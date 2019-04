Keskustan romahdus tiivistyy maitopitäjään, jonka äänestäjät käänsivät selkänsä jopa oman kaupungin tähtiehdokkaalle – "Miksi Hannakaisa ei ole täällä?"

Kiuruvesi on kaupunki, jossa asuu lypsylehmiä melkein yhtä paljon kuin ihmisiä.

Tämä on näkynyt myös puoluekartassa: maatalouspuolue keskustalla on ollut siellä huikeita kannatuslukuja. Tällä vuosituhannella järjestetyissä eduskuntavaaleissa puolueen kannatus ei ole pudonnut kertaakaan alle 41 prosentin.

Paitsi nyt.

Sunnuntai-illan vaalitulos näytti keskustalle Kiuruvedellä 20,5 prosenttiyksikön pudotusta 33,9 prosenttiin. Vertailun vuoksi: koko maassa keskustan suosio laski 7,3 prosenttiyksikköä. Menetettyjen äänien määrä on ollut kova pettymys puolueen paikalliselle väelle.

– Se on ihan hirveä määrä, sitä ei parane selitellä eikä kaunistella. Se on selkeä viesti meille, että jotakin on tehty väärin ja meidän täytyy muuttaa suuntaa, sanoo Kiuruveden kaupunginhallituksen keskustalainen puheenjohtaja Mira Kokkonen.

Vielä enemmän tuloksessa riittää pureskeltavaa, kun ottaa huomioon, että Kiuruvedeltä oli ehdolla yksi keskustan valtakunnallisista kärkinimistä, Hannakaisa Heikkinen.

"Ne äänet menisivät Bernerille ja Sipilälle"

Heikkinen meni Savo-Karjalan vaalipiirissä kirkkaasti läpi keskustan eniten ääniä (8 987) saaneena ehdokkaana. Hän pystyi kasvattamaan äänisaalistaan kauempana kotiseudultaan olevissa kunnissa, kuten Varkaudessa, Leppävirralla, Pielavedellä, Suonenjoella ja Nurmeksessa.

Sen sijaan kotikentällä hän romahti täysin. Heikkinen keräsi Kiuruvedeltä 1 254 ääntä, eli 930 ääntä vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Yli tuhat ääntä voisi olla komea tulos, ellei se tässä tapauksessa tarkoittaisi 43 prosentin pudotusta.

Hyvin usein tultiin kysymään, että miksi Hannakaisa ei ole täällä. Mira Kokkonen

Mira Kokkosen mukaan Hannakaisa Heikkisen tappioksi koitui juuri näkyvä rooli keskustan eturivissä. Istuvat kansanedustajat ovat saaneet kentältä kuraa taksiuudistuksesta, käräjäoikeusuudistuksesta ja kaatuneesta sote-uudistuksesta.

– Ihmisten on ollut tässä tilanteessa hyvin vaikea nähdä äänestävänsä keskustaa, koska ajatellaan, että ne äänet menisivät Anne Bernerille ja Juha Sipilälle. Hannakaisa on joutunut selittelemään näitä asioita, eikä siitä ole ollut hänelle ainakaan hyötyä.

Kiuruveden kaupunginhallituksen keskustalainen puheenjohtaja Mira Kokkonen. Antti Karhunen / Yle

Taksiuudistuksen kätilönä tunnettu Berner (kesk.) jättäytyi eduskunnasta ja pääministeri Sipilän äänimäärä romahti lähes puoleen.

Toisaalta Heikkinen on ollut puolueen varapuheenjohtajan ominaisuudessa paljon poissa Kiuruvedeltä. Kokkosen mukaan tämä ei ole jäänyt torilla huomaamatta.

– Hyvin usein tultiin kysymään, että miksi Hannakaisa ei ole täällä. Sitä ihmistä kaivataan kuitenkin jututettavaksi ja halattavaksi. Siinä ei paljon auta, jos meikäläinen on kertomassa terveisiä.

Yle Kuopio ei tavoittanut Hannakaisa Heikkistä kommentoimaan vaalitulosta maanantaina.

"Palveluita viedään väen vängällä"

Kun keskusta menetti kannatustaan ydinalueillaan, äänet eivät välttämättä valuneet lainkaan SDP:lle. Kiuruvedellä yksi nousijoista oli perussuomalaiset, joka nousi 6,3 prosenttiyksikköä. Puolueen ääniharava kaupungissa oli takavuosien harmonikkamestari Ilpo Kaleva Kärkkäinen Sonkajärveltä.

Valtakunnassa on spekuloitu, että maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen torjunnan kritisoiminen olisivat olleet perussuomalaisten vaalivaltteja. Kärkkäinen sanoo kuitenkin, etteivät nämä aiheet painaneet vaakakupissa ainakaan hänen kotiseudullaan Ylä-Savossa.

Maaseudun äänillä ei enää pärjääkään, vaan on pakko mennä kaupunkilaisia kosiskelemaan. Hannu Kämäräinen

Hänestä keskustan tappion aiheuttivat seudulla Iisalmen käräjäoikeuden lakkauttaminen ja päivystysasetus, joka vei terveyspalveluita Iisalmen aluesairaalasta.

– Vaalitulos juontaa juurensa ihan selkeästi näistä. Meillä on ollut Iisalmessa ihan toimivat palvelut, mutta niitä viedään väen vängällä kohti Kuopiota.

"Mielistelevät liikaa kaupunkilaisia"

Keskusta on perinteisesti markkinoinut itseään maaseudulla ainoana oikeana maaseudun elinkeinojen puolustajana. Kuitenkin sen arvioidaan menettäneen esimerkiksi Kiuruvedellä pienviljelijöiden ääniä perussuomalaisille (+6,3 prosenttia) ja vasemmistolle (+3,2 prosenttia).

Näiden kahden puolueen yhteiskannatus oli maitopitäjässä jo suurempi kuin keskustan, mikä on hyvin poikkeuksellista. Myös tähtiliikkeen ehdokas, 23-vuotias maatalousyrittäjä Paavo Lappalainen keräsi komeat 209 ääntä.

Kiuruvetisestä sikatilallisesta Hannu Kämäräisestä ei ole pitkään aikaan tuntunut siltä, että keskusta olisi viljelijän ainoa puolustaja. Hän saattaa vieläkin äänestää keskustaa, kun sopiva ehdokas tulee vastaan. Se ei kuitenkaan ole enää mikään sääntö.

– He mielistelevät liikaa kaupunkilaisia. Vaikka tietysti maaseudun äänillä ei enää pärjääkään, vaan on pakko mennä kaupunkilaisia kosiskelemaan, hän miettii.

"Valtapuolue iät ajat, eikä muita ole kuunneltu"

Näiden vaalien tuloksista voi helposti löytää tukea Kämäräisen tulkinnalle. Keskusta otti pahiten takkiin kaukana kasvukeskuksista, kuten Alajärvellä (-30 prosenttia), Inarissa (-23,3 prosenttia) ja Puolangalla (-22,1 prosenttia).

Monissa näissä kunnissa keskustalla on ollut varsinaisia pohjoiskorealaisia kannatuslukemia, eikä edes hirveä vaalitappio pudottanut niitä ykköspaikalta. Sonkajärvellä tosin perussuomalaiset onnistui keräämään 16 ääntä keskustaa enemmän.

Hallituskumppani kokoomus on selvinnyt maaseutukunnissa vähällä, koska heillä ei ole ollut niissä kovin paljoa valtaa ennestäänkään.

Jotakin on tehty väärin ja meidän täytyy muuttaa suuntaa. Mira Kokkonen

Keskustan valtakunta maaseutukunnissa ei kuitenkaan ole välttämättä ikuinen. Tämän puolue on joutunut toteamaan esimerkiksi juuri Sonkajärvellä, jossa kaikki muut puolueet liittoutuivat sitä vastaan vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen.

SDP:n, perussuomalaisten, vasemmiston ja kokoomuksen epätodennäköinen liitto sai yhden paikan enemmistön keskustaan nähden. SMP:läiseksi tunnustautuvasta Ilpo Kärkkäisestä tehtiin Suomen ainoa perussuomalainen kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

– Keskusta on ollut valtapuolue iät ajat, eikä muita ole kuunneltu. Koalitiosta on tullut paljon hyvää. Keskustelu on avartunut ja yhteistyö keskustan kanssakin on ollut hyvää.

