleläiset saavat kuulla, mikä ihmisten mielestä on tärkeää ja millaiset asiat heistä ovat uutisten väärtejä.

Kyseenalaista, kehu tai haasta!

Ihan kaikkien kanssa nokakkain Yle ei ehdi. Tapaamista varten olisi hyvä koota ryhmä, iso tai pieni. Kyseessä voisi olla työporukka, lukupiiri, sählyjengi tai vaikkapa naapurit keskenään. Perheetkin voivat kutsua yleläisiä juttusille.

Yle toivoo, että sen työntekijät pääsisivät tapaamaan mahdollisimman erilaisia ihmisiä, eri puolilla Suomea.

Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ihmisistä, jotka käyttävät Ylen palveluita ja sekä niistä, jotka eivät käytä. Porukka voi siis myös kertoa, mikä Ylessä ärsyttää tai miksi se on samantekevä.

– Kaikilla suomalaisilla on oikeus tietoon ja viihtymiseen. Julkisen palvelun hieno tehtävä on tarjota sisältöjä kaikille, riippumatta siitä, missä päin Suomea ihminen asuu tai kuinka paljon hän tienaa, sanoo Ravantti.

Suomalaisille on luontevaa jutustella kahvikupin äärellä. Heikki Haapalainen / Yle

Yleläisille voi tarjota kahvitteluhetkiä huhtikuun 16. lähtien kuun loppuun. Tarjokkaista valitaan ryhmät, jotka edustavat suomalaisia mahdollisimman laajasti. Yritämme myös erikseen löytää sellaisia, joita Yle ei tavoita, joita se ei kiinnosta tai joissa se herättää epäluuloja.

Kaikki suomalaiset, aivan pienituloisimpia lukuunottamatta, maksavat Yle-veroa. Ravantin mukaan olisi epäreilua, että Yle tarjoaisi palveluja yksille, mutta ei toisille. Nyt yritetään ottaa selvää, miten voitaisiin palvella niitäkin, joita Yle ei tällä hetkellä tavoita.

Kuka tulee, kun kutsu käy?

Kutsu Yle kahville -projektissa on mukana uutis- ja ajakohtaisohjelmien ja urheilun tekijöitä. Osa heistä työskentelee Svenska Ylessä.

Vierailijat ovat monista eri ammattiryhmistä, eivätkä kaikki ole televisiosta tuttuja kasvoja.

– Teemme täällä sisältöjä yleisölle yhdessä. Vain pieni osa työntekijöistämme näkyy televisiossa, kuuluu radiossa tai vilahtaa netissä. Siksi on tärkeää, että kaikki myös saavat tavata ihmisiä ja kuulla, mitä he meistä ajattelevat, sanoo Elina Ravantti.

Yksi kahvittelemaan lähtijöistä on uutisten tiedetoimittaja Ilpo Pajunen. Kun mahdollisuutta lähteä mukaan vilautettiin, Pajunen nosti heti kätensä pystyyn.

– Minusta on tavattoman kiinnostavaa tavata ihmisiä, joita Yle kiinnostaa niin paljon, että järjestävät tällaiset kahvikutsut.

– Haluan sanoa siellä ihmisille, että Ylenkin toiminta on inhimillistä. Joskus arvostamme vääriä asioita tai emme vain tajua jotain, mutta osaamme kyllä kuunnella palautetta, Pajunen tokaisee.

Yle Uutisten tiedetoimittaja, Ilpo Pajunen, ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi kahvitteluseuraksi. Pajunen toivoo, että keskusteluissa voi puhua suoraan ja vilpittömästi. Antti Haanpää / Yle

Toimittaja Pajunen haluaa puhua ihmisten kanssa vilpittömästi ja suoraan. Hän uskoo, että, jos vastapuoli toimii samoin, keskusteluista tulee hedelmällisiä.

– Jos kohtaamiset ovat aitoja ja rehellisiä, lopputulos vie taatusti meitä Ylessä eteenpäin. Me kahvittelijat pidämme huolta, että ihmisten ääni tulee kuuluviin Ylen käytävillä ja johtaa parhaimmillaan toiminnan perusteiden pohdiskeluun, Ilpo Pajunen toteaa.

Kyseessä ei ole ohjelmatoiminta tai jutunteko

Tällä kertaa tapaamisia ei nauhoiteta, eikä niistä tehdä tv-ohjelmaa tai nettijuttua. Ylen väki haluaa keskustelun virtaavan vapaana, ilman, että tarvitsee jännittää tv-kameroita tai sitä, mitä tuli sanottua.

Lopputulemat kirjataan toki ylös. Keskustelujen toiveet ja ajatukset kerrotaan talon sisällä eteenpäin ja mietitään yhdessä, miten Ylen toimintaa voi parantaa niiden pohjalta.

– Nyt jonku sitten kysyy, miksi tarjoamme vain pullat emme kahvia, arvelee Ravantti.

– Kahvinkeitto ympäri Suomea voisi olla vähän vaikeaa. Ihmisillä on niin erilaisia kahvimieltymyksiä, eivätkä kaikki edes juo sitä. Tuomme pullat ja nautitaan niitä sitten vaikka veden kanssa, jos siltä tuntuu. Eikä meitä varten tarvitse kattaa mitään, jos ei halua. Jutteleminen on tärkeintä.

Ruotsissa on kahviteltu jo useamman vuoden ajan

Kansan kanssa kahvittelusta on enemmän kokemusta länsinaapurissa, jossa paikallinen Yleisradio SVT on kiertänyt tapaamassa yleisöään jo neljän vuoden ajan.

Tulokset ovat näkyneet SVT:n sisällöissä. Ruotsalaiset esimerkiksi kaipasivat tv-uutisiin ratkaisuja ja myönteisyyttä katastrofien ja ongelmien keskelle. Nyt tv-uutisissa on joka ilta ainakin yksi juttu, joka kertoo asiasta, jolla on onnellinen loppu.

Hakulomake kahvitteluun löytyy tästä linkistä: Kutsu Yle kahville! (siirryt toiseen palveluun)