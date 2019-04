Sitkeiden etsintöjen onnellinen lopputulos – 30 suomalaista tuntematonta sotilasta pääsee vuosikymmenten odotusten jälkeen haudan lepoon

30 suomalaista sotavainajaa pääsee suomalaiseen hautausmaahan Lappeenrannassa kaatuneitten muistopäivänä 19.5.2019. Vainajat ovat odottaneet hautaamista yli 70 vuotta, sillä heidän ruumiinsa jäännökset on löydetty etsinnöissä vasta parin viime kesän aikana Venäjällä sijaitsevilta entisiltä taistelualueilta.

Nyt haudattavien suomalaissotilaiden henkilöllisyyttä ei ole kyetty varmistamaan. Heistä tiedetään ainoastaan, että kyseessä on suomalainen sotilas. Tämä on pystytty varmistamaan esimerkiksi löytöpaikalla olleista esineistä, kuten metallisista napeista, vyöstä tai muusta suomalaissotilaalle kuuluneesta esineestä.

Lappeenrannan sankarihautausmaalle haudataan kaikki tuntemattomiksi jääneet suomalaissotilaat. Mikäli vainaja on pystytty tunnistamaan esimerkiksi tuntolevyn tai DNA-tutkimusten perusteella, pääsee hän oman kotipitäjänsä sankarihautausmaalle.

Yli 1 000 löytynyt

Kaikkiaan talvi- ja jatkosodissa sota-alueille jäi noin 13 000 suomalaissotilasta. Vuosien aikana heistä on löydetty joka kymmenes eli 1 300.

Sotilaiden jäännöksiä ovat reilun 20 vuoden aikana Venäjän taistelupaikoilta etsineet ja löytäneet suomalaiset vapaaehtoiset. Myös venäläiset ovat omissa etsinnöissään löytäneet suomalaisten sotilaiden jäännöksiä.

Rajakorpraali Uuno Johannes Jantunen siunattiin 21.5 2017 kotiseurakuntansa sankarihautausmaalle Parikkalan Saarella. Hän löytyi taistelupaikoilta Ihantalasta kesällä 2011. Mika Albertsson

Kaikkia sotilaita ei kuitenkaan tulla ikinä löytämään. Huomattava osa sotilaista silpoutui tulituksissa niin pahasti, että löytäminen on käytännössä mahdotonta. Lisäksi sodista on aikaa jo yli 70 vuotta, joten maasto on ehtinyt vuosien aikana muuttua merkittävästi. Myös sotilaiden luut alkavat jo olla maatuneita tai vaikeasti havaittavia.

Neuvostoliiton romahdettua Suomi ja Venäjä sopivat, että suomalaiset pääsevät etsimään sotavainajia Venäjän taistelualueilta. Alkuvuosina sotilaiden jäännöksiä löytyi runsaasti, mutta viime vuosina uusien vainajien löytyminen on tullut koko ajan vaikeammaksi. Kuitenkin sotavainajien etsintä jatkuu myös ensi kesänä.

Sankarihautajaiset Lappeenrannassa

Siunaustilaisuus ja sankarihautajaiset alkavat Lappeenrannan sankarihautausmaalla kaatuneiden muistopäivänä kello 12. Sitä ennen viereisessä Lappeen Marian kirkossa alkaa kello 10 muistojumalanpalvelus.

Sankarivainajat siunaa hautaan kenttäpiispa Pekka Särkiö. Mukana siunaustilaisuudessa on lukuisia veteraanijärjestöjä sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, joka koordinoi kadonneiden sotavainajien etsimistä Venäjältä.

Viimeksi tuntemattomaksi jääneitä sotavainajia haudattiin Lappeenrannassa keväällä 2017.

Kaikkiaan Lappeenrannan sankarihautausmaalle on haudattu vuosien 1993–2018 etsintöjen tuloksena 782 tunnistamatonta 18 tunnistettua sankarivainajaa.

