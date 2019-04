Libyan taistelut kiihtyvät, yhteenotoissa jo satoja uhreja

YK:n mukaan taisteluiden kuluessa on myös toistuvasti hyökätty avustustyöntekijöiden kimppuun.

Diktaattorin kaataminen ei tuonut vakautta Arabikeväänä 2011 kapinalliset nousevat Libyaa vuosikymmenet hallinnutta diktaattoria Muammar Gaddafia vastaan.

vastaan. Länsimaat asettuvat tukemaan pääoppositioryhmää. Elokuussa 2011 Gaddafi katoaa maan alle. Kapinalliset kuitenkin löytävät ja tappavat hänet.

Valta siirtyy oppositiolle vuonna 2012, mutta kahdessa eri kaupungissa, Bengasissa ja Tripolissa, päämajojaan pitävien ryhmien välit ovat jännitteiset.

Libyan kansallisen armeijan päällikkö Khalifa Haftar valitsee puolensa ja alkaa organisoida iskuja Bengasin islamistista ryhmää vastaan 2014.

valitsee puolensa ja alkaa organisoida iskuja Bengasin islamistista ryhmää vastaan 2014. Taistelut kiihtyvät rajuiksi kesällä 2014. YK vetää väkensä pois ja lähetystöt sulkevat ovensa. Tripolin kaupunki tuhoutuu taisteluissa pahoin.

Rauhankeskustelujen jälkeen Libyassa aloittaa uusi YK:n tukema hallinto 2016, mutta se ei onnistu yhdistämään hajonnutta maata. Sillä ei myöskään ole armeijaa, joka voisi kilpailla Libyassa majailevien aseellisten ryhmittymien kanssa.

Haftar armeijoineen saa haltuunsa suuren osa idässä sijaitsevista öljynvientialueista.

Syyskuussa 2018 Libyan hallitus julistaa hätätilan, kun levottomuudet kiihtyvät Tripolissa jälleen.

Keväällä 2019 Haftar lähestyy armeijoineen Tripolia ja sanoo aikovansa ottaa pääkaupungin haltuunsa. Lähteet: BBC, Atlantic Council

Libyassa ainakin 121 ihmistä on saanut surmansa ja liki 600 on haavoittunut sen jälkeen, kun sotapäällikkö Khalifa Haftar aloitti hyökkäyksen maan pääkaupungin Tripolin valtaamiseksi, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO.

YK:n mukaan kuun alussa alkaneiden taisteluiden kuluessa on myös toistuvasti hyökätty avustustyöntekijöiden ja heidän ajoneuvojensa kimppuun.

Haftarin joukot tukevat Itä-Libyan erillishallintoa, joka taas vastustaa YK:n tunnustamaa GNA-hallintoa.

Lähteet: AFP