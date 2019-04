Maailman suurin lentokone teki ensimmäisen testilentonsa

Stratolaunch-megajetti on käytännössä lentävä avaruusrakettien laukaisualusta.

Siipiväliltään maailman suurin lentokone Stratolaunch on lentänyt tänään ensimmäisen kerran.

Megajetin neitsytlento kesti noin kaksi tuntia ja se laskeutui tämän jälkeen turvallisesti Mojaven avaruuslentokeskuksen kentälle Kaliforniassa, kertoo teknologiasivusto The Verge (siirryt toiseen palveluun).

Stratolaunch on kaksirunkoinen konejättiläinen, jossa on yhteensä kuusi moottoria. Koneen siipien kärkiväli on huikeat 117 metriä. Megajetti painaa 580 tonnia.

Koneessa on molemmissa rungoissaan omat ohjaamot – tosin jättiläistä ohjataan vaan oikeanpuoleisesta ohjaamosta.

Stratolaunchia on kehitelty vuodesta 2011 lähtien. Käytännössä kone on lentävä laukaisualusta. Sen on tarkoitus lennättää esimerkiksi satelliitteja sisältäviä raketteja noin 11 kilometrin lentokorkeuteen, josta ne nousevat omilla moottoreillaan Maan kiertoradalle.

Tällä tavoin rakettien laukaisu avaruuteen on huomattavasti edullisempaa, koska kone kuluttaa merkittävästi vähemmän polttoainetta, kuin mitä perinteisen raketin laukaisu vaatii.

Huonot sääolosuhteet, kuten myrskyt, saattavat lykätä perinteisten rakettien laukaisua, mutta Stratolaunch voi kiertää tavallisten matkustajakoneiden tavoin haastavat säärintamat ja suorittaa rakettien laukaisut suunnitellusti, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Stratolaunchia kehittävän Stratolaunch System -yhtiön takana on Microsoftin toinen perustaja Paul Allen, joka menehtyi viime vuonna syöpään.

