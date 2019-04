Tamperelainen Iiris Suomela, 24, on uuden eduskunnan kuopus – "Muutan pois keittiöttömästä yksiöstäni ja gradun tekeminen jää tauolle"

Iiris Suomela sanoo, että nuorten naisten menestyminen vaaleissa kertoo siitä, että sukupolvenvaihdokselle ja tasa-arvolle on tilaus.

Iiris Suomelan saapuminen vihreiden vaalivalvojaisiin sunnuntai-iltana Tampereen Kehräsaareen sai paikalla olijat spontaaneihin suosionosoituksiin. Suomela nousi eduskuntaan 4 872 äänellä, Pirkanmaan vihreiden ääniharavana.

– Hienolta tuntuu, totta kai! Näissä vaaleissa on nähty aivan huikea nuorten naisten valtaannousu. Jos katsoo esimerkiksi Sanna Marinin nousua ei vaan Pirkanmaan vaan koko Suomen kovimmille tuloksille, näyttää siltä, että sukupolvenvaihdokselle ja tasa-arvolle on kova tilaus, Suomela sanoo.

24-vuotiaasta Suomelasta tulee eduskunnan nuorin kansanedustaja. Suomela uskoo, että hän sai ääniä leveältä rintamalta, eri-ikäisiltä ihmisiltä.

– Kauhean laajalta tuki on nyt tuntunut. Minulle on tullut puhumaan valtavan paljon ensimmäistä kertaa äänestäviä nuoria, jotka pohtivat uskaltaako äänestää ja kenet valitsee. Olen yrittänyt käyttää aikaa ja energiaa siihen, että annan tietoa, vastailen kysymyksiin ja kerron miten vaalijärjestelmä toimii.

– Paljon on tullut myös vanhempia ihmisiä kertomaan, että he ovat ajatelleet lapsiaan ja lapsenlapsiaan ja päättäneet, että tämän kerran he antavat äänensä ei itselle vaan seuraaville sukupolville. Ne ovat olleet erityisen pysäyttäviä hetkiä.

Reilusti kokemusta politiikasta

Vaikka Iiris Suomela on eduskunnan kuopus, politiikasta hänellä on jo reilusti kokemusta. Suomela oli vihreiden nuorten puheenjohtajana pari vuotta.

Valtakunnallisesti vihreät ylsivät isoon vaalivoittoon. Pirkanmaalla puolue sai kaksi paikkaa, eikä kolmaskaan jäänyt kovin kauas.

Suomela uskoo, että vihreillä on nyt sanansa sanottavana tulevissa hallitusneuvotteluissa.

– Toivon, että tällä voimalla päästään tekemään vahvaa työtä ilmaston, koulutuksen ja tasa-arvon puolesta. Meidän vaalivoittomme on tosi kova.

Naisia nousi eduskuntaan nyt historiallisen paljon, 92. Vihreiden edustajista 85 prosenttia on naisia.

Arki muuttuu isosti

Iiris Suomela on kotoisin Tampereelta Hervannasta. Hän on asunut yhteensä seitsemän vuotta ulkomailla. Kaksi vuotta koti on ollut Tampereen Kalevassa.

Suomela opiskelee Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä. Hän on Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Tampereen yliopiston hallituksen jäsen.

Kansanedustajuus avaa nyt uuden sivun nuoren naisen elämässä.

– Totta kai tämä on valtava muutos arkeeni. Olen asunut Tampereella keittiöttömässä yksiössäni, josta nyt varmaan muutan pois, Suomela nauraa.

– Gradun tekeminen varmaan jää myös tauolle. Toivon tietysti, että pystyn jatkossakin viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa vaikka varmasti kiireistä tulee arki olemaan, Suomela sanoo.

Myös viime vaalien nuorin edustaja oli Pirkanmaalta, kun sastamalalainen SDP:n ehdokas Ilmari Nurminen valittiin eduskuntaan 24-vuotiaana. Kaikkien aikojen nuorin kansanedustaja on ollut 21-vuotias Erkki Liikanen, joka valittiin eduskuntaan vuonna 1972.

Uudessa eduskunnassa on kahdeksan alle 30-vuotiasta edustajaa.

