Herätys: Hoitaja ja Esperi Care 17 euron riidassa, Donna Pollard taistelee lapsiavioliittoja vastaan USA:ssa, pikkupuolueilla ahdas elintila

Esperi Caren lähihoitaja haastoi työnantajansa oikeuteen 17 euron takia

Hoivayritys Esperi Care on ajautunut kiistaan ylimääräisestä palkanosasta, niin sanotusta Esperi-lisästä, jota se on maksanut noin tuhannelle hoitajalle ja ohjaajalle usean vuoden ajan. Sen suuruus on ollut muutama kymppi kuukaudessa, mutta Lähi- ja perushoitajaliitto Superin mukaan sitä on leikattu. Yhtiön palveluksessa oleva lähihoitaja haastoi työnantajansa oikeuteen 17 euron takia.

"Mies aivopesi minua vaimokseen kaksi vuotta"

Donna Pollard avioitui 16-vuotiaana itseään lähes tuplasti vanhemman miehen kanssa. Mies työskenteli lastensuojelulaitoksessa, johon Pollard oli toimitettu itsetuhoisuuden vuoksi. Nina Svahn

Alaikäisten liitot on kielletty kokonaan Yhdysvalloissa vain kahdessa osavaltiossa. Nyt monin paikoin on havahduttu kiristämään lakeja. Donna Pollardista tuli 16-vuotiaana lapsimorsian. Nyt hänestä on tullut lapsiavioliittojen vastaisen työn keulakuva monissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

20 ryhmää pyrkii eduskuntaan, uusista harva saanee paikan

Yhdeksän järjestön puheenjohtajat osallistuivat TV 1:n pienpuoluetenttiin huhtikuun 2. päivänä. Derrick Frilund / Yle

Sunnuntain vaaleissa kamppailee 20 poliittista järjestöä, joista 8 ei ole aiemmin osallistunut eduskuntavaaleihin. Uuden poliittisen liikkeen vakiinnuttaminen on miltei mahdoton tehtävä. Uusilla ryhmillä eli "muilla" on yhteensä 3,4 prosentin kannatus Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Käytännössä siis vain yksi tai kaksi niistä päässee sisään.

Suomi on pysähdyspaikka arviolta 200 000 muuttohanhelle

Metsähanhia. Raine Martikainen / Yle

Muuttohanhien määrä keväisin Suomen pelloilla on monikymmenkertaistunut 2000-luvun alkuun verrattuna. Ensimmäiset muuttohanhet ovat taiga- ja tundrametsähanhia, jotka pysähtyvät syömään Suomessa ennen siirtymistä pesimäpaikalle Pohjois-Venäjälle.

Poutainen päivä luvassa

Viikonlopusta on tulossa poutainen. Sää on lauantaina suuressa osassa maata pilvinen. Lämpötila on viiden asteen molemmin puolin. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.