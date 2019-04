Tästä on kyse Eduskuntavaaleissa Ahvenanmaalta valitaan yksi kansanedustaja. Nyt ehdokkaita on viisi.

Ennakkoäänestysaktiivisuus jäi saarimaakunnassa alhaiseksi, sillä vaalit kiinnostavat laimeasti.

Ahvenanmaalla on noin 21 200 äänioikeutettua. Viime vaaleissa vuonna 2015 valittu Mats Löfström sai 5217 ääntä.

Eduskuntavaalit eivät näy ollenkaan saarimaakunnan pääkaupungin Maarianhaminan kaduilla. Huhtikuinen ilta on kuin mikä tahansa hiljainen arki-ilta eikä vaalipäivän läheisyttä huomaa. Kukaan viidestä ehdokkaasta ei kampanjoi kaduilla.

Nykyisen kansanedustaja Mats Löfströmin mukaan eduskuntavaalit eivät kiinnosta kovin paljon, sillä maakunta hoitaa itsehallinnon takia sosiaali- ja terveysasiat ja koulutuksen itse. Kun valitaan vain yksi edustaja, niin puolueetkaan eivät ole kovin aktiivisia.

Hän itse edustaa yhteislistaa, jonka takana on useampia Ahvenanmaan puolueita. Samalla listalla ehdokkaana on myös Johan Ehn. Hän kuuluu paikalliseen kokoomukseen eli Moderaterna-puolueeseen.

Ehdokkaista Birgitta Johansson ja Stephan Toivonen Alternativ för Åland -listalla edustavat vaihtoehtoa, jolla on jyrkemmät kannat esimerkiksi maahanmuuttoon. He myös näkisivät Ahvenanmaan itsenäistymisen yhtenä mahdollisuutena.

Viides ehdokas on sosiaalidemokraattien Jessy Eckerman Löntagar-listalla.

Kaikille yhteistä on, että he Nya Åland -lehden kyselyssä kannattavat vahvaa itsehallintoa, ruotsin kielen pakollisuutta osana Suomen ylioppilaskirjoituksia ja merenkulun tukea. Nämä seikat ovat ahvenmaalaisen identiteetin kannalta keskeisiä.

Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto. Markku Sandell / Yle

Laimea äänestysinto

Kickan Sundblom taluttaa koiraansa kävelykadulla ja ilmoittaa topakasti, että kyllä eduskuntavaalit kiinnostavat.

– Aion äänestää. Monille kyllä Suomen politiikkaa tuntuu kaukaisemmalta kuin Ruotsin, sillä seuraamme enemmän Ruotsin TV:tä, Kickan Sundblom sanoo.

Samalla tapaa eduskuntavaaleihin suhtautuu Dan Sundqvist. Hänen mukaansa viidellä ehdokkaalla on erilaisia näkemyksiä eduskunnan käsittelemiin asioihin.

– Mielestäni kiinnostus on suhteellisen suurta tällä kertaa, hän arvelee.

Samaa ei voi päätellä ennakkoäänestyksen perusteella. Virallinen ennakkoäänestysaktiivisuus jäi 14,6 prosenttiin, mutta kaikki Ahvenanmaan 16 kuntaa eivät ilmoita ennakkoäänestäneiden määriä. Mats Löfström arvioi noin parinkymmenen prosentin äänestäneen ennakkoon.

Löfström jalkautui kaikkiin maakunnan kuntiin ennen vaaleja ja hänen jatkokauttaan pidetään miltei varmana.

Ahvenanmaan nykyinen kansanedustaja Mats Löfström kiersi vaalikampanjassaan kaikki maakunnan 16 kuntaa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Osa RKP:n eduskuntaryhmää

Ahvenanmaalta valittava yksi kansanedustaja on eduskunnassa ollut osa Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmää. Näin teki myös Mats Löfström, vaikka kutsuja tuli vuonna 2015 myös Keskustan Juha Sipilältä ja Kokoomuksen Alexander Stubbilta.

Ahvenanmaan asioiden hoito vaan ei sujunut kuin ennen, koska RKP jäi oppostioon ja omaa ministeriä tai ministereitä ei ollutkaan, joiden kautta saarimaakunnan kannalta tärkeitä asioita olisi voinut edistää.

– Tulevalla hallituskaudella pitäisi ruotsin kielen asemaa kohentaa ja kirjata Ahvenanmaan asiat hallitusohjelmaan, Mats Löfström sanoo.

Myös itsehallintolain uudistamisen eteenpäinvieminen on maakunnan kansanedustajan asialistalla. Tämä pitäisi saada ratkaistua tulevalla vaalikaudella.

– Merenkulun tukien pitää myös olla sillä tasolla, että Suomen lipun alla kulkevat laivat ovat kilpailukykyisiä Ruotsiin verrattuna, Löfström miettii.

Ruotsinkielisten palveluiden takaaminen myös Manner-Suomen puolella ahvenanmaalaisille olisi Löfströmin mukaan taattava jatkossakin.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin maakunta haluaa lisää tukea, sillä Ahvenanmaan väkiluku lähentelee nyt 30 000:ta. Muuttoliike on tuonut vuosittain 250–300 uutta asukasta. Pääasiassa he ovat olleet paluumuuttajia Ruotsista ja Suomesta, mutta myös Baltiasta on virta on käynyt saarimaakuntaan.

Silti Ahvenanmaalla podetaan etenkin kesäisin työvoimapulaa. Koulutettua väkeä kaivataan lisää ja hedelmätarhoihin kausityöntekijöitä, joita ilman omenasato voi jäädä korjaamatta.

