SDP ja vihreät menossa vaalivoittoon Uudellamaalla – Täältä voit seurata suurimman vaalipiirin laskentaa

Sunnuntai-iltana klo 21 mennessä laskettujen äänten perusteella kokoomus on Uudenmaan vaalipiirin suurin puolue. Sen paikkamäärä eduskunnassa säilyy Uudenmaan osalta näillä näkymin ennallaan.

Toiseksi eniten on tähän mennessä äänestetty SDP:tä ja kolmantena on perussuomalaiset.

Uudenmaan vaalipiirin äänikuningatar ääntenlaskennan tässä vaiheessa on kokoomuksen Elina Lepomäki. Hän seuraa ääntenlaskentaa omien sanojensa mukaan häkeltyneenä, mutta hyvällä mielellä.

– Tässä on kaikki mahdollisuudet siihen, että kokoomus on ykköspuolue ja Petteri Orposta tulee pääministeri. Tunnelma on odottava, koska nyt kuitenkin vain pieni osa äänistä on laskettu, mutta kyllä tämä hyvältä näyttää.

Uudenmaan äänikuninkaan viittaa kantaa tällä hetkellä SDP:n Antti Rinne.

Antti Rinne ja Heta Ravolainen-Rinne SDP:n vaalivalvojaisissa Helsingissä sunnuntaina. Jarno Kuusinen / AOP

Alueen kolmanneksi suurimman äänisaaliin on tähän mennessä kerännyt perussuomalaisten Leena Meri. Hän kommentoi tulosta tuoreeltaan puolueen vaalivalvojaisissa iltayhdeksän jälkeen.

– Tuntuu todella upealta, saamme nyt puolueena nauttia tuloksesta, jonka eteen olemme tehneet vuosien ajan töitä.

Liike Nytin Harkimo ja vihreiden Hopsu eduskuntaan, Väyrynen ulos

Vihreiden suurin äänisaalis Uudellamaalla on Inka Hopsulla. Liike Nytistä on eduskuntaan näillä näkymin menossa Harry Harkimo.

Paavo Väyrynen näyttäisi putoavan eduskunnasta. Sinisten Simon Elo, Jussi Niinistö ja Helsingin vaalipiiristä Uudellemaalle siirtynyt Sampo Terho eivät hekään ole tällä hetkellä menossa läpi.

Eniten suosiotaan viime vaalien lopulliseen tulokseen verrattuna prosenteissa mitattuna kasvattavat SDP ja vihreät. SDP:lle on tällä hetkellä tulossa Uudenmaan vaalipiirissä kaksi lisäpaikkaa ja vihreille yksi lisäpaikka.

Sen sijaan perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen suosio laskee Uudellamaalla. Perussuomalaisilta on lähdössä kaksi ja keskustalta sekä kokoomukselta molemmilta yksi paikka.

Uudenmaan vaalipiirissä annetuista äänistä oli klo 21 laskettu 27 prosenttia. Vaalipiirissä on kaikkiaan lähes 780 000 äänioikeutettua.

Ylen ennusteen mukaan tulevan eduskunnan suurimmat puolueet ovat SDP, kokoomus ja perussuomalaiset. Eniten lisäpaikkoja on ennusteen mukaan tulossa vihreille. Eniten paikkoja menettäisi keskusta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi tiistaina vilkkaampana kuin koskaan aikaisemmin. Ennen varsinaista vaalipäivää äänioikeuttaan käytti yli 1,5 miljooaa suomalaista.

Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg varoittaa, että vaalituloksen ennustaminen on sekä äänestysaktiivisuuden että vielä laskematta olevien äänien takia tällä kertaa tavanomaista hankalampaa.

Ylen vaali-ilta on parhaillaan käynnissä Areenassa, TV1:ssä sekä Radio Suomessa. Netissä illan kulkua seurataan muun muassa tässä hetki hetkeltä päivittyvässä artikkelissa.

Uudenmaan vaalipiiristä valitaan eduskuntaan 36 henkilöä, eli yksi enemmän kuin viime vaaleissa. Kaikkiaan Arkadianmäellä on 200 kansanedustajaa.

Artikkelia täydennetään vaalipäivän ääntenlaskennan edetessä kunnes Uudenmaan eduskuntavaalitulos 2019 on valmis.