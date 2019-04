Keskusta menettämässä kolme paikkaa Oulun vaalipiirissä – monta uutta nimeä nousee eduskuntaan

Ennakkoäänten perusteella keskusta menettäisi kolme paikkaa Oulun vaalipiirissä. Viime eduskuntavaaleissa keskustalla oli yhdeksän paikkaa.

Juha Sipilällä on Oulun vaalipiirin keskustalaisista eniten ääniä tässä vaiheessa laskentaa. Viime eduskuntavaaleissa Sipilä oli keskustan vaalikuningas, 30 758 ääntä.

Ennakkoäänten julkistaminen toi hiljaisuuden keskustan vaalivalvojaisiin Oulussa. Antti Ollikaiselle ennakkoäänet olivat pettymys, koska se povasi jopa neljän paikan menettämistä.

– Täytyy myöntää, että raskas tappio on jos neljä paikkaa tulee takkiin, Se on iso menetys. Nyt on vielä aikaista lähteä katsomaan, miksi näin kävi. Näyttää siltä, että äänestäjien luottamusta ei saavutettu niillä keinoilla, millä suomi laitettiin kuntoon, Ollikainen kommentoi.

Myös Riikka Moilanen (kesk.) on pöyristynyt keskustan tilanteesta.

– Oulun kaupungin äänet ovat ratkaisevia. Tällä hetkellä keskustan tulos näyttää pahalta. Tämä on hyvin pöyristyttävää. Mutta laskenta on pahasti kesken, lopullisia tuloksia ei voi vielä tietää, kommentoi Riikka Moilanen.

Kun ääntenlaskenta on puolivälissä, Moilasen äänet eivät näytä riittävän eduskuntaan asti.

Raimo Piirainen. Jarmo Nuotio / Yle

Oulun vaalipiiristä on menossa myös uusia ehdokkaita eduskuntaan. Uusina arkadianmäelle kapuaa muun muassa Sebastian Tynkkynen (ps.), Jenni Pitko (vihr.), Jenna Simula (ps.), Raimo Piirainen (sd.) ja Pekka Aittakumpu (kesk.).

– Tällä hetkellä näyttää hyvältä, ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Kyllä tässä jännittämistä riittää. Ei missään nimessä lähdetä vielä onnitteluja vastaan ottamaan, vasta joskus klo 22 tai klo 23 aikoihin, kertoo Piirainen, joka on ollut kansanedustajana 2009–2015.

Perussuomalaisten Jenna Simula on häkeltynyt, mutta innoissaan vaalituloksesta.

– On yllätys, mutta on tässä älyttömästi tehty töitä.

Perussuomalaiset näyttävät olevan suurin voittaja Oulun vaalipiirissä. Simula uskoo, että yksi syy siihen on se, että perussuomalaisten linja on selkeytynyt ihmisille.

– Meidän arvot ovat sellaisia, mitä ihmiset haluavat nyt, ensimmäistä kertaa eduskuntaan menevä Simula kertoo.

Vaalien koko tulos selviää illan ja yön aikana, kun varsinaisen vaalipäivän äänet on laskettu. Äänestyspaikat ovat olleet auki kello 20 asti.

Vaalitulos vahvistetaan 17.4.2019 ja uusi eduskunta aloittaa työnsä 23.4.

