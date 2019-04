Turun rakennusvalvonta ottaa Toriparkin tarkkaan syyniin – maa paikoin painunut työmaata kohti jopa 20 senttimetriä

Turun Toriparkin kaivuutyöt on keskeytyksissä. Katujen painuminen on huomattu myös viereisessä kauppakeskuksessa.

Turun toriparkki Toriparkki on Turun kauppatorin alle rakennettava maanalainen pysäköintiluola

Pysäköintiluolaan on suunniteltu tulevan kaksi kerrosta ja 600 autopaikkaa

Turun rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan 30. marraskuuta 2017

Toriparkin rakentaminen alkoi syksyllä 2018

Turun maanalaisen pysäköintilaitoksen eli toriparkin kaivaminen on keskeytetty painumisvaaran vuoksi.

Ylen haltuunsa saaman Turun kaupungin tilaaman selvityksen mukaan Eerikinkadulla maa on paikoin painunut työmaata kohti jopa 20 senttimetriä.

Katujen painumisesta on jaettu kuvia sosiaalisessa mediassa viime viikkoina runsaasti. Se on huomattu myös toria ympäröivissä kiinteistöissä.

Kauppakeskus Hansakorttelissa torin kaivuutöitä on seurattu tarkasti.

– Katujen painuminen on huomattu. Huolta aiheuttaa se, miten meidän kiinteistömme kestävät rakennustyöt. Lisätietoja saadaan tästä varmaan lähiviikkoina, kertoo kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen.

Helmikuun alussa Hansakorttelin tiloissa olevassa Foija-ravintolassa tapahtui laaja vesivahinko, joka lopetti 180-vuotiaan ravintolan tarun.

– Isoin asia on meidän kohdalla on ollut sprinklerirunkovesijohdon halkeaminen, joka johti vesivahinkoon muun muassa vanhan ravintola Foijan tiloissa. Kellaritilojen kuivatus on edelleen käynnissä. Arvio on, että remontti valmistuu aikaisintaan kesän jälkeen, Timo Palviainen sanoo.

"Keskustelut ovat käynnissä"

Paalutusten osalta Hansakortteli ja Åbo Svenska Teater ovat kunnossa_,_ mutta toriparkkitöiden vaikutuksia niihin ei pystytä vielä arvioimaan.

Timo Palviaisen mukaan paalutus on uusittu reilu kymmenen vuotta sitten. Keskustelut katujen painumisesta, rakennevaurioista ja vesivahingosta on aloitettu.

– Keskustelut ovat käynnissä rakennuttajan ja toriparkkiyhtiön kanssa. Vastuuasioita ratkotaan vesivahinkoon liittyen. Vakutuusyhtiöt keskustelevat tästä.

Kiinteistö Oy Eerikinkatu 8:n kiinteistöjen takana vaikuttava Wihanto Group luottaa rakennusvalvontaan.

– Luotamme siihen, että Toriparkki-yhtiö ja Turun rakennusvalvonta seuraavat painumien kehittymistä. He ovat olleet asiassa yhteistyökykyisiä ja aloitteellisia. Rakennustöiden keskeyttäminen kertoo siitä, että osapuolet suhtautuvat painaumiin ammatillisesti, toteaa sähköpostiste toimitusjohtaja Juhani Wihanto.

Selvityksessä huomioidaan, että etenkin Eerikinkadun ja Kauppiaskadun kulmassa oleva vanha rakennus on vajonnut. Wihanto Group ei ole rakennuksesta huolissaan.

– Kiinteistö Oy Eerikinkatu 8:n kiinteistöt eivät ole kovaan pohjaan paalutettuja, mikä on normaali rakenne hieman vanhemmassa rakennuskannassa. Kiinteistöjen painuminen on ollut maltillista ja tasaista viimeiset kymmenet vuodet ja seurauksena tästä kiinteistönomistaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi pohjavahvistuksen tekemiseen, Juhani Wihanto sanoo sähköpostitse.

Turku ottaa työmaan suhteen aktiivisemman otteen

Turku kertoi aiemmin tällä viikolla aloittavansa toriparkin työmaalla säännölliset seurantapalaverit. Niissä on tarkoitus käydä läpi painumaa seuraavien mittareiden tuloksia.

– Jos mittaustulokset antavat aihetta korjaaviin toimenpiteisiin, ne käydään palavereissa läpi, kertoo Turun kaupungin tarkastusinsinööri Andreas Salonen.

Työmaan keskeyttämistä ei määrännyt Turku vaan urakoitsija Skanska teki päätöksen itse.

– Rakennusvalvonta linjasi, ettei Eerikinkadun kaivuita saa aloittaa ja he ovat työt sitten itse keskeyttäneet, Salonen toteaa.

Salosen mukaan maan siirtyminen on tietyissä kohdissa jo hidastunut, eikä hänen mukaansa syytä paniikkiin ole.

