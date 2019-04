Vihreiden ensimmäinen kansanedustaja Lapista jäi 9 äänen päähän – tutkija: puolueen tie korkeuksiin koko maassa on vain ajan kysymys

Vihreiden historian paras tulos näkyy kannatuksen kasvuna ympäri maata sekä ennätyssuurena eduskuntaryhmänä. Uusia paikkoja eduskuntaan tuli viisi, eivätkä kaikki niistä ole perinteisesti vihreiden vankalta kannatusalueelta pääkaupunkiseudulta.

Kannatuksen kasvu voi tulevaisuudessa tarkoittaa lisää kansanedustajia. Esimerkiksi Lapissa oli erittäin lähellä vihreiden ensimmäisen ehdokkaan läpi pääseminen. Paikka jäi lopulta yhdeksän äänen päähän: eduskuntaan valittiin keskustan Markus Lohi, ja ensimmäisenä putosi vihreiden Riikka Karppinen.

Riikka Karppinen keräsi valtakunnallisesti kolmanneksi eniten ääniä vihreistä, hänen edelleen menivät vain Helsingin vaalipiiristä Pekka Haavisto ja Maria Ohisalo.

24-vuotias kunnanvaltuutettu ja eduskuntavaalien ensikertalainen Karppinen sai 7 814 ääntä.

– Tämähän on aivan historiallinen tilanne, että Lapissa vihreä ehdokas on kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas koko puolueessa valtakunnallisesti. Sikäli minun täytyy olla kyllä erittäin tyytyväinen tähän tulokseen ja olen sitä aidosti, Karppinen kertoi eilen tulosten laskennan ohessa.

Lapin Vihreät ry:n toiminnanjohtaja Tarja Pasma arvioi, että vaalipiirissä saadun menestyksen taustalla on kaksi asiaa.

– Ensinnäkin yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut, halutaan muutosta nykyhallituksen menolle. Toiseksi meillä oli Riikka Karppinen ehdokkaana, joka tunnettiin täällä jo ennen kuin alkoi ehdokkaaksi, ja hän teki kovan vaalityön.

Lapin lisäksi Vaasan ja Satakunnan vaalipiireistä ei vihreitä eduskuntaan noussut. Sen sijaan Kaakkois-Suomessa, Uudellamaalla, Hämeessä ja Helsingissä vihreät saivat lisäpaikkoja.

Vihreiden kannatus pienillä paikkakunnilla

Vihreiden kannatus oli jälleen vahvaa Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireissä. Kunnittain puolueelle suosiollisimmat olivat taas Helsinki, Espoo, Tampere ja Jyväskylä (siirryt toiseen palveluun).

Mutta nelikon jälkeen seuraaviksi nousivat Pelkosenniemi ja Sodankylä. Esimerkiksi Pelkosenniemellä puolueen kannatus yli tuplaantui 7,3 prosentista (siirryt toiseen palveluun) 16,2 prosenttiin. Syynä tähän on Riikka Karppisen menestys. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan yhden tai muutaman voimakkaan paikallisen aktiivin työ on usein puolueen kannatuksen nousun taustalla pienillä paikkakunnilla.

– Tämä on tyypillistä siihen vaiheeseen puolueen kehityshistoriassa kun ollaan murtautumassa kaikissa vaalipiireissä vakavasti otettavaan kategoriaan. Pioneereja tarvitaan puolueelle hankaliin paikkoihin.

Vihreiden nousu yhdeksi isoimmista puolueista ei ole enää kovin kaukana – ja aika suosii puoluetta. Sitä äänestävien ikärakenne on muista puolueista poikkeava, sillä heitä äänestävät nuoret. Ja seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä on jälleen neljä uutta vuosiluokkaa uurnilla.

Jokisipilä näkee näissä vaaleissa vihreiden kannatuksen takana olevan puolueelle suosiolliset isot vaaliteemat, etenkin ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät asiat.

– Vaalikeskusteluissa ilmastonmuutos oli isona teemana ja vihreät on siinä uskottavampi verrattuna mihin tahansa muuhun eduskuntapuolueeseen. Heillä asia on ollut teemapaletissa aina vuodesta 1983 saakka.

Entinen puheenjohtaja tippui

Keski-Suomessa puolue sai viime kuntavaaleissa historiallisesti enemmistön Jyväskylän kaupunginvaltuustoon, puolueen kannatus oli 12,4 prosenttia. Sama lento ei kuitenkaan jatkunut näissä vaaleissa, sillä puolue ei päässyt tavoitteeseensa eli kahteen edustajapaikkaan ja sen kannatus laski kuntavaaleista 1,2 prosenttiyksikköä.

Puoleen puheenjohtajanakin toiminut Touko Aalto putosi, ja puolueen ääniharavaksi nousi Bella Forsgren 4 365 äänellä. Aalto sai nyt 3 073 ääntä, edellisissä eduskuntavaaleissa äänimäärä oli 4 326.

Aalto ilmoitti aamupäivällä tekstiviestillä, ettei anna haastatteluja putoamisestaan. Ennakkoäänten jälkeen lyhyesti tilannetta kommentoinut Aalto oli jo tuolloin vaitonainen.

– Asiat mitkä eivät ole omissa käsissä, niitä on turha murehtia. Lasketaan äänet ja katsotaan mitä tapahtuu. Bella Forsgrenin suoritus on totta kai hieno, politiikassa tarvitaan nuoria naisia. Hänellä on paljon näköjään luottamusta Keski-Suomessa, mikä on hieno ja iloinen asia.

Aalto kommentoi myöhemmin julkisessa Facebook-päivityksessä (siirryt toiseen palveluun) lyhyesti asiaa.

Politiikan armottomuus näkyy Aallon kohtalossa: hän nautti historiallisen korkeita kannatuslukuja vielä jokin aika sitten, mutta nyt ei onnistunut uusimaan mandaattiaan.

– Vaikka menestys on tähtiin kirjoitettu vihreiden kaltaisella liikkeellä, ei se poliittisen kannatuksen tavoittelu ole sen helpompaa. Jos herpaantuu, jos ei tee kaikkia asioita oikein, niin kyllä se loppuukin nopeasti, Markku Jokisipilä toteaa.

Bella Forsgren on yksi vihreiden uusista kansanedustajista. Laura Tolonen / Yle

Uutena läpimennyt Forsgren iloitsi siitä, että vihreät sai Keski-Suomessa enemmän ääniä kuin koskaan aiemmin eduskuntavaaleissa. Samalla hän myös harmitteli, ettei puolueen tavoite ei täyttynyt vaalipiirissä.

– Pitää miettiä, että mitä tulisi tehdä ensi kerralla paremmin. En usko, että ehdokasasettelu olisi voinut olla meillä parempi, mutta vaalien alla keskusteluissa olleet teemat ovat saattaneet vaikuttaa.

Forsgren ei osaa arvioida, vaikuttiko Aallon tippumiseen hänen vetäytymisensä puolueen johdosta.

Valtakunnallisesti vihreiden vaalivoiton taustalla Forsgren näkee ilmastokysymykset sekä edellisen hallituksen kuristavat toimenpiteet, joiden hän arvioi herättäneen äänestäjissä epäreiluuden tunteen.

14 uutta vihreää

Vihreiden 20 kansanedustajasta peräti 14 on uusia (siirryt toiseen palveluun): eduskuntaan nousivat esimerkiksi näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Iiris Suomela sekä Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteeri Saara Hyrkkö.

Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen toteaa vaalien olleen suuret arvovaalit: Sipilän hallituksen politiikkaa ajaneet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset hävisivät ja kirkkaimmat vaihtoehdot tälle tarjonneet puolueet voittivat.

– Vihreät edustavat inhimillisempää politiikkaa näiden kovien arvojen jälkeen. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, koulutuksen kunnianpalautus ja tasa-arvon edistäminen ovat selvästi äänestäjiä lähellä.

Vihreillä on nyt kaikkien aikojen suurin eduskuntaryhmä, jota Miettisen mukaan on vaikea ohittaa hallitusneuvotteluissa. Puolue on valmis osallistumaan neuvotteluihin sellaisesta hallituksesta, joka nostaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kunnianhimon tasoa, tekee merkittävän satsauksen koulutukseen sekä torjuu köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

