”Ei kukaan lähde hakemaan näitä kaloja Mynämäen korvesta” – kalastaja Jukka Toivonen hankki kauppa-auton ja lastasi kalat kumipyörien päälle

MynämäkiKalastajapariskunta Jukka ja Saija Toivonen pakkaavat huhtikuisena lauantaiaamuna kauppa-autoa talonsa pihalla. Puuhaa riittää pariksi tunniksi. Viimeisenä autoon työnnetään pari laatikkoa hittituotteeksi noussutta silakkaa. Yleensä vanhemman väen suosiossa ollutta herkkua on myyty todella paljon.

– Ensimmäisenä myyntipäivänä sitä meni tunnissa sata kiloa. Piti lähteä hakemaan lisää. Yhteensä kaloja pakataan mukaan noin 300 kiloa, kertoo Jukka Toivonen.

Kaupunkilaisella saattaa olla romanttinen kuvitelma, että kalastaja on aamulla kokenut verkot ja siitä hän lähtee myyntihommiin. Toivoset ovat pyytäneet kuitenkin kalat tai hankkineet ne tuntemiltaan kalastajilta edellisenä päivänä. Kalakauppa-auton varustaminen myyntikuntoon vaatii jo itsessään kaksi tuntia.

– Ajateltiin, ettei kukaan lähde hakemaan näitä kaloja täältä Mynämäen korvesta, joten kalat pitää saada pyörien päälle. Nyt juodaan vielä aamukahvit ja sitten lähdetään liikkeelle, pohtivat kalastajat.

Jukka ja Saija Toivanen pakkaavat silakoita kauppa-autoon. Minna Rosvall / Yle

Ostajat toivovat tuoretta kalaa

Kalastaja Jukka Toivonen on opiskellut viime vuodet Livian ammattiopistossa. Kokenut kalastaja on ollut tyytyväinen opintoihinsa. Samalla syntyi ajatus kauppa-autosta. Siitä Toivonen on haaveillut kahden vuoden ajan.

– Kuluttajilta on tullut pyyntö tulla myymään tuoretta kalaa. Kuluttajat eivät luota siihen, että sitä löytyy kaupan tiskiltä. Kalalle voi tulla pitkä matka sinne, pohtii Saija Toivonen, joka toimii yrityksessä miehensä rinnalla.

Hopeakylkisiä silakoita pakattiin kauppa-autoon noin 150 kiloa. Minna Rosvall / Yle

Liviassa Jukka Toivonen on oppinut paljon muun muassa hygieniasta ja kylmäketjusta. Kauppa-autoon liittyvä byrokratia on ollut yllätys. Myyntipaikkoihin, esimerkiksi tielaitoksen levähdysalueille, tarvitaan luvat ja tuotteiden etiketit on tehtävä tietyllä fontilla.

– Kalalla on kasvot, kun me tuomme sen myyntipaikalle. Jos en ole itse saanut määrättyä kalaa, tiedän, kuka sen on pyytänyt. Nämä silakat ovat Takalan Petterin pyytämiä eli vastuullisesti pyydettyjä, kertoo Jukka Toivonen.

Hän kertoo, että silakka ei ole vielä rantautunut rysäpyyntiin, joten siksi ne eivät ole Toivosten itse kalastamia. Sen sijaan ahven- ja kuhaverkot on saatu talven jälkeen veteen, ja omat kuhat ja ahvenet on jo saatu kyytiin. Kauppa-autokierros pystyttiin aloittamaan nyt, kun kevätkalastuskausi alkoi. Kauppa-auto kulkee näillä näkymin ainakin juhannukseen asti.

Kalastaja Jukka Toivonen punnitsee suosittuja silakoita kauppa-autossa. Minna Rosvall / Yle

Ensimmäiset ostajat saapuvat nopeasti

Yle kertoi kesällä 2018, että Suomessa on enää kuusi myymäläautoa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) myymäläautoja tai-veneitä on vain neljä.Toivosten hankkima auto on 34 vuotta vanha ja sen kunnostaminen on kestänyt vuoden. Jukka Toivonen irrottaa auton latauksesta ja sitten lähdetään liikkeelle. Toivonen on tyytyväinen, että nuorena tuli ajettua kuorma-autokortti. Nyt siitä on hyötyä.

– Tässä vanhassa autossa on omat haasteensa. Pitää olla sen verran rahaa mukana, että pääsee taksilla kotiin, naurahtaa Toivonen ja painaa kaasua.

Ensimmäinen asiakas saapuu autolle lähes heti, kun saavutaan Mynämäen torille. Seppo Salminen oli lukenut Vakka-Suomen Sanomista ilmoituksen ja tuli hakemaan silakkaa ja savukalaa.

– Lähikala on halpaa ja hyvää. Kaupassa hinta on korkeampi, koska kalastajan ja kaupan välissä on monta ottajaa. Hankin kalani yleensä täältä torilta. Paistan silakat ja jaan tästä vähän muillekin, kertoo Salminen.

Ritva Salminen kertoo tulleensa hakemaan lohta. Hän kertoo, että kalastaja on jollain tavalla tuttu ja hän haluaa kannattaa omia kalastajia. Hän sanoo syövänsä kalaa noin kerran viikossa. Salminen kertoo, että lapsena hänelle syötettiin niin paljon suolalahnaa, ettei kala oikein vieläkään maistu niin usein kuin ehkä pitäisi.

– Vihanneksia syön kalaa enemmän, Salminen sanoo.

Autolla on vilkas kauppatunnelma. Asiakkaat tulevat sisään takaovesta ja poistuvat ulos ohjaamon kautta. Toivoset ovat laittaneet tukevia jakkaroita oville, ja ne ovatkin tarpeen, jotta autoon pääsee kiipeämään.

Ovesta ulos pyrähtävä Marja Kari oli hankkinut haukipihvejä ja kirjolohta. Hänen kalankäyttöään rajoittaa hinta. Kun kala on edullisempaa, sitä tarttuu mukaan herkemmin.

Maarit ja Kari Suominen ostivat kaksi kuhaa, joista toinen menee seuraavana päivänä uuniin ja toinen pakkaseen.

– Meillä oli joskus yksi tuttava, jolta hommattiin kalaa. Hän ei enää kalasta, joten mainiota, että kalaa saa nyt täältä, kertoo Kari Suominen.

Ritva Salminen tulee ulos kauppa-autosta Mynämäen aurinkoisella torilla. Minna Rosvall / Yle

Kalastaja toivoo lähiruuan hakemisesta harrastusta

Kalastajapariskunta Saija Ja Jukka Toivosen apuna työskentelee kauppa-autossa tytär Jasmin Toivonen. Mummot ja vaarit auttavat tarvittaessa, ja kesällä merellä käytetään apuna ulkopuolista työvoimaa. Ilman sesonkityövoimaa aika ei riittäisi.

Merellä kalastamista ovat viime vuosina hankaloittaneet hylkeet ja merimetsot. Myös kuhan alamitan muuttuminen on mietityttänyt kalastajia. Merialueiden kuhasaaliiden pelätään romahtavan. Jukka Toivonen patistaa luomaan toimintaedellytykset sellaisiksi, että kalastajat voivat jatkaa.

Saija Toivosen (vas.) apuna on tytär Jasmin Toivonen, joka hoitaa kassaa. Minna Rosvall / Yle

Hän toivoo myös, että kuluttajat jaksaisivat hakea kalansa muualtakin kuin kaupasta.

– Ihmiset ottavat kalan mielellään kauppareissunsa yhteydessä koriinsa. Ehkä tulevaisuudessa he hakevat kalaa tuottajilta nykyistä enemmän. Siitä voisi tehdä ajanvietteen tai harrastuksen, että hakee kalaa tällaisista torien kalakaupoista, pohtii Jukka Toivonen.

Toivonen on huomannut, että maaseutupitäjissä arvostetaan kalan tuoreutta ja kalastajaa halutaan haastatella. Yksi asiakas varoittaa Toivosta heikoista jäistä ja muistuttaa, että lähistöllä Vehmaalla oli henkilö pudonnut veteen, kun oli lähtenyt jään päälle veneellä.

– On harvinaisuus, että kalastaja on jossakin liikkeellä. Ei meitä montaa ole Saaristomerellä ja suurin osa on merellä. Minä ajattelin rantautua välillä tänne tänne ihmisten ilmoille, naurahtaa Toivonen ja rientää takaisin kauppa-autoonsa.

