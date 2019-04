Laskenta puolessa: Li Andersson ohitti äänimäärässä Antti Häkkäsen – katso täältä muutkin ääniharavat

Eduskuntavaaleissa eniten ääniä saaneiden listaa johtaa vasemmistoliiton Li Andersson, kun koko valtakunnan äänistä on laskettu lähes kaksi kolmasosaa..

Andersson johtaa muutamalla sadalla äänellä kokoomuksen Antti Häkkästä. Vaikka äänistä on nyt laskettu runsaat 60 prosenttia, on esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien urakka vielä pahasti kesken. Uudenmaan äänistä on laskettu vasta vajaa kolmannes.

Anderssonin ja Häkkäsen tuntumassa ovat Sanna Marin (sd.), Jussi Halla-aho (ps.) ja Anna-Maja Henriksson (r.). Pekka Haavisto (vihr.) on menettänyt sijoitustaan laskennan edetessä, kun taas esimerkiksi Laura Huhtasaari (ps.) on nousussa ääniharavalistalla.

Grafiikka täydentyy jatkuvasti laskennan edetessä. Ennakkoäänistä eniten on laskematta Uudellamaalla annettuja ääniä.

Neljän vuoden takaisten eduskuntavaalien äänikuningas oli keskustan Juha Sipilä. Tällä hetkellä hän näyttäisi saavan noin kymmenenneksi eniten ääniä.

Esimerkiksi Paavo Väyrynen (tl.) on tässä vaiheessa saanut vasta runsaat 400 ääntä.

Eduskuntavaalit hetki hetkeltä