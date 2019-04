Arkkipiispa Tapio Luoma: Äänensävyt kärjekkäitä vaalien alla, vihapuhe huolestuttava piirre

Arkkipiispa iloitsee siitä, että lapsiköyhyys on nostettu eduskuntavaalien alla esiin.

Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan eduskuntavaalien alla käytävävä keskustelu ja ilmapiiri on muodostunut kovin kärjekkääksi. Hän nostaa Yle TV1:n Ykkösaamun haastattelussa esiin yhdeksi huolestuttavaksi piirteeksi vihapuheen.

Arkkipiispan mukaan tunnelma on kiristynyt ja sähköistynyt Suomessa eduskuntavaalien alla. Hän lisää, että näin tapahtuu toki aina vaalien alla.

– Se pistää kysymään, mistä kaikesta meidän yhteiskunnassamme on kysymys, kun keskustelun äänensävy on toisinaan kovinkin kärjekästä.

Arkkipiispa sanoo olevan iloinen siitä, että etenkin lapsiköyhyys on nostettu esiin vaalikeskusteluissa. Aihe on nostettu esiin kirkon omassa hallitusohjelmatavoitteessa. Luoman mukaan vaalikeskusteluissa on nostettu esiin monia kirkon mielestä tärkeitä teemoja.

– Kirkko ei ole osunut ihan harhaan tässä. Se (lapsiköyhyys) vaikuttaa lasten kasvuun ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on harrastaa tai kouluttautua.