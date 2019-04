Turun toriparkin kaivaminen keskeytetty liiallisen painumisen vuoksi – savimaa on antanut periksi pahimmillaan 10 senttiä

Turun maanalaisen pysäköintilaitoksen eli toriparkin kaivaminen on keskeytetty painumisvaaran vuoksi. Työmaalla ja läheisillä kaduilla on kymmenkunta mittauspistettä. Pahimmillaan painaumat ovat 10 senttiä ja pahin paikka on työmaan Eerikinkadun puoleinen reuna. Varsinkin tavaratalo Wiklundia vastapäätä olevan rakennuksen painumista pelätään, sillä se lepää puupaalujen varassa.

Eerikinkadun puolelle on tehtävä keventämistoimia, joten kaivamista ei voida jatkaa ainakaan noin viikkoon, kertoo Skanskan maa- ja pohjarakentamisen yksikön johtaja Tero Pyssysalo.

– Kaivannossa olevia pisteitä voimme seurata esimerkiksi 15 minuutin välein, ja kaduilla olevia mittareita käymme katsomassa manuaalisesti. Eerikinkatu on pahin paikka ja sitä seurataan erityisesti. Siihen on suunniteltu kevennyskaivuita, aluksi Hamburger Börsin kulmalle asti, kertoo Pyssysalo.

Haastavin paikka Suomessa tehdä toriparkkia

Johtaja Tero Pyssysalo kertoo, että painumat ja maansiirtymät yllättivät, vaikka paikka tiedettiin hankalaksi maanalaisen pysäköintilaitoksen kannalta.

– Suomessa ei ole näin haastavaa paikkaa rakentaa toriparkkia. Painumat ovat hieman suurempia kuin mihin olimme varautuneet. Kadutkin Turussa painuvat joka vuosi alas päin, toteaa Pyssysalo.

Työmaa on rakennettu pääosin siihen syvyyteen kuin pysäköintilaitos on lopulta tulossa. Wiklundin kulman suuntaan kaivamistyötä uskalletaan jatkaa vasta keventämistoimien jälkeen. Seuraava suuri työvaihe ovat paalutustyöt.

Pyssysalon arvion mukaan työn keskeyttämisestä ei aiheudu lisää kustannuksia ainakaan tässä vaiheessa. Toriparkin rakentaminen on yhä aikataulussa. Turun pysäköintilaitokseen tulee 600 autopaikkaa kahteen tasoon. Toriparkin pitäisi olla valmis vuoden 2020 lopulla.

Painumat huolestuttivat myös kaupunkia

Turun kaupunki on ollut huolissaan Turun toriparkin työmaalla ilmi tulleista painumista ja maan siirtymisestä. Rakennus- ja lupalautakunta sai selvityksen niistä huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Kaupunki lähetti myös tiedotteen asiasta keskiviikkona 10. huhtikuuta 2019. Kaupungin rakennusvalvonta pitää työmaalla jatkossa säännölliset seurantapalaverit, joissa viranomainen omalta osaltaan valvoo työmaan etenemistä.

Yle Turun tavoittama tarkastusinsinööri Andreas Salonen kertoi, että selvitys rauhoitti.

– Huolenaiheena on, jatkuvatko siirtymät vai muuttuvatko ne niin, että ne ovat sallituissa rajoissa. Olemme sopineet, että maansiirtymä voi olla 50–60 millimetrin luokkaa, kertoo Salonen.

Ortodoksikirkko tarkastettiin uudelleen

Kauppatorihankkeen projektijohtaja Janne Laine kertoo, että maansiirtymät ja painumat ovat saaneet huhumyllyn liikkeelle Turussa. Jopa kauppatorin laidalla olevan Turun ortodoksisen kirkon vajoamisesta on herännyt huolta.

– Kävimme tarkastamassa kirkon uudelleen huhujen vuoksi. Siellä on kaikki kunnossa, vakuuttaa Laine.

Hän muistuttaa, että Turku on saven päällä, joten painumia tapahtuu. Pääurakoitsija on Laineen mielestä reagoinut painumiin hyvin. Se on täyttänyt katuihin tulleet railot, jotta kävelijät eivät kainakaan niihin kompastu.