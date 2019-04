Lohikäärmeiden upeaa lentoa, lisää huumoria ja vaikeita ihmissuhteita: Näin maailman media huomioi Game of Thronesin viimeisen kauden alkamisen

VAROITUS: Tämä juttu sisältää juonipaljastuksia.

Game of Thronesin kahdeksannen kauden tämänpäiväinen aloitus on herättänyt maailmalla huomiota ja siitä on kirjoitettu mediassa runsaasti erilaisia arvioita ja analyyseja.

Brittiläinen The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kiinnittää huomiota siihen, että Rautavaltaistuimesta kilpailevat kuningattaret Daenerys Targaryen ja Cersei Lannister ovat vähitellen alkaneet muistuttaa toisiaan, eikä heidän välillään loppujen lopuksi ole enää paljoakaan eroa: molemmat haluavat ihmisten polvistuvat edessään ja viihtyvät dramaattisesti lavastetuissa vallan kuvastoissa.

The Guardian huomauttaa myös, että vaikka suuremmat tuotantobudjetit ovat mahdollistaneet entistä näyttävämpiä lentoretkiä lohikäärmeillä, niistä tulee valitettavia mielleyhtymiä 80-luvun Päättymätön tarina -fantasiaelokuvaan.

The Variety (siirryt toiseen palveluun) -julkaisussa taas kehutaan Daenerys Targaryenin ja Jon Snown lohikäärmeillä ratsastamista visuaalisesti häikäiseväksi. Samalla ihmetellään sarjan logiikkaa: kun kaikkien tulevaisuus on vaakalaudalla, miksi ihmeessä lähdetään huviretkeilemään arvokastakin arvokkaammilla taruolennoilla, joilla voi olla ratkaiseva rooli taistelussa eläviä kuolleita vastaan?

The Variety huomaa myös, että Daenerysille on ilmestynyt jostakin yllättävää huumorintajua, ja että jaksossa yleensäkin on enemmän huumoria, raskaiden tunnelmien vastapainoksi.

The Varietyssa pohditaan, millainen tulevaisuus HBO:lla on megasarjan päättymisen jälkeen. Tv-kriitikko Daniel D'Addarion mukaan sarjan loppuminen on HBO:lle iso menetys, koska mitään Game of Thronesiin verrattavaa ei ole toistaiseksi nähty: sarjan katsojaluvut ovat nousseet kausi kaudelta ja monille ihmisille Game of Thrones on myös ollut ainoa syy tilata HBO. Kun sarja päättyy, moni tilaaja todennäköisesti jättää HBO:n.

D'Addorio myös epäilee, ettei sarjasta tehtävä spin off vetäisi yhtä hyvin katsojia kuin alkuperäinen, mutta että siitäkin tulee todennäköisesti suosittu.

Jännitteisiä ihmissuhteita

Muotijulkaisu Harper's Bazaarissa (siirryt toiseen palveluun) taas tarkastellaan uudessa jaksossa ilmeneviä hahmojen välisiä jännitteitä. Jon Snow ja Arya Stark kohtaavat viimein sitten sarjan ensimmäinen kauden ja jälleennäkeminen on tunteellinen ja lämmin. Sen sijaan Jonin ja Sansa Starkin kohtaamisessa on selviä jännitteitä. Vielä monimutkaisempi suhde tuntuu kehkeytyvän Sansan ja Daenerysin välille: ehkä he kokevat toisensa kilpailijoiksi.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) Jeremy Egner on tehnyt saman huomion: hänen mukaansa Talvivaarassa "ovat lähes kaikki, joista me pidämme, vaikkeivät he taas välttämättä pidä toisistaan". Sansa Starkin ja Tyrion Lannisterin välejä sotkee heidän pakkoavioliittonsa, joka käytännössä jatkuu vieläkin.

Daenerys taas on tappanut Sam Tarlyn isän ja veljen – tässä vain muutamia esimerkkejä pinnan alaisesta kuohunnasta. Egnerin mukaan Talvivaara on nyt paikka, joka on täynnä historian painolastia ja voimakkaiden persoonallisuuksien yhteenottoja. Superlatiiveilla kuorrutettu ja kaukaisissa paikoissa tapahtunut sarja tuntuu kutistuneen Talvivaaran klaustrofobisiin varjoihin.

CNN:n Brian Lowryn mukaan häikäilemätöntä Cersei Lannisteria näyttelevä Lena Headey on kahdeksannen kauden ensimmäisessä jaksossa – kaikessa ylimielisyydessään – parhaimmillaan. Cersei ei välitä, vaikka maailman ympärillä palaisi poroksi, kunhan hän itse selviää hengissä.

Edelliseen kauteen on kohdistunut jonkin verran kritiikkiä siitä, että tapahtumat etenivät liian nopeasti ja paikasta toiseen siirryttiin ennätysmäisen pikaisesti, mutta Lowryn mielestä tämä on tehnyt sarjalle terää.

Ensimmäisen jakson perusteella Lowry ennustaa Game of Thronesin viiden jäljellä olevan jakson olevan vauhdikasta katsottavaa.

The Time (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä pohditaan tilannetta, jossa Jon Snow on vihdoinkin saanut selville, että hän on omaa sukuaan Targaryen ja että hänellä on laillinen oikeus Rautavaltaistuimeen. Jonille tieto on järkytys, eikä hän voi aluksi uskoa sitä.

Mutta mitä tieto sitten merkitsee Rautavaltaistuinta himoitsevalle Daenerysille? Historiallisista syistä valtaistuimella ovat ensisijaisesti hallinneet miespuoliset perilliset – poikkeuksena tästä tietenkin Cersei. Daenerysin onneksi Jon ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoittanut halustaan hallita ketään tai mitään. Lisäksi hänen ajatuksensa ovat tulevassa taistelussa Yön kuninkaan ja Valkoisten kulkijoiden kanssa. Voi hyvinkin olla, että Jon luopuu vallasta Daenerysin hyväksi, The Time spekuloi.

HBO:n palvelin kaatui

Myös Suomessa Game of Thronesin ympärille on kehkeytynyt draamaa:

– Kiitos kun pilasitte kauden aloituksen huoltokatkolla.

– Ei pitäisi olla ylläri että maanantaina katsojaluvut räjähtävät.

Tällaista, kiukkuista palautetta löytyy HBO Nordicin facebook-sivuilta. HBO Nordicin palvelin kaatui tänään, ja syynä oli Game of Thronesin kahdeksannen kauden ensimmäisestä jaksosta johtuva ylikuormitus. HBO:n ongelmista kertoi ensin Ilta-Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

HBO Nordicille kävi yhtä köpelösti kolme vuotta sitten, jolloin alkoi Game of Thronesin kuudes kausi – tuolloinkin yhtiön palvelin kaatui, mistä seurasi vihaista katsojapalautetta.

HBO:n toimitusjohtaja Casey Blows on jo ehtinyt katsoa koko uuden kauden. Hänen mukaansa sarjan fanit eivät tule pettymään.

– Kaikki mitä olen nähnyt, on saanut minut hyvin onnelliseksi. Kahdeksas kausi on sekä dramaattinen ja emotionaalinen tapa lopettaa sarja. Uskon että se ylittää vaativimmatkin odotukset, Blows kertoi äskettäin TVLine -julkaisulle.

