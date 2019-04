Eduskunnan keski-ikä putosi vuodella – Nuoria kansanedustajia valittiin kuitenkin vähemmän kuin viimeksi

24-vuotias tamperelainen Iiris Suomela on uuden eduskunnan kuopus. Hän omalta osaltaan laskee eduskunnan keski-ikää.

Uuden eduskunnan keski-ikä on 46 vuotta. Vuoden 2015 vaaleissa valituiksi tulleiden kansanedustajien keski-ikä oli noin vuoden enemmän (47,2 vuotta).

Nuoria, alle kolmekymppisiä, valittiin kuitenkin tällä kertaa eduskuntaan vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Nyt aloittavissa kansanedustajissa on vain kahdeksan alle 30-vuotiasta, kun vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen heitä oli peräti neljätoista.

Eduskuntaan nyt uudelleen valittua Ilmari Nurmista lukuun ottamatta tuolloin valituista kaikki ovat ylittäneet viime vaalikauden aikana 30 vuoden rajapyykin. Kymmenen jatkaa kansanedustajana uudessakin eduskunnassa, ja osa on noussut merkittävään asemaan puolueessaan.

Mutta alle 35-vuotiaitakin kansanedustajia on uudessa eduskunnassa kolme vähemmän kuin viime eduskuntavaalien jälkeen. Nyt valittuun eduskuntaan heitä on tulossa 31 – naisia heistä on 15 ja miehiä 16.

Jutun lopussa nyt valittujen alle 30-vuotiaiden kansanedustajien nimet ja puolueet.

Katse pidemmällä tulevaisuudessa?

Nuoresta iästään huolimatta useimmat alle 30-vuotiaat kansanedustajat ovat olleet mukana politiikassa jo pitkään.

Esimerkiksi Satakunnan vaalipiiristä eduskuntaan nouseva 28-vuotias Matias Marttinen (kok.) kertoo olleensa mukana kokoomuksen toiminnassa 15-vuotiaasta lähtien.

Valtakunnan politiikassa hän ollut mukana kuutisen vuotta – viimeksi valtiovarainministerin talouspoliittisena erityisavustajana.

Marttinen arvelee, ettei iällä ole merkitystä kun puhutaan arvoista, politiikan tavoitteista ja ideologiasta.

Eri puolueiden nuorta polvea saattaa kuitenkin yhdistää se, että katse on pidemmällä tulevaisuudessa kuin vanhemmilla kansanedustajilla.

Jo sen vuoksi, että he ovat itse mahdollisesti vielä päättäjinä tai muutoin vaikuttamassa yhteiskuntaan vielä vuosikymmenien päästäkin.

– Itseäni tässä alkavassa työssä mietityttää todella paljon se, että pitää pystyä miettimään pitkälle vaikutuksia paitsi omaan sukupolveen myös tuleviin sukupolviin, Marttinen pohtii.

Vaalikentillä näkyi, ettei ikä vaikuta huolenaiheisiin

Keski-Suomen vaalipiiristä valittu 29-vuotias Joonas Könttä (kesk.) puolestaan uskoo, että saman sukupolven “tuotteilla” on yhteisiä kokemuksia ja puolueesta riippumatta myös joitakin samanlaisia näkemyksiä.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisesta hän arvioi valtaosan olevan samoilla linjoilla.

Sen hän on kuitenkin vaalikentillä liikkuessaan huomannut, etteivät ihmiset ole kiinnostuneita tai huolissaan vain ikäistensä asioista.

– Moni nuori tuli puhumaan vanhustenhoidosta ja moni iäkkäämpi taas nuorten tulevaisuudesta. Nämä vaalit olivat kyllä sikäli mielenkiintoiset, että samat kysymykset aiheuttivat huolta tai puhuttivat eri ikäisiä ihmisiä, Könttä kertoo.

Joonas Köntän kanssa samasta vaalipiiristä eduskuntaan nousee myös 27-vuotias jyväskyläläinen Bella Forsgrén (vihr.). Hän kokee, että näissä vaaleissa nuorten osaaminen tunnustettiin paremmin.

Tämä näkyi ainakin hänen omassa puolueessaan vihreissä, josta nousi kansanedustajiksi aiempaa enemmän nuoria naisia.

– Joskus esimerkiksi itselläni on voinut olla monta vuotta enemmän kokemusta jostain asiasta kuin vanhemmalla poliitikolla. Iän vuoksi on kuitenkin ajateltu, etten ole tarpeeksi kokenut. On hieno juttu, puolueesta riippumatta, että nuoria on päässyt läpi ja heidän osaamisensa on tunnistettu.