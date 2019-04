Vihreiden Riikka Karppinen keräsi puolueensa kolmanneksi suurimman äänisaaliin – jäi silti Lapissa rannalle äärimmäisen pienellä erolla

Lapissa eduskuntavaalien suurin voittaja oli Vihreät, joka lähes nelinkertaisti äänimääränsä. 9705 ääntä ei aivan riittänyt historialliseen ensimmäiseen eduskuntapaikkaan.

Puolueen ylivoimainen ääniharava, sodankyläläinen Riikka Karppinen keräsi yksin 7814 ääntä. 24-vuotias kunnanvaltuutettu ja eduskuntavaalien ensikertalainen nousi Lapin vaalipiirin kakkosäänikuningattareksi suurimman äänipotin keränneen keskustan Katri Kulmunin jälkeen.

– Tämähän on aivan historiallinen tilanne, että Lapissa vihreä ehdokas on kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas koko puolueessa valtakunnallisesti. Sikäli minun täytyy olla kyllä erittäin tyytyväinen tähän tulokseen ja olen sitä aidosti. Vaikka sitä eduskuntapaikkaa ei ole vielä tulossa – sitähän ei ole vielä aivan loppuun asti laskettu – niin tämähän on nuorelle ehdokkaalle aivan lottovoitto, kiitteli Riikka Karppinen tulostaan.

Karppinen jäi rannalle erittäin tiukalla marginaalilla, sillä hänen vertailulukunsa oli 9705, kun viimeisenä valituksi tulleen Markus Lohen (kesk.) vertailuluku oli 9712. Karppinen olisi siis noussut Lohen ohi kahdeksalla äänellä.

Karppisen äänisaalis oli puolueensa listoilta Lapissa täysin ylivertainen. Seuraavaksi eniten ääniä saanut vihreä kansanedustajaehdokas oli rovaniemeläinen Miikka Keränen, jonka äänisaalis jäi alle 300 ääneen.

Kampanjapäällikkö Timo Törmäsellä ja Riikka Karppisella riittää vielä jännitettävää tarkistuslaskennan valmistumiseen asti. Ero keskustan Markus Loheen on vertailuluvuissa vain seitsemän. Yle / Marjukka Talvitie

Karppinen valtakunnan kolmanneksi suosituin vihreä

Rannalle jääneistä ehdokkaista Karppinen keräsi koko maassa suurimman äänipotin. Valtakunnallisesti hänen äänisaaliinsa oli vihreiden ehdokkaista kolmanneksi paras. Edelle kirivät vain puheenjohtaja Pekka Haavisto ja varapuheenjohtaja Maria Ohisalo, molemmat Helsingin vaalipiiristä.

Tilanne voi kuitenkin ainakin periaatteessa muuttua, sillä Lapissa hylättiin 734 ääntä. Karppinen ja vihreät tarvitsisivat niistä vain kahdeksan ohittaakseen keskustan Markus Lohen. Tarkistuslaskennan tulokset julkistetaan keskiviikkona.

– Tässä tulee erittäin jännittävä tarkistuslaskenta. Odotellaan vielä sinne asti, tuumasi Karppisen kampanjapäällikkö Timo Törmänen vaali-illan laskennan valmistuttua.

Törmäsen mukaan Karppisen tuloksesta saa kiittää muun muassa ahkeraa vaalityötä laajalti pitkin Lappia.

– Laskin, että tässä tuli 3982 kilometriä ja pitkästi yli tuhat tuntia kampanjatyötä. Kaikkemme teimme, Törmänen sanoo.

Puolueena vihreät nosti ääniosuuttaan Lapissa lähes kolminkertaiseksi edellisistä eduskuntavaaleista. Tuolloin ääniä kertyi 2643 kappaletta, nyt ääniä tuli 9705.

Vihreiden kannatus oli vahvaa Rovaniemen lisäksi Karppisen kotikunnassa Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Kittilässä, Kolarissa ja Inarissa.

Törmänen uskoo, että tämän on näyttävä Lapin politiikanteossa, vaikka eduskuntapaikka jäikin vielä toistaiseksi haaveeksi.

– Me [vihreät] ei olla enää 2,5 prosentin porukka vaan kymmenen prosentin porukka, iloitsi Törmänen.