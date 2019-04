Milloin ennakkoäänet on laskettu? Mihin aikaan lopputulosta ennakoiva ennuste saadaan? Näin Yle seuraa vaaleja sunnuntaina jo aamusta

Eduskuntavaalit ovat vahvasti esillä Ylen verkkosivuilla heti sunnuntaiaamusta lähtien. Yle seuraa vaalipäivän tunnelmia ympäri Suomea hetki hetkeltä.

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun) auttaa ehdokastaan etsiviä viime tunteihin saakka.

– Aiemmista vaaleista tiedämme, että vaalikone on todella käytetty koko vaaliviikonlopun ajan ihan siihen saakka, kun vaalihuoneistot menevät kiinni kahdeksalta illalla, kertoo sisältöpäällikkö Ville Seuri.

Kello 20 aukeaa Ylen tulospalvelu osoitteessa vaalit.yle.fi (siirryt toiseen palveluun).

Heti kahdeksan jälkeen odotetaan, että ennakkoäänten tulokset ovat kerrottavissa. Tiistaina päättyneestä ennakkoäänestyksestä tuli vilkkaampi kuin missään aikaisemmissa eduskuntavaaleissa. Ennakkoon äänensä on antanut yli 1,5 miljoonaa suomalaista.

Ääntenlaskentaa, reaktioita ja tunnelmia seurataan verkossa hetki hetkeltä niin kauan, että laskenta on valmistunut.

Puoli kymmenen ja kymmenen välillä illalla julkaistaan Ylen ennuste.

– Sehän on yleensä ollut todella pitävä ennuste, josta näkee aika tarkkaan, mihin tulos on kääntymässä. Sen jälkeen ei kuitenkaan kannata mennä vielä nukkumaan. Kärkipuolueet ovat gallupien mukaan hyvin lähellä toisiaan eli jännitettävää riittää ihan loppuun saakka, Seuri sanoo.

Ylen politiikan toimittajat myös analysoivat vaalitulosta tuoreeltaan Yle.fi:ssä.

Tv:ssä hallitusta muodostetaan shakkinappuloilla

Eduskuntavaalien tulosilta nähdään Areenassa ja TV1:ssä kello 19.30 alkaen. Lähetyksen juontavat Matti Rönkä ja Piia Pasanen. Mukana tulosstudiossa ovat myös Ylen politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta sekä Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg.

Ylen toimittajat raportoivat tunnelmia yhdeksän eduskuntapuolueen vaalinvalvojaisista sekä yhteisistä vaalinvalvojaisista Pikkuparlamentista, kertoo tulosillan tuottaja Ville Mättö.

– Meillä on todella monta paikkaa, joissa olemme livenä pääkaupunkiseudulla. Sen lisäksi käymme myös eri puolilla Suomea eli välitämme vaalitunnelmia erittäin laajasti joka puolelta, Mättö lupaa.

Ennakkoäänten tuloksia sekä Ylen ennustetta analysoidaan lähetyksessä monien eri studiovieraiden kanssa.

Matti Rönkä, Ari Hakahuhta ja Piia Pasanen tulosillan harjoituksissa. Terhi Liimu / YLE

Tulosten esittämisessä käytetään apuna lisättyä todellisuutta. Studiossa on perinteiset lavasteet, mutta kotisohville lähetyksessä näkyy elementtejä, jotka on lisätty tulosstudion kuvaan tietotekniikan avulla, Mättö kertoo.

– Sen idea on elävöittää lähetystä ja samalla tulos on helposti nähtävillä. Se on tavallaan sellaista silmäkarkin ja informatiivisuuden yhdistelmää.

Tekniikkaa hyödynnetään muun muassa hallituspelissä, kertoo politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.

– Studion lattialle tulee shakkinappuloita, jotka kuvaavat puolueita. Sitten katsotaan voimasuhteita ja yritetään grafiikan keinoin näyttää millaisia mahdollisia hallituksia vaalituloksen perusteella syntyisi.

Tulosilta lähetetään open end -periaatteella eli lähetyksen tarkkaa lopetusaikaa ei tiedetä. Kaikki riippuu siitä, miten nopeasti äänet saadaan laskettua.

– Eduskuntavaalit ovat mielestäni sellaiset politiikan isot urheilukisat. Lähetys on kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen. Me emme tiedä tulosta, voimme vain elää sen mukana. Vaalien penkkiurheilijalle riittää katseltavaa ja jännitettävää hyvin pitkälle ja meillä riittää tulosillan lauteilla analysoitavaa.

Myös Yle Fem seuraa vaaleja omassa lähetyksessään kello 19.50 alkaen.

Radiosta kuulee oman vaalipiirinsä tunnelmat

Radio Suomessa on niin ikään oma vaalilähetyksensä, joka alkaa kello 19.50. Vaali-illan valtakunnallista osuutta juontavat Päivi Neitiniemi ja Aki Laine. Tuloksia on lisäksi analysoimassa Turun yliopiston valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen.

Valtakunnallisesta lähetyksestä vieraillaan myös kiinnostavimmiksi arvioiduilla alueilla.

– Sellaisia ovat tietenkin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) Oulu sekä Uusimaa, jossa on jaossa paljon uutta kotia etsiviä ääniä, kun luopujia on niin paljon, kertoo radion valtakunnallisen vaalilähetyksen tuottaja Tarja Oinonen.

Lähetys siirtyy säännöllisesti myös aluetoimituksiin, jolloin kuulijat pääsevät seuraamaan oman vaalipiirinsä ääntenlaskentaa. Lisäksi Yle Areenassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi on mahdollista seurata myös muiden alueradioiden ohjelmaa.

– Siellä voi seurata mitä tahansa vaalipiiriä, mikä itseään kiinnostaa, Oinonen vinkkaa.

Radiolähetys kestää puolille öin, mutta lähetystä on varauduttu jatkamaan Yle Helsingin osalta, sillä ääntenlaskenta on edellisissä vaaleissa venynyt nimenomaan Uudenmaan vaalipiirin osalta.

