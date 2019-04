"Luovuus on omien ajatusten kaivamista" – 21-vuotias monilahjakkuus Johannes Brotherus ei usko inspiraation odotukseen

Luovan työn prosessi etenee kaaoksen ja epätoivon kautta, mutta sekamelskan jälkeen tunnelin päässä on valoa, kertoo Brotherus Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

21-vuotiaan Johannes Brotheruksen ansioluettelo on pitkä. Nuori mies on ehtinyt ikäänsä nähden tehdä enemmän kuin moni puolta vanhempi. Hän on monilahjakkuus, jonka työhön kuuluu niin näytteleminen, säveltäminen, äänisuunnittelu, käsikirjoittaminen kuin laulaminenkin.

Luovuus ei tule annettuna

Brotheruksen monia projekteja yhdistää luovuus. Luovaan työhön liittyvää syntyprosessia hän kuvailee sekamelskaksi, jossa lopussa ilmestyy tunnelin päähän valoa.

– Alussa on innostus ja isot ideat. Sitten tulee kaaos, paniikki, aikataulupaineet, sekasortoa, epäuskoa ja epätoivoa, kunnes tulee valmista. Luova prosessi kannattaa aina viedä loppuun ja katsoa mitä sekamelskan jälkeen tulee.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Brotherus kertoo, ettei jää odottamaan inspiraatiota.

– Ajatuksia pitää ruokkia ja välillä oikein kaivan sitä, mitä haluan tehdä ja sanoa. Toisinaan tulee päähänpistoksia ja ideat lähtevät kulkemaan omalla painollaan mutta saadakseen tuloksia, pitää sen eteen tehdä työtä. Myös luovalla alalla.

Kuuma kevät

Tänä keväänä Brotherusta on työllistänyt syksyllä ilmestyvän Sorjosen kolmoskauden kuvaukset ja oman bändin tuleva ensialbumi.

Kuumaa -yhtye sai alkunsa kolmisen vuotta sitten kaverusten halusta soittaa yhdessä. Sana kiiri, ja poppia soittava yhtye kiinnitettiin esiintymään kesällä 2017 Provinssiin ennen kuin yhtään kappaletta oli julkaistu.

– Ensimmäisiin treeneihin tehtiin biisi, jotta olisi jotain soitettavaa ja nimikin keksittiin sitten kun se oli relevanttia. Kolmen vuoden sekoilusta on syntynyt kokonaisuus ja olemme löytäneet sen, mitä haluamme sanoa ja miltä haluamme kuulostaa. Ensimmäisen levyn teemana on oman äänen etsiminen, tutkiminen ja löytäminen.

