SDP:n komeetta Sanna Marin voitti sekä äänissä että hammaslääkärijonossa – puolueen johto oli lähes sulaa ennätysjännittävässä illassa

Tampereen Työväentalossa repesi riemu sunnuntaina illalla kahdeksalta, kun ennakkoäänet lävähtivät ruudulle. SDP sai ennakkoäänistä 41 paikkaa.

– Olen todella iloinen, että SDP on kannatuksen kärjessä, puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin juhli.

Marin iloitsi siitä, että puolue sai viidennen kansanedustajapaikan Pirkanmaalla.

Loppumetreillä puolueen etumatka oli kuitenkin lähes sulaa, kun sekä kokoomus että perussuomalaiset hengittivät niskaan. Voitto tuli lopulta niukimmalla mahdollisella erolla.

Vasta kello 23.30 puolueen puheenjohtaja Antti Rinne julistautui Helsingissä varovaisesti vaalivoittajaksi. Ero oli hänen mukaansa silloin vain 5 000 ääntä.

– Hei, kuka voitti tänään? Ensimmäisen kerran vuoden 1999 jälkeen olemme hyvin suurella todennäköisyydellä ykköspuolue Suomessa, Rinne sanoi.

Rinne myönsi odottaneensa parempaa tulosta. 40 kansanedustajaa on vain yksi enemmän kuin perussuomalaisilla ja kaksi enemmän kuin kokoomuksella.

Ääniharava Marin

Heti illan alussa oli selvää, että 33-vuotiaalle Sanna Marinille oli tulossa hurja henkilökohtainen kannatus. Hän sai jo pelkästään ennakkoäänistä 9 835 ääntä. Se on saman verran kuin Marin sai kaikkiaan ääniä viime vaaleissa.

Lopulta Marin sai yli 19 000 ääntä ja oli puolueen ehdoton ääniharava koko maassa. Puolueen puheenjohtaja Rinne sai 12 000 ääntä Uudeltamaalta.

Puheenjohtaja Antti Rinnettä tämän sairausloman aikana sijaistanut Marin hävisi äänikuningattaren tittelin vasemmistoliiton puheenjohtajalle Li Anderssonille, joka sai yli 24 000 ääntä Varsinais-Suomesta.

Reikiä nolla

Marin sai sunnuntaina myös toisen jättipotin, josta moni suomalainen vain haaveilee. Hän pääsi julkiselle puolelle hammastarkastukseen. Näissä vaaleissa on keskusteltu paljon julkisesta terveydenhuollosta.

Tampereella puretaan hammashoidon jonoja, ja töitä tehdään myös sunnuntaisin. Marin sattui saamaan ajan juuri vaalipäivälle Tammela-keskukseen.

Hammastarkastukseen on puolen vuoden jono. Reikiä ei ollut, Marin kertoi vaalivalvojaisissa.

Sanna Marin jännitti vaalitulosta Tampereen Työväentalossa. Antti Eintola / Yle

Tiukka kisa

Vaalitulos oli niin tiukka, että Helsingissä ollut Antti Rinne toisteli pitkin iltaa Ylen vaalilähetyksessä, että jännäksi menee.

– On aika hankala arvioida, mikä lopputulos tulee olemaan. Luvut elävät illan mittaan. Sen takia en halua spekuloida yhtään, Rinne kertoi kahdeksan jälkeen.

Rinne ei voinut julistautua vielä ennen iltayhdeltätoistakaan vaalivoittajaksi, vaikka äänistä oli laskettu yli 95 prosenttia.

Antti Rinne nostattaa tunnelmaa SDP:n vaalivalvojaisissa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Ensin kokoomus nosti kannatustaan ja hengitti niskaan. Kun äänistä oli laskettu yli 60 prosenttia, perussuomalaiset meni kokoomuksen ohitse.

Kun äänistä oli laskettu 89 prosenttia, perussuomalaiset oli enää yhden paikan päässä ja kokoomus kahden paikan päässä.

SDP:ssä lähes kaikki muut yllättyivät kokoomuksen loppukiristä paitsi europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari.

– On ihan tutkittu, että kokoomus pärjää joka puolella Eurooppaa lopussa aina paremmin kuin ennakkoon näyttää.

Kenen kanssa hallitukseen?

Sanna Marin oli vaali-iltana Rinnettä suorasanaisempi. Hänen mukaansa puolue on linjannut, että ensin katsotaan vaalit ja hallitustunnustelut. Itse hän ei haluaisi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

– Minun on vaikea nähdä SDP:tä ja perussuomalaisia samassa hallituksessa. Meidän arvopohjamme on erilainen ja sen lisäksi itse näen, että perussuomalaiset ovat talous- ja sosiaalipoliittisesti oikeistopuolue. He ovat arvokonservatiiveja ja oikeistopuolue, Marin linjasi alkuillasta.

28-vuotias Ilmari Nurminen (sd.) uusi paikkansa Pirkanmaalla ja keräsi lähes 10 000 ääntä. Nurminen esiintyi vaalimainoksissa yhdessä Marinin kanssa. Hän kertoo, että he ovat olleet ystäviä jo ennen eduskuntaa.

Nurminen toivoo, ettei uudessa hallituksessa ole nykyisiä hallituspuolueita.

– Toivottavasti hallituspohjaa lähdetään rakentamaan vihreiden ja vasemmistoliiton pohjilta, Nurminen sanoo.

Lisäpaikkoja useassa vaalipiirissä

Pirkanmaan lisäksi muuallakin etenkin naiset olivat tekemässä SDP:n vaalivoittoa. Lopulta puolue sai kuusi lisäpaikkaa viime vaaleihin verrattuna.

Helsingissä Tuula Haatainen keräsi paljon ääniä. Helsingistä uutena eduskuntaan pääsi Eveliina Heinäluoma. Hän myönsi, että sama sukunimi kuin isä Eero Heinäluomalla saattoi avittaa.

– Uskon, että kaupunginvaltuutettuna tehdyllä työllä ja vaalikampanjalla on ollut merkitystä, Eve Heinäluoma sanoo.

Uudellamaalla SDP sai lisäpaikan Antti Lindtmanin, Antti Rinteen ja Maria Guzeninan johdolla. Rauhanneuvottelija Hussein Al-Taee meni uutena läpi, Kimmo Kiljunen palaa eduskuntaan.

Myös Hämeen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Oulun ja Savo-Karjalanvaalipiirissä SDP sai yhden lisäpaikan.

Hämeessä Johannes Koskinen palasi eduskuntaan, Ville Skinnari sai eniten ääniä SDP:lle.

SDP:n mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen oli kello 21. aikaan tippumassa Eduskunnasta.

– Tämä on ihan yhtä jännittävää kuin edelliselläkin kerralla. Kello 22–23 aikaan tuli viimeksi tieto läpimenosta. Toivottavasti loppua kohti tulee hyviä uutisia, Taavitsainen kertoi.

Tällä kertaa Taavitsainen jäi niukasti varalle, kun imatralainen Niina Malm meni niukasti edelle.

Entinen painin olympiamitalisti Marko Asell palaa eduskuntaan. Asell on suurelle yleisölle tuttu myös tosi-tv:stä. Antti Eintola / Yle

Savo-Karjalassa SDP sai kolme paikkaa. SDP:n istuva kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen oli tulokseen tyytyväinen.

Oulussa kansanedustaja Tytti Tuppurainen sai seuraa eduskuntaan palaavasta Raimo Piiraisesta.

Satakunnassa raumalainen Kristiina Salonen kisasi Laura Huhtasaaren (ps.) kanssa Satakunnan äänikuninkuudesta, mutta hävisi lopulta parilla tuhannella äänellä Huhtasaarelle. Läpi menivät myös Krista Kiuru ja Heidi Viljanen.

Niukat erot

Muissa vaalipiireissä SDP piti paikkansa. Varsinais-Suomessa Aki Lindén meni uutena läpi.

Vaasan vaalipiirissä entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen Kokkolassa oli yksi puolueen ääniharavista. Uutena meni läpi Kim Berg.

Keski-Suomessa entinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila jäi varalle. Myös Keski-Suomessa naiset juhlivat ja menossa eduskuntaan olivat Riitta Mäkinen Jyväskylästä ja Piritta Rantanen Jämsästä.

Lapin vaalipiirissä Johanna Ojala-Niemelä piti paikkansa.

