Jo kaksi suomalaisnaista hakee korvauksia rinta-implanteista aiheutuneen syövän takia – "Korvausvaatimukset useita kymmeniä tuhansia euroja"

Jopa 15 000 suomalaisnaiselle on asennettu vaarallisia implantteja. Antti Eintola / Yle

Suomen Potilasvahinkoavun mukaan jo kaksi suomalaisnaista hakee korvausvaatimuksia rintaimplanteista aiheutuneen syövän takia.

Yle uutisoi tammikuussa, että Suomessa yleisesti käytetty Allerganin karheapintainen silikoni-implantti voi aiheuttaa harvinaisen imusolmukesyövän alatyypin.

Tutkimukset osoittavat, että implantteja kantavilla naisilla on 400-kertainen riski sairastua kyseiseen lymfoomaan.

Suomen Potilasvahinkoapu on potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakiasiaintoimisto. Se on jo saanut useita yhteydenottoja korvausvaateista. Toimitusjohtaja, varatuomari Joni Siikavirta kertoo, että ensimmäinen vahingonkorvausvaatimus on nyt esitetty Allerganille.

Yksi syöpään sairastuneista naisista on hakenut korvauksia itse, mutta ratkaisua ei ole vielä saatu.

– Tapauksia on tiedossa ja virellä jo useita muitakin, Siikavirta toteaa.

10 000 eurosta ylöspäin

Siikavirran mukaan jokainen korvausvaatimus on aina tapauskohtainen, mutta vaatimusmäärät alkavat noin 10 000 eurosta.

– Moni haluaa ymmärrettävästi poistaa implanttinsa nyt, kun tieto syöpäriskistä on tullut. Haemme korvauksia esimerkiksi poistoleikkauksista aiheutuvista ansionmenetyksistä, kivusta ja särystä.

Siikavirta kertoo, että syöpätapauksissa korvausvaatimusten määrittely on vaikeaa.

– Kun on näin vakavasta asiasta kyse, lähdetään huomattavista summista liikkeelle. Syöpätapauksissa korvausvaatimus on useita kymmeniä tuhansia euroja, Siikavirta kertoo.

Suomessa Allerganin Natrelle- ja McGhan-merkkisiä implantteja on käytetty noin 30 000 kappaletta, eli ainakin 15 000 suomalaisella naisella.

Siikavirta kertoo, että Suomessa usean asiakkaan ryhmäkanne on lähes mahdoton toteuttaa.

– Laki mahdollistaa ryhmäkanteen vain kuluttaja-asiamiehen ajamana ja asiamies ei ole koko lain voimassaoloaikana tietojeni mukaan nostanut yhtäkään ryhmäkannetta, Siikavirta toteaa.

Allergan on myös Euroopassa ollut yksi yleisimmin käytetyistä implanttimerkeistä. Siikavirta ei tiedä, kuinka paljon korvausvaatimuksia yritystä vastaan on Euroopassa tehty. Hän uskoo, että Allergan koettaa hoitaa korvausvaatimukset "mahdollisimman kustannustehokkaasti".

– Pyrkimys on saada asiat sovittua yrityksen kanssa ilman oikeudenkäyntiä.

Suomessa pois käytöstä

Suomen esteettiset plastiikkakirurgit -yhdistys suositteli vuoden alussa, ettei kyseisiä implantteja enää käytettäisi Suomessa.

Suurin osa karheista implanteista on laitettu potilaille yksityisessä terveydenhuollossa, mutta niitä on laitettu myös julkisissa sairaaloissa.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä muun muassa Tampereen yliopistollinen sairaala ovat jo keskeyttäneet karheapintaisten silikoni-implanttien käytön.

