Trumpia syyttäneen seksitähden asianajaja sai 36 syytettä talousrikoksista

Michael Avenatti on ilmoittautunut myös ehdokkaaksi seuraaviin presidentinvaaleihin.

Asianajaja Michael Avenatti on saanut kaikkiaan 36 syytettä New Yorkin ja Kalifornian osavaltioiden syyttäjiltä.

Syytteet koskevat kavalluksia, veropetoksia, identiteettivarkauksia ja muita talousrikoksia. Avenatti on tällä hetkellä pidätettynä.

Avenatti on tullut tunnetuksi seksitähti Stormy Danielsin (oikealta nimeltään Stephanie Clifford) asianajajana. Daniels on halunnut purkaa vaitiolosopimuksen, joka hänellä on presidentti Donald Trumpin kanssa. Sopimus estää Danielsia puhumasta seksisuhteestaan Trumpiin.

Avenatti on ollut presidentti Trumpin kiivas arvostelija. Hän on jopa ilmoittanut olevansa valmis demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi ja siten haastamaan Trumpin vuoden 2020 vaaleissa.

Avenattin saamissa syytteissä on kyse suurista rahoista. Urheiluvälinevalmistaja Nike sanoo Avenattin yrittäneen kiristää yhtiöltä 25 miljoonaa dollaria.

Los Angelesissä Avenattin syytetään käyttäneen asiakkaansa saamia korvausrahoja 1,6 miljoonan dollarin arvosta omiin tarkoituksiinsa, kuten oman kahviyrityksensä tarpeisiin.

Mississippissä toimivalta pankilta Avenattin sanotaan kavaltaneen lainoina 4,1 miljoonaa dollaria.

Avenatti sanoo olevansa syytön kaikkiin syytteisiin.

Lähteet: Reuters, AP