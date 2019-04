Herätys: Suomi äänestää tänään, Afrikassa käydään "modernia orjakauppaa", Suomen naisleijonat MM-finaalissa kotiyleisön edessä

Suomi äänestää tänään

Eduskuntavaalien vaalihuoneistot avautuvat kello 9.

Ennakkoon äänensä on jo antanut yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Se on 36,1 prosenttia äänioikeutetuista ja eduskuntavaalien uusi ennätys. Äänestyspaikat sulkeutuvat klo 20. Jos äänestyspaikalla on jonoa klo 20, kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet saavat äänestää. Äänestystulos selviää illalla.

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun) auttaa tutustumaan ehdokkaisiin, jotka ajattelevat samaan tapaan kuin sinä. Vaalikonetta on tähän mennessä käytetty yli 1,5 miljoonaa kertaa.

Vaalit vaativat valtavan joukon vapaaehtoisia

Virastomestarit Marika Murto ja Alf Lassfolk ovat hoitaneet äänestysalueensa käytännönjärjestelyt viime vuosina. Antti Haanpää / Yle

Vaalien käytännön järjestelyihin osallistuu noin 20 000 ihmistä vaalitoimitsijoina ja ääntenlaskijoina. Jukka Kuittinen on vaaliveteraani. Hän on ollut vaalitöissä kaikissa vaaleissa 1970-luvun puolivälistä lähtien. Hänen mukaansa tälläkin kerralla "sinne lähdetään oikein innostuneella tunnelmalla".

Virpojatkin liikkeellä

Antti Haanpää / Yle

Vaalipäivälle osuu palmusunnuntai, jonka näkyvin perinne ovat pienet virpojanoidat. Samana päivänä tapahtuva äänestys saattaa toki tarkoittaa, että ovelta toiselle kiertelevät lapset saattavat usein koputella tyhjiin koteihin. Koristelluista vitsoistaan he toivovat palkaksi karkkia tai rahaa.

Pohjanmaalla trullit tapaavat liikkua vasta pääsiäislauantaina.

Afrikassa käydään "modernia orjakauppaa"

Shamim Nalumansi lähti Dubaihin puolitutun vinkistä. Ayaan syntyi Ugandaan paluun jälkeen. Liselott Lindström / Yle

Kasvava määrä yrityksiä vie nuoria naisia ja miehiä Ugandasta töihin Persianlahden maihin. Lue Liselott Lindströmin raportti Ugandasta, mistä Shamim Nalumansi luuli lähtevänsä Dubaihin kotiapulaiseksi, mutta joutuikin matkallaan huijatuksi.

Suomen naisleijonat kohtaa MM-finaalissa Yhdysvallat

Jenni Hiirikoski (vas.) ja Yhdysvaltojen Kelly Pannek. Tomi Hänninen

Suomi kaatoi lauantaina naisten jääkiekon MM-välierässä Kanadan. Kotikisat huipentuvat tänään pelattavaan finaalin, jossa vastassa on Yhdysvallat. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue pääsee ensimmäistä kertaa historiassaan pelaamaan maailmanmestaruudesta ja vielä kotiyleisön edessä. Lähetys Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä loppuottelusta alkaa TV2:ssa ja Yle Areenassa kello 19.40.

Vaalipäivä on poutainen

Sunnuntaista on luvassa poutapäivä. Aamu on pilvinen, mutta sää selkenee päivän mittaan ainakin länsirannikolla ja monin paikoin maan keskiosassa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.