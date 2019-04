Nigel Farage perustaa brexit-puolueen

Brittiläinen eurokansanedustaja Nigel Farage kertoo perustavansa maahan uuden puolueen.

Puolue ajaa maan eroamista EU:sta ja sen nimeksi tulee Brexit-puolue.

Faragen mukaan puolue on kansan suuttumuksen ilmaus siitä, ettei EU-ero ole edennyt, vaikka kansan enemmistö äänesti sen puolesta. Pääministeri Theresa May ei ole saanut erosopimukselle parlamentin hyväksyntää ja tämän takia eropäivälle on saatu lykkäystä aina lokakuulle asti.

– Teen tämän, koska [...] hetken aikaa uskoin, tyhmää kyllä, että olimme voittaneet, Farage kertoi kannattajilleen Coventryssä.

– Sitten kävi ilmi, että [EU:ssa] säilymistä kannattava pääministeri, säilymistä kannattava hallitus ja säilymistä kannattava parlamentti aikovat tehdä kaikkensa, että brexitiä venytetään, vesitetään ja lopulta perutaan kokonaan.

Brexit-puolueen ensimmäinen tehtävä on osallistua europarlamentin vaaleihin toukokuussa.

Faragen mukaan puolueella on jo 70 edustavaa ehdokasta. Heistä tunnetuin on konservatiivipoliitikko Jacob Rees-Moggin sisko Annunziata Rees-Mogg, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Farage johti EU-eroa ajavaa Britannian itsenäisyyspuoluetta UKIPia, mutta erosi puolueesta heti, kun kansanäänestyksessä ero-puoli sai enemmistön. Farage perusteli eroaan sillä, että hän on saanut työnsä valmiiksi.

Lähteet: Reuters