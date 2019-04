Maduro vahvistaa Venezuelan armeijaa miljoonalla taistelijalla

Venezuelan armeija on pysynyt uskollisena presidentti Madurolle.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on määrännyt asevoimiensa määrää lisättävän miljoonalla taistelijalla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Armeijan puolisotilaallisten joukkojen määrän on tarkoitus nousta kolmeen miljoonaan henkeen vuoden loppuun mennessä, Maduro kertoi lauantaina. Puolisotilaalliset joukot ovat osa maan asevoimia. Nämä joukot vastaavat suoraan presidentille ja niiden tarkoituksena on täydentää armeijaa. Osaston perusti Maduron edeltäjä Hugo Chavez vuonna 2008.

– Aseet olkapäillänne, olkaa valmiit puolustamaan isänmaatanne ja kyntämään maata kylvääksenne siemeniä, jotta saadaan ruokaa kansalle, Maduro lausui puheessaan tuhansille puolisotilaallisten joukkojen edustajille Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa.

Maan armeija on pysynyt uskollisena Madurolle, vaikka opposition johtaja Juan Guaido on luvannut armahduksen kaikille armeijan edustajille, jotka vaihtavat opposition riveihin. Satoja sotilaita on loikannut Kolumbian puolelle.

Guaido kiersi sähkökatkojen piinaamaa Zuliaa

Kymmenet maat ovat tunnustaneet Juan Guaidon Venezuelan uudeksi presidentiksi, mukaan lukien suurin osa länsimaista.

Maduron pitäessä puhetta Caracasissa Guaido kiersi tapaamassa ihmisiä maan länsiosissa Zulian osavaltiossa.

Vaikka maata vaivanneet sähkökatkokset on saatu lähestulkoon pois päiväjärjestyksestä Caracasissa, muualla maassa sähkönjakelua säännöstellään edelleen.

– Olemme täällä tarkastamassa tilannetta. Te kärsitte tällä hetkellä, mutta Zulia nousee vielä, Guaido lupasi kansalaisille.

Pula ruoasta ja lääkkeistä on ajanut yli kolme miljoonaa venezuelalaista kodeistaan viime vuosien aikana ja sähkökatkot ovat olleet yleinen vaiva koko maassa.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli tuhat hallituksenvastaista mielenosoittajaa on pidätetty tänä vuonna. Guaidon kansliapäällikkö pidätettiin viime kuussa.

Sen sijaan Guaidon kanssa tavanneet kaksi aiemmin tällä viikolla pidätettyä Venezuelan keskuspankin työntekijää on vapautettu.

Lue myös:

Maduro: Punaisen ristin apu on tervetullut Venezuelaan(4.4.)